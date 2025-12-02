Perú

Panetón en exceso: el verdadero riesgo escondido en tu mesa de Navidad que pone en peligro tu salud

Infobae Perú conversó con la nutricionista Lula Lazo Álvarez, quien brindó detalles de cómo las personas se pueden cuidar en esta época de fiestas por Navidad y Año Nuevo

Guardar
Temporada navideña: por qué el
Temporada navideña: por qué el abuso del panetón puede tener efectos negativos para el organismo|Foto generada con la IA de Gemini

Durante la temporada navideña, el consumo excesivo de panetones puede provocar un grave daño a la salud, según advierte la nutricionista Lula Lazo Álvarez en diálogo con Infobae Perú. Aunque este producto aparece como una tradición en las mesas familiares, su composición nutricional lo convierte en un potencial detonador de problemas metabólicos cuando se incorpora de manera frecuente y sin moderación a la dieta.

El panetón, típico de las festividades de fin de año en Perú y otros países, concentra en una porción estándar de cien gramos entre veinte y treinta gramos de azúcar añadida, detalla la nutricionista. “Esa cantidad puede aumentar el riesgo de picos de glucosa en sangre, lo que favorece el desarrollo de inflamación, resistencia a la insulina e incluso diabetes tipo 2”, advierte.

El consumo frecuente de panetón
El consumo frecuente de panetón eleva riesgos de diabetes y colesterol, advierte experta| Foto generada con la IA de Gemini

Además, el exceso de azúcar incrementa la probabilidad de caries dental si no hay una adecuada higiene bucal luego de su consumo.

El consumo reiterado puede ser especialmente riesgoso para personas con antecedentes, pero también podría dar pie a nuevas enfermedades como la diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, hígado graso, hipertensión, alguna dislipidemia u obesidad.

“La alimentación debe evaluarse en su conjunto, no solo por el consumo puntual de panetón, sino por todo el patrón alimentario diario”, sostiene Lazo Álvarez.

Identificar señales de abuso no siempre resulta evidente. Entre los síntomas que podrían alertar sobre un consumo excesivo figuran el cansancio, la sensación de pesadez, dolor de cabeza y alteraciones en el tránsito intestinal, como el estreñimiento.

“Sienten fatiga, pesadez y a veces dolor de cabeza por la alta carga de azúcar y grasa. Además, al no contener fibra, puede provocar estreñimiento”, advierte la nutricionista.

Nutricionista explica las consecuencias para
Nutricionista explica las consecuencias para el azúcar en sangre y la salud cardiovascular si se repite su ingesta diaria| Foto generada con la IA de Gemini

¿Qué contiene realmente el panetón?

En su análisis para Infobae Perú, Lula Lazo Álvarez subraya que el panetón ofrece bajas cualidades nutricionales. Sus ingredientes principales “son el azúcar y grasas saturadas, presentes en manteca vegetal, margarina o, en ocasiones, aceites hidrogenados”. Aunque las regulaciones actuales restringen la inclusión de grasas trans, persisten productos que incorporan grasas no recomendadas para la salud cardiovascular.

“Estas grasas contribuyen a elevar el colesterol, conocido como colesterol malo, y esto favorece la aparición de placas en las arterias y el riesgo de enfermedades cardíacas”, explica.

Otro elemento relevante es la utilización de harina refinada, lo que excluye la fibra de su composición. Como consecuencia, el panetón eleva rápidamente los niveles de glucosa en la sangre y produce poco efecto saciante. Esta condición estimula el deseo de seguir comiendo y podría tener impacto negativo en la regulación del apetito.

¿Existen alternativas más saludables de panetón?

Para la especialista, la industria alimentaria comienza a ofrecer opciones de panetones con mayor aporte de fibra o ingredientes más nutritivos. Ejemplos de esto son productos elaborados con harina integral, frutos secos y menor cantidad de azúcar añadida.

El pan dulce tradicional de
El pan dulce tradicional de la Navidad peruana puede implicar riesgos para quienes lo consumen en grandes cantidades| Foto generada con la IA de Gemini

“Estas alternativas, al incorporar frutos secos como almendras, nueces o pecanas, suman grasas insaturadas que tienen un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico y aportan fibra, lo que ayuda a moderar el impacto en la glucosa sanguínea”, señala la nutricionista, quien también podrás encontrar más consejos a través de @lulanutricionista.

Aunque advierte que el valor calórico de estas versiones puede ser similar al del panetón tradicional, su calidad nutricional resulta superior.

“Si hablamos a nivel de calorías, probablemente tengan un aporte calórico muy semejante. Pero, si hablamos a nivel de calidad nutricional, sí va a ser mucho mejor, porque me va a brindar nutrientes esenciales, favorables para la salud”, explica.

La nutricionista recomienda considerar el tamaño de la porción, evitar añadir productos azucarados o grasos como mermeladas o mantequilla, y priorizar siempre una alimentación consciente y equilibrada.

Temas Relacionados

Panetónperu-noticiasNavidad 2025

Más Noticias

MEF anticipa incremento récord en recaudación fiscal: S/159.473 millones entre enero y noviembre, ¿Qué factores están detrás?

A falta de un mes para cerrar el año, el Perú logró recaudar 11,5% más tributos que hace exactamente un año, informó la ministra Denisse Miralles

MEF anticipa incremento récord en

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

La escuadra dirigida por Martín Escudero disputará su primer encuentro en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja

Perú vs Bolivia vóley: día,

Óscar Arriola, jefe de la PNP, revela detalles sobre el atentado contra Rafael Belaunde: Esto es lo que se sabe

El ataque contra el precandidato presidencial de Libertad Popular sucedió en Cerro Azul, en la provincia limeña de Cañete, cuando se encontraba supervisando terrenos de su propiedad

Óscar Arriola, jefe de la

Elecciones Generales 2026: Más de 2,6 millones de peruanos mayores de 70 años tienen derecho al voto facultativo

Reniec informó que del total de electores facultativos, 5.011 son mujeres y 3.083 hombres que corresponden al grupo que supera los 100 años de edad

Elecciones Generales 2026: Más de

Presidente José Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

El mandatario busca participar en un encuentro clave con su par ecuatoriano, donde se abordarán lineamientos para fortalecer la cooperación bilateral y la agenda conjunta de ambos países

Presidente José Jerí pide permiso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Jerí pide permiso al

Presidente Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

TC frena reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: Otorgan medida cautelar a la JNJ

Asaltantes armados intentaron robar auto de César Acuña en Chorrillos: Implicado fue detenido

Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

ENTRETENIMIENTO

Hany Portocarrero, la peruana que

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

Melissa Klug se pronuncia por separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

Abel Lobatón responde con indiferencia tras ser consultado por su hija Melissa, quien lo llamó ‘señor’ y lo negó como padre

Shin Hyun-Joon cantó el tema de pincipal de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

DEPORTES

Perú vs Bolivia vóley: día,

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuánto ganará el equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

Pablo Sabbag fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur y sueña con volver a Alianza Lima: “Luché como me pidieron”