Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima inicia pruebas técnicas y confirma el primer recorrido

El alcalde de Lima se mostró optimista respecto al avance del proyecto y aunque remarcó que no puede dar una fecha oficial, adelantó que el tren podría iniciar operaciones en el primer trimeste de 2026

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició las primeras pruebas técnicas del futuro tren Lima–Chosica, un proyecto que empieza a tomar forma con los coches y locomotoras donados por la empresa estadounidense Caltrain. Estas unidades, que hasta hace poco permanecían almacenadas en el Parque de la Muralla, serán evaluadas para determinar su operatividad y condiciones mecánicas.

Según informó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el recorrido establecido para este primer ensayo abarcará la ruta Monserrate – Parque de la Muralla – Chosica. Se trata de un desplazamiento sin pasajeros, cuyo fin es verificar el estado del material ferroviario y detectar eventuales fallas que deban corregirse antes de avanzar a una siguiente etapa.

“Puedo anunciar también que en las próximas horas o en los próximos días vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica, para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que haya que corregir, si fuera el caso”, declaró el burgomaestre.

Así es el interior del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Lima)

Reggiardo destacó que esta evaluación marcará el inicio del proceso para poner en marcha el nuevo servicio ferroviario que busca conectar Lima con el este de la ciudad. Aunque evitó precisar una fecha exacta, señaló que la comuna está trabajando para que la ruta pueda operar en los próximos meses y que existe la posibilidad de que el servicio esté listo en los primeros meses de 2026.

“Y esto es el principio del servicio que debería de prestarse ya en los próximos meses. Tal vez en el primer trimestre del próximo año. Digo ‘tal vez’ porque no va a depender solamente de quien habla. Pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda concretar y que el próximo año tengamos un servicio eficiente en favor de todos nuestros pobladores de Lima Este”, agregó.

Rafael López Aliaga cargando a su mascota 'Worky' en la presentación de los vagones del tren Lima-Chosica. Foto: MML

Proinversión asume la asistencia técnica del Tren Lima - Chosica

Las declaraciones de Reggiardo coinciden con el anuncio de Proinversión, entidad que ha asumido la asistencia técnica del proyecto. En entrevista con Panamericana, Juan Suito, asesor de la institución, brindó mayores detalles sobre los avances.

Suito explicó que la implementación del tren deberá realizarse por etapas. La primera fase iría desde el centro de Lima hasta Chosica, con un único paradero al inicio y otro al final, sin estaciones intermedias en este tramo inicial.

El proyecto, que estaba liderado por gestión municipal, contempla una implementación progresiva que iniciará con una sola estación en cada extremo y suma la expectativa de los vecinos ante las anunciadas expropiaciones de terrenos - 24 Horas Noticias

Cabe recordar que el tren anunciado por Rafael López Aliaga contemplaba 11 estaciones y, entre Chosica y el Parque de la Muralla, incluía cinco paraderos:

Chaclacayo

Ñaña

Huaycán

Zoológico

Evitamiento

Desamparados

Sin embargo, Suito descartó esta propuesta.

“Tenemos que hacerlo por etapas. Una primera etapa sería desde Chosica hasta Lima. Es un solo paradero al inicio, un solo paradero al final. Esperamos que más o menos así, corriendo, corriendo, deberíamos estar terminando alrededor del segundo, eh, trimestre del próximo año”, señaló.

Asimismo, indicó que deben habilitarse dos carriles, ya que las vías actuales solo permiten un recorrido en un solo sentido. Esto significa que, para implementar una nueva vía férrea, será necesario realizar expropiaciones de terrenos.

MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Se necesitarían dos vías. Tienes que ir en un solo sentido en la mañana, digamos de Chosica a Lima, y en un solo sentido en la tarde. Necesitas dos vías, necesitas obras de seguridad. Porque vas mucho más rápido que los trenes que circulan”, precisó.

Suito agregó que, actualmente, el tren que pasa por las vías existentes circula a 20 km/h y, debido a esta baja velocidad, “la gente no va a tomar el tren”.