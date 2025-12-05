Perú

Se venderían 12 millones de panetones de pequeñas y medias empresas: compra crecería en un 20%

Las pymes panificadoras anticipan una campaña navideña más activa, impulsada por la mayor demanda de insumos y el ajuste de precios que ya marca el ritmo de producción en todo el país

Guardar
Aspan señala que las estimaciones
Aspan señala que las estimaciones se sustentan en un ritmo de ventas que empezó a intensificarse desde noviembre. Foto: difusión

Las panaderías y pastelerías de menor y mediano tamaño prevén un cierre de año dinámico gracias al impulso de la campaña navideña. De acuerdo con la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), este sector elevaría sus colocaciones de panetones hasta alcanzar los 12 millones de unidades, un avance de 20% frente al desempeño del 2024.

El gremio explica que las proyecciones responden a un movimiento comercial acelerado desde noviembre, reflejado en la mayor demanda de insumos esenciales para la elaboración del tradicional producto festivo. Ese escenario, según indican, está generando presión sobre la disponibilidad de materia prima y sobre los costos de producción.

Participación de las pymes en el consumo nacional

El presidente de Aspan, Pío Pantoja, recordó que el año pasado las pymes panificadoras colocaron 10 millones de panetones y que, para la campaña del 2025, la meta se eleva a 12 millones. “El año pasado vendimos 10 millones de panetones y estimamos que sean 12 millones en la campaña del 2025”, manifestó a la Agencia Andina.

Según el dirigente, el mercado peruano en su conjunto supera los 33 millones de panetones vendidos cada fin de año, cifra que incluye tanto a la gran industria como a las pymes. “El mercado peruano en total es más de 33 millones de panetones, entre la gran industria y las pymes, es decir, las pequeñas y medianas panaderías producimos más de la tercera parte”, sostuvo.

Una de las razones que
Una de las razones que sostiene estas estimaciones es el intenso ritmo de adquisición de insumos, varios de los cuales ya muestran señales de escasez. Foto: agraria.pe

Presión sobre los insumos y expectativa de mayor producción

Pantoja señaló que uno de los factores detrás de las proyecciones es el fuerte dinamismo en la compra de insumos, algunos de los cuales comienzan a escasear. Este comportamiento, indicó, se observa tanto en los proveedores de premezclas como en la disponibilidad de productos clave para la receta.

El representante del gremio subrayó que la falta de ciertos ingredientes evidencia una demanda anticipada que obligará a incrementar la fabricación en las próximas semanas. “Estamos viendo que está comenzando a escasear los insumos como la fruta confitada, lo cual significa que la demanda se ha disparado desde noviembre, habrá un aumento de la producción y esperamos que sobrepase las expectativas”, explicó.

Precios y ventas proyectadas para la campaña

Respecto al precio final al consumidor, Pantoja precisó que las pymes ofrecerán panetones de 900 gramos con valores que irán de S/ 15 a S/ 21, mientras que la gran industria comercializa unidades de 800 gramos a un promedio de S/ 20. “Nosotros tenemos un rango de S/ 15 a S/ 21 por unidad, considerando que seguimos vendiendo un panetón de 900 gramos, mientras que la gran industria ya bajó a 800 gramos la unidad”, señaló.

El líder de Aspan añadió que el ajuste de precios responde directamente al incremento del costo de los insumos. “Ese rango de precios se da porque los insumos están escaseando y ha subido. Entonces, los panaderos tienen que actualizar sus costos”, agregó.

En cuanto al precio al
En cuanto al precio al público, las pymes pondrán a la venta panetones de 900 gramos a valores que oscilarán entre S/ 15 y S/ 21. Foto: Perú Info

Impacto económico para las pymes panificadoras

Si las proyecciones de ventas se cumplen, el sector pyme obtendría ingresos significativos durante la campaña navideña. Considerando un volumen de 12 millones de unidades y los precios estimados, la facturación total se ubicaría entre S/ 180 millones y S/ 252 millones.

Este resultado consolidaría a las pequeñas y medianas panaderías como un actor relevante dentro de la industria panettonera peruana, especialmente en un año donde la demanda presenta un comportamiento más acelerado de lo habitual.

Temas Relacionados

panetónpymesperu-economia

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

La selección de Sebastián Beccacece tendrá a duros contrincantes en la primera etapa del máximo certamen FIFA que arrancará el próximo 11 de junio

El fixture de Ecuador en

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ se reactivaron en la llave de ida con una diana heroica de Hernán Barcos. No deben desaprovechar, ahora, su nueva oportunidad contra un rival que llega descentrado a Matute

A qué hora juega Alianza

A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

La sátira musical sobre la política peruana agotó su primera función y tendrá una nueva fecha el 9 de diciembre. Se especula la presencia de la excandidata Keiko Fujimori.

A puertas de las elecciones,

Registro Público de Infidelidad en la mira del Minjusdh por difusión ilegal de datos y cobros para eliminar registros

La plataforma ya supera los 11.000 registros de supuestos infieles; sin embargo, el Ministerio de Justicia advierte que publicar datos sin consentimiento vulnera la ley y puede acarrear sanciones administrativas y penales

Registro Público de Infidelidad en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: proponen implementar un aplicativo

Congreso: proponen implementar un aplicativo de personas desaparecidas administrado por la PNP

Dejaron sin seguro médico a Delia Espinoza incluso antes de que sea inhabilitada

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Zamir Villaverde califica de “ilegal e inconstitucional” la sentencia del TC que ordena retiro de portones y muros

¿La JNJ nombrará un nuevo fiscal supremo tras la inhabilitación de Delia Espinoza? Esto responde la magistrada

ENTRETENIMIENTO

A puertas de las elecciones,

A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70 mil por show junto a Christian Cueva

Magaly Medina arremete contra Brian Rullan y rechaza su doble discurso: “Déjala brillar, no le tengas envidia a Laura Spoya”

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

DEPORTES

El fixture de Ecuador en

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El fixture de Francia en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo

Así llegó Escocia al Mundial 2026: cómo se clasificó y el DT que le devolvió la ilusión a un equipo que regresó al máximo escenario tras 28 años