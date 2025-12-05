Perú

Clausuran panadería en Surco tras hallar panetones insalubres y sin registro sanitario al inicio de la campaña navideña

Autoridades municipales cerraron temporalmente un local tras detectar graves deficiencias de higiene en la elaboración y almacenamiento de productos típicos de la temporada

Guardar
Clausuran panadería en Surco por vender panetones insalubres en plena campaña navideña. Fuente: ATV Noticias

El inicio de la campaña navideña y las fiestas de fin de año en Surco comenzó con la clausura temporal de una panadería, tras constatarse que ofrecía panetones en condiciones insalubres. La acción fue tomada por el área de Inspección Sanitaria y Fiscalización de la Municipalidad de Surco, en un contexto donde el consumo de panetón aumenta en los hogares por las celebraciones.

La decisión de clausura responde a la necesidad de proteger la salud pública y evitar que productos elaborados sin cumplir medidas mínimas de higiene lleguen a las familias. Las autoridades afirmaron que los controles en esta época son prioritarios debido al alto volumen de ventas y la importancia de garantizar que los alimentos tradicionales no representen un riesgo para los consumidores.

Las observaciones de los inspectores incluyeron diversas fallas sanitarias, tales como utensilios sucios y ambientes impregnados de grasa, así como una incorrecta manipulación del panetón. Se identificó, además, el almacenamiento inadecuado y la falta de registro sanitario en algunos lotes, lo que agrava la potencial amenaza de intoxicaciones o infecciones.

Inspectores municipales ordenaron el cierre
Inspectores municipales ordenaron el cierre temporal de una panadería tras encontrar utensilios y ambientes contaminados, además de panetones sin registro sanitario. Foto: Composición Infobae Perú

Elaboraban panetón en condiciones insalubres

De acuerdo con lo difundido por ATV Noticias, en la inspección se comprobó que los ambientes y utensilios del local presentaban acumulación de suciedad, especialmente grasa en las superficies y herramientas. Este manejo deficiente fue considerado un riesgo directo para la salud de los clientes, ya que evidencia la ausencia de rutinas de limpieza y desinfección adecuadas.

Asimismo, se constató que los servicios higiénicos del establecimiento no garantizaban un correcto lavado de manos por parte del personal, elevando la probabilidad de contaminación al manipular los alimentos. Los inspectores detectaron también panetones sin registro sanitario y productos vencidos expuestos a la venta, elementos claves para determinar la clausura inmediata del negocio.

Surco intensifica vigilancia en panaderías durante campaña navideña

Durante la misma intervención, las autoridades inspeccionaron otras panaderías adyacentes, donde se hallaron infracciones menores relacionadas con procesos de orden y limpieza. Aunque no se dispuso la clausura de estos negocios, se impusieron papeletas de infracción y recomendaciones que deberán ser subsanadas en un plazo de cinco días.

La clausura responde a la
La clausura responde a la detección de productos vencidos y deficiencias graves en la higiene del local, en pleno inicio de la campaña navideña..

La Municipalidad de Surco anunció el fortalecimiento de los operativos de fiscalización en la zona, especialmente durante la campaña navideña. El objetivo es asegurar que todas las panaderías ofrezcan productos aptos para el consumo y evitar que situaciones similares pongan en riesgo la salud de los vecinos en estas fiestas.

¿Cuál es el panetón más caro del Perú?

En la temporada navideña, el panetón se convierte en un verdadero protagonista en la mesa peruana. Esta tradición, que llegó al país gracias a la inmigración italiana a inicios del siglo XX, ha evolucionado hasta arraigarse profundamente en los hogares peruanos. A lo largo de los años, la receta original milanesa se adaptó al paladar nacional, incorporando más frutas y sabores dulces. El vínculo entre el panetón y las fiestas de fin de año se ha consolidado tanto que, hoy por hoy, su presencia es casi obligatoria en cada celebración familiar durante diciembre.

Sin embargo, mientras la mayoría de los consumidores opta por versiones accesibles, existe un segmento exclusivo en el mercado. El panetón más caro disponible en Perú en la actualidad es el Panettone Tradizionale Maximus de 5 kilos, vendido por The Cheese Corner en Miraflores y La Molina, con un precio de 874 soles.

La variedad de panetones en
La variedad de panetones en Perú abarca desde versiones económicas hasta ediciones de lujo, reflejando la diversidad de precios y preferencias del mercado.

Este producto destaca no solo por su tamaño, sino por su proceso artesanal, ingredientes seleccionados —como naranja confitada fresca, pasas y vinos importados— y su presentación única. Además, ha habido ediciones especiales aún más lujosas; la versión de 10 kilos llegó a costar 1.539 soles y fue reconocida como la más costosa del país en 2024, superando incluso el salario mínimo y reafirmando que, en el Perú, el panetón puede alcanzar el estatus de auténtico artículo de lujo.

Temas Relacionados

Panetón Surco Campaña navideña Inspección sanitariaperu-noticias

Más Noticias

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor señaló que la influencer actuó en contradicción con su comunicado y generó más dudas sobre su separación con el cantante de salsa

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el quinto set. En un muy reñido juego, esto va empatado 2-2. Sigue en directo las incidencias desde el Coliseo Eduardo Dibós

Perú vs Colombia EN VIVO

Serfor alerta en Navidad: regalar animales exóticos como mascotas promueve el tráfico y pone en riesgo a todos

Especialistas del Serfor advierten que comprar animales silvestres los saca de su entorno y los deja vulnerables a bacterias que pueden poner en riesgo la salud de las familias

Serfor alerta en Navidad: regalar

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Ante retrasos del Aeropuerto de Chinchero, comunidades advierten toma de Machu Picchu y reclaman mayor gestión del Ejecutivo

El MTC reconoció un avance global de solo 25% en la infraestructura, mientras comunidades campesinas exigen un cronograma claro

Ante retrasos del Aeropuerto de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Carolina Braedt enciende TikTok con

Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, y Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Brian Rullán estalla en vivo cuando Magaly Medina le pregunta si Laura Spoya lo dejó por ‘mantenido’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

DEPORTES

Perú vs Colombia EN VIVO

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo