Clausuran panadería en Surco tras hallar panetones insalubres y sin registro sanitario al inicio de la campaña navideña

Clausuran panadería en Surco por vender panetones insalubres en plena campaña navideña. Fuente: ATV Noticias

El inicio de la campaña navideña y las fiestas de fin de año en Surco comenzó con la clausura temporal de una panadería, tras constatarse que ofrecía panetones en condiciones insalubres. La acción fue tomada por el área de Inspección Sanitaria y Fiscalización de la Municipalidad de Surco, en un contexto donde el consumo de panetón aumenta en los hogares por las celebraciones.

La decisión de clausura responde a la necesidad de proteger la salud pública y evitar que productos elaborados sin cumplir medidas mínimas de higiene lleguen a las familias. Las autoridades afirmaron que los controles en esta época son prioritarios debido al alto volumen de ventas y la importancia de garantizar que los alimentos tradicionales no representen un riesgo para los consumidores.

Las observaciones de los inspectores incluyeron diversas fallas sanitarias, tales como utensilios sucios y ambientes impregnados de grasa, así como una incorrecta manipulación del panetón. Se identificó, además, el almacenamiento inadecuado y la falta de registro sanitario en algunos lotes, lo que agrava la potencial amenaza de intoxicaciones o infecciones.

Inspectores municipales ordenaron el cierre temporal de una panadería tras encontrar utensilios y ambientes contaminados, además de panetones sin registro sanitario. Foto: Composición Infobae Perú

Elaboraban panetón en condiciones insalubres

De acuerdo con lo difundido por ATV Noticias, en la inspección se comprobó que los ambientes y utensilios del local presentaban acumulación de suciedad, especialmente grasa en las superficies y herramientas. Este manejo deficiente fue considerado un riesgo directo para la salud de los clientes, ya que evidencia la ausencia de rutinas de limpieza y desinfección adecuadas.

Asimismo, se constató que los servicios higiénicos del establecimiento no garantizaban un correcto lavado de manos por parte del personal, elevando la probabilidad de contaminación al manipular los alimentos. Los inspectores detectaron también panetones sin registro sanitario y productos vencidos expuestos a la venta, elementos claves para determinar la clausura inmediata del negocio.

Surco intensifica vigilancia en panaderías durante campaña navideña

Durante la misma intervención, las autoridades inspeccionaron otras panaderías adyacentes, donde se hallaron infracciones menores relacionadas con procesos de orden y limpieza. Aunque no se dispuso la clausura de estos negocios, se impusieron papeletas de infracción y recomendaciones que deberán ser subsanadas en un plazo de cinco días.

La clausura responde a la detección de productos vencidos y deficiencias graves en la higiene del local, en pleno inicio de la campaña navideña..

La Municipalidad de Surco anunció el fortalecimiento de los operativos de fiscalización en la zona, especialmente durante la campaña navideña. El objetivo es asegurar que todas las panaderías ofrezcan productos aptos para el consumo y evitar que situaciones similares pongan en riesgo la salud de los vecinos en estas fiestas.

¿Cuál es el panetón más caro del Perú?

En la temporada navideña, el panetón se convierte en un verdadero protagonista en la mesa peruana. Esta tradición, que llegó al país gracias a la inmigración italiana a inicios del siglo XX, ha evolucionado hasta arraigarse profundamente en los hogares peruanos. A lo largo de los años, la receta original milanesa se adaptó al paladar nacional, incorporando más frutas y sabores dulces. El vínculo entre el panetón y las fiestas de fin de año se ha consolidado tanto que, hoy por hoy, su presencia es casi obligatoria en cada celebración familiar durante diciembre.

Sin embargo, mientras la mayoría de los consumidores opta por versiones accesibles, existe un segmento exclusivo en el mercado. El panetón más caro disponible en Perú en la actualidad es el Panettone Tradizionale Maximus de 5 kilos, vendido por The Cheese Corner en Miraflores y La Molina, con un precio de 874 soles.

La variedad de panetones en Perú abarca desde versiones económicas hasta ediciones de lujo, reflejando la diversidad de precios y preferencias del mercado.

Este producto destaca no solo por su tamaño, sino por su proceso artesanal, ingredientes seleccionados —como naranja confitada fresca, pasas y vinos importados— y su presentación única. Además, ha habido ediciones especiales aún más lujosas; la versión de 10 kilos llegó a costar 1.539 soles y fue reconocida como la más costosa del país en 2024, superando incluso el salario mínimo y reafirmando que, en el Perú, el panetón puede alcanzar el estatus de auténtico artículo de lujo.