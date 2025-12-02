Perú

¿Cuál es el panetón más caro del Perú este 2025? Vale 874 soles y quedan solo cinco unidades

Uno con naranja fresca confitada y pasas, aromatizado con “vino Marsala DOP”, lidera la lista de precios de esta temporada navideña, superando ampliamente a las opciones tradicionales en supermercados

La oferta de panetones premium
La oferta de panetones premium en supermercados como Wong incluye productos importados y exclusivos que superan los 150 soles por unidad. (Andina)

La temporada navideña en Perú está marcada por la expectativa sobre el panetón más caro disponible en supermercados y tiendas especializadas, un producto que refleja la diversidad de precios que existe en el mercado.

Aunque no necesariamente es una respuesta definitiva, la información recogida por Infobae Perú muestra que el panetón más costoso aún disponible alcanza un precio de 874 soles en el tradicional negocio The Cheese Corner, que tiene locales en Miraflores y La Molina.

Se trata del Panettone Tradizionale Maximus en su presentación de 5 kilos, envuelto a mano, con naranja fresca confitada y pasas, aromatizado con “vino Marsala DOP” y “Terre Siciliane Zibibbo licoroso IGP”. Este medio corroboró que, a la fecha, solo hay disponible cinco unidades.

Cabe mencionar que este mismo es el que fue llamado el panetón más caro del Perú en 2024, pero con su presentación de 10 kilos: su precio es de 1539 soles. Este año también estuvo disponible, pero ya se agotó, según se constató en el canal de venta de WhastApp de The Cheese Corner.

En tanto, Infobae Perú confirmó que en las principales plataformas digitales de supermercados el panetón más costoso disponible para la compra regular tiene un precio de 222.90 soles. Es el Panettone de Almendra Glaseado Rustichella d’Abruzzo de un kilo, ofertado por Wong.

Mercado con amplia oferta

Durante la revisión de las distintas alternativas, la web de Wong también exhibe una selección de más panetones de gama alta.

Los precios superan holgadamente los 150 soles, con productos importados y presentaciones exclusivas. Entre los más destacados se encuentra el Panettone Especial Bonifanti Gran Milanese Caja 1kg con un valor de 178.90 soles, el Pandoro Tradicional Tre Marie Caja 1kg que llega a 181.90 soles y el Panettone Perla del Sur Tre Marie Caja 850g en 188.90 soles. Uno de los favoritos en la categoría premium es el Pandoro Bonifanti Caja 1kg, que cuesta 196.90 soles.

A diferencia de estos productos importados y de corte gourmet, la mayoría de panetones de supermercado se comercializa en formatos de 800 o 900 gramos, en bolsa o caja, y ronda precios considerablemente más bajos. Marcas reconocidas como Donofrio, Gloria, Tottus y Blanca Flor constituyen la oferta dominante en las cadenas de autoservicio.

Opciones económicas

Mientras los productos exclusivos ocupan los primeros lugares en términos de precio, gran parte del público accede a opciones mucho más asequibles. En el país existe una variedad considerable de presentaciones con precios que descienden hasta la franja de un solo dígito.

El Panetón Puro Amor Bolsa de 800 gramos, disponible en Tottus, se vende a 9.80 soles. En ese mismo supermercado, las presentaciones de Tottus de 900 gramos cuestan 11.90 soles, mientras que productos de marcas reconocidas como Costa o Buon Natale pueden encontrarse entre 15.40 y 16.80 soles en formatos de 800 o 750 gramos.

También figuran en la lista el Panetón Dolcci de 800 gramos, los de Don Lucho y el Paneton Unión, todos con precios que oscilan entre 17.90 y 18.20 soles. Las opciones más populares, como el Panetón Bimbo, el de Universitario o el de Alianza Lima, permanecen por debajo de los 20 soles e, incluso, el Panetón Gloria en Bolsa de 900 gramos puede adquirirse por 19.60 soles en Plaza Vea.

Las presentaciones en caja, latas y ediciones especiales muestran saltos de precio, pero las versiones económicas siguen siendo las más demandadas.

La diversidad también se expresa en productos alternativos como los chocotones, donde el Panetón Bell’s Bolsa de 800 gramos destaca con un precio de 9.90 soles, seguido por el Chocotón Donofrio Bolsa de 450 gramos y el Winter’s con Choco Chispas Caja de 500 gramos, ambos por encima de los 20 soles.

Los clientes pueden elegir entre una decena de referencias, muchas de ellas dirigidas al público infantil y disponibles en tiendas de autoservicio.

Récord del año pasado

En diciembre pasado, la conversación sobre el panetón más caro del Perú en 2024 tuvo otro protagonista. The Cheese Corner fue reconocido en diferentes reportes por comercializar una presentación exclusiva y de gran tamaño.

El panetón más costoso de ese año alcanzó los 1.539 soles, cifra que superaba el sueldo mínimo en el país. Esta edición especial contaba con un peso de 10 kilos.

Para la temporada 2025, Infobae Perú consultó al canal de ventas de The Cheese Corner a través de WhatsApp para confirmar si se encuentra disponible la presentación del panetón de 10 kilos. Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta de la pastelería sobre el stock o la preventa de esta edición.

¿Qué explica la diferencia de precios?

El mercado peruano del panetón no solo muestra contrastes por el acceso y la oferta, sino que refleja prácticas de consumo que han convertido este producto en un símbolo nacional de las fiestas de fin de año.

El consumo per cápita de panetón en Perú es de 1,1 kilogramos anuales, hecho que coloca al país por encima de Italia —cuna del postre— cuyo promedio es de 0,8 kilogramos, según reportes recientes.

La competencia entre marcas y supermercados, la aparición de panetones temáticos, sin frutas, con crema o versiones especiales, nutre una industria que cada año lanza presentaciones para todos los presupuestos. Así, la cesta navideña puede incluir tanto versiones económicas accesibles para toda la familia como ediciones de lujo para celebraciones exclusivas.

