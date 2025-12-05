Se venderían 12 millones de panetones de pequeñas y medias empresas: compra crecería en un 20%

Aspan señala que las estimaciones se sustentan en un ritmo de ventas que empezó a intensificarse desde noviembre. Foto: difusión

Las panaderías y pastelerías de menor y mediano tamaño prevén un cierre de año dinámico gracias al impulso de la campaña navideña. De acuerdo con la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), este sector elevaría sus colocaciones de panetones hasta alcanzar los 12 millones de unidades, un avance de 20% frente al desempeño del 2024.

El gremio explica que las proyecciones responden a un movimiento comercial acelerado desde noviembre, reflejado en la mayor demanda de insumos esenciales para la elaboración del tradicional producto festivo. Ese escenario, según indican, está generando presión sobre la disponibilidad de materia prima y sobre los costos de producción.

Participación de las pymes en el consumo nacional

El presidente de Aspan, Pío Pantoja, recordó que el año pasado las pymes panificadoras colocaron 10 millones de panetones y que, para la campaña del 2025, la meta se eleva a 12 millones. “El año pasado vendimos 10 millones de panetones y estimamos que sean 12 millones en la campaña del 2025”, manifestó a la Agencia Andina.

Según el dirigente, el mercado peruano en su conjunto supera los 33 millones de panetones vendidos cada fin de año, cifra que incluye tanto a la gran industria como a las pymes. “El mercado peruano en total es más de 33 millones de panetones, entre la gran industria y las pymes, es decir, las pequeñas y medianas panaderías producimos más de la tercera parte”, sostuvo.

Una de las razones que sostiene estas estimaciones es el intenso ritmo de adquisición de insumos, varios de los cuales ya muestran señales de escasez. Foto: agraria.pe

Presión sobre los insumos y expectativa de mayor producción

Pantoja señaló que uno de los factores detrás de las proyecciones es el fuerte dinamismo en la compra de insumos, algunos de los cuales comienzan a escasear. Este comportamiento, indicó, se observa tanto en los proveedores de premezclas como en la disponibilidad de productos clave para la receta.

El representante del gremio subrayó que la falta de ciertos ingredientes evidencia una demanda anticipada que obligará a incrementar la fabricación en las próximas semanas. “Estamos viendo que está comenzando a escasear los insumos como la fruta confitada, lo cual significa que la demanda se ha disparado desde noviembre, habrá un aumento de la producción y esperamos que sobrepase las expectativas”, explicó.

Precios y ventas proyectadas para la campaña

Respecto al precio final al consumidor, Pantoja precisó que las pymes ofrecerán panetones de 900 gramos con valores que irán de S/ 15 a S/ 21, mientras que la gran industria comercializa unidades de 800 gramos a un promedio de S/ 20. “Nosotros tenemos un rango de S/ 15 a S/ 21 por unidad, considerando que seguimos vendiendo un panetón de 900 gramos, mientras que la gran industria ya bajó a 800 gramos la unidad”, señaló.

El líder de Aspan añadió que el ajuste de precios responde directamente al incremento del costo de los insumos. “Ese rango de precios se da porque los insumos están escaseando y ha subido. Entonces, los panaderos tienen que actualizar sus costos”, agregó.

En cuanto al precio al público, las pymes pondrán a la venta panetones de 900 gramos a valores que oscilarán entre S/ 15 y S/ 21. Foto: Perú Info

Impacto económico para las pymes panificadoras

Si las proyecciones de ventas se cumplen, el sector pyme obtendría ingresos significativos durante la campaña navideña. Considerando un volumen de 12 millones de unidades y los precios estimados, la facturación total se ubicaría entre S/ 180 millones y S/ 252 millones.

Este resultado consolidaría a las pequeñas y medianas panaderías como un actor relevante dentro de la industria panettonera peruana, especialmente en un año donde la demanda presenta un comportamiento más acelerado de lo habitual.