Perú

MML iniciará pruebas técnicas del tren Lima–Chosica sin pasajeros: ¿cuándo podría comenzar a operar en 2026?

Proinversión asumirá la asistencia técnica del proyecto y trabaja en una propuesta vinculada al Ferrocarril Central que busca mejorar la movilidad en la ciudad

Guardar
MML anuncia primer ensayo del
MML anuncia primer ensayo del tren Lima–Chosica mientras Proinversión asume asistencia técnica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que en los próximos días se iniciarán las primeras pruebas técnicas del tren Lima–Chosica, proyecto impulsado por el alcalde Renzo Reggiardo y anunciado previamente por el candidato presidencial Rafael López Aliaga. Las unidades ferroviarias, que permanecen almacenadas en el Parque de la Muralla desde septiembre, serán sometidas a un primer ensayo sin pasajeros con el fin de evaluar su funcionamiento real en ruta.

El recorrido de prueba abarcará el tramo Monserrate – Parque de la Muralla – Chosica. Según explicó Reggiardo, el objetivo es verificar las condiciones operativas de los vagones y determinar eventuales ajustes técnicos. “Vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que haya que corregir, si fuera el caso”, señaló.

Así es el interior del
Así es el interior del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Lima)

Proinversión asumirá asistencia técnica

Durante un evento público realizado el 17 de noviembre, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, informó que la agencia asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto ferroviario. Según indicó, este tramo forma parte de una propuesta mayor “vinculada al Ferrocarril Central y que busca mejorar la movilidad de pasajeros en la capital, aprovechando vías existentes y planificando futuras expansiones”.

Asimismo, Del Carpio confirmó que las mesas de trabajo ya fueron incorporadas a Proinversión y que existe la intención de transferir la propiedad del proyecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que continuaría con los trámites correspondientes para su desarrollo.

Tren Lima–Chosica: MML realizará prueba
Tren Lima–Chosica: MML realizará prueba inicial sin pasajeros en la ruta hacia Chosica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Posible inicio en 2026

Si bien el alcalde no precisó una fecha definitiva para el inicio del servicio, afirmó que la comuna metropolitana está trabajando para que la ruta pueda operar en los próximos meses. Reggiardo destacó que, aunque la puesta en marcha depende de otras entidades, se realizan los mayores esfuerzos para habilitar el tren lo antes posible.

El burgomaestre indicó que existe la posibilidad de que el tramo entre Lima y Chosica pueda comenzar a operar en los primeros meses del próximo año. “Tal vez en el primer trimestre del próximo año. Digo ‘tal vez’ porque no va a depender solamente de quién habla. Pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda concretar y que el próximo año tengamos un servicio eficiente en favor de todos nuestros pobladores”, afirmó para las cámaras de Canal N.

Primera etapada del tren Lima-Chosica
Primera etapada del tren Lima-Chosica llegará hasta la estación Desamparados cerca a la Casa de la Literatura. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Integración con el Corredor Rojo?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó su participación técnica en el convenio que ProInversión, la Municipalidad de Lima y el MTC suscribirán para avanzar en la implementación del tren Lima–Chosica. David Hernández, presidente del Consejo Directivo de la entidad, explicó que el enfoque de la ATU será seguir “la lógica de la línea de operación”, lo que implica priorizar la integración del futuro servicio ferroviario con los sistemas de transporte masivo ya existentes. El anuncio se realizó durante el III Foro Ciudades Inteligentes: Metros y trenes de cercanía para Lima, donde el funcionario destacó que el proyecto debe concebirse como parte de una red conectada y no como una iniciativa aislada.

En esa línea, Hernández detalló que la propuesta de la ATU contempla una operación por fases. La primera etapa considera que el tren funcione entre Chosica y Santa Clara, en Ate, donde se establecería el punto de enlace con el Corredor Rojo. Actualmente, este corredor llega hasta Ceres, pero se prevé su extensión hacia Santa Clara para permitir una conexión directa con el tren.

Corredor Rojo llega a Manchay
Corredor Rojo llega a Manchay y Pachacámac, nueva alternativa de transporte para miles de usuarios| ATU

La ATU también señaló que el Corredor Rojo, que une el Callao con Ate a través de las avenidas La Marina y Javier Prado, podría mejorar su eficiencia al integrarse con el tren Lima–Chosica. Las transferencias serían más rápidas y previsibles, reduciendo tiempos de viaje en uno de los ejes más congestionados de la capital. Asimismo, se mencionaron puntos estratégicos como la avenida La Cultura, en Santa Anita, cercana al Mercado Mayorista y a la planta de Backus, áreas que permitirían consolidar la conexión del tren con la red de transporte público.

Temas Relacionados

Tren Lima-ChosicaMunicipalidad de LimaMMLperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Alerta en la costa peruana por oleajes anómalos hasta el jueves 11 de diciembre

Las autoridades piden extremar precauciones y restringir actividades marítimas y recreativas mientras dure el fenómeno

Alerta en la costa peruana

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

El periodista, quien había anunciado su participación en las próximas elecciones, comunicó su retiro de la agrupación en una misiva enviada a su dirigente principal

Phillip Butters renuncia al partido

Toda la costa peruana enfrentará noches frías y descensos de temperatura la siguiente semana, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que los departamentos desde Piura hasta Ica experimentarán temperaturas nocturnas inusualmente bajas y mayor sensación de frío en las madrugadas

Toda la costa peruana enfrentará

La gestión de personas en 2026: el mercado ya cambió, las organizaciones también

La gestión de personas impulsa la competitividad en Latinoamérica: digitalización, inteligencia artificial, diversidad y flexibilidad marcan la adaptación de organizaciones eficientes y atractivas

La gestión de personas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: proponen implementar un aplicativo

Congreso: proponen implementar un aplicativo de personas desaparecidas administrado por la PNP

Dejaron sin seguro médico a Delia Espinoza incluso antes de que sea inhabilitada

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Zamir Villaverde califica de “ilegal e inconstitucional” la sentencia del TC que ordena retiro de portones y muros

¿La JNJ nombrará un nuevo fiscal supremo tras la inhabilitación de Delia Espinoza? Esto responde la magistrada

ENTRETENIMIENTO

Fernando Díaz se quiebra al

Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes: “Qué tal lección”

A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70 mil por show junto a Christian Cueva

Magaly Medina arremete contra Brian Rullan y rechaza su doble discurso: “Déjala brillar, no le tengas envidia a Laura Spoya”

DEPORTES

El fixture de Ecuador en

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El fixture de Francia en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo

Así llegó Escocia al Mundial 2026: cómo se clasificó y el DT que le devolvió la ilusión a un equipo que regresó al máximo escenario tras 28 años