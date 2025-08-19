Perú

Corredor Rojo llegará hasta el aeropuerto Jorge Chávez: nueva ruta conectará esta zona del Callao con el terminal aéreo

El ministro de Transportes anunció la implementación de un nuevo trayecto que busca optimizar la conectividad entre zonas clave de la ciudad y el principal terminal aéreo, beneficiando a miles de usuarios diariamente

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Corredor Rojo tendrá una nueva
Corredor Rojo tendrá una nueva ruta que conecta La Perla con el aeropuerto Jorge Chávez. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

El Corredor Rojo ampliará su ruta para unir el óvalo La Perla, en el Callao, con el aeropuerto Jorge Chávez, mejorando la conexión entre uno de los principales distritos del puerto y el terminal aéreo más importante del país. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, durante la inauguración del nuevo Centro de Control del transporte urbano en Lima y Callao, un espacio que permitirá supervisar en tiempo real la operatividad de las rutas y coordinar acciones inmediatas ante emergencias.

La conferencia de prensa también contó con la presencia del jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Jaime Romero Bonilla, y del alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca, quienes destacaron la relevancia de esta ruta para facilitar la movilidad de pasajeros y fortalecer la seguridad en el transporte público.

Tarifas accesibles y beneficios para estudiantes

El trayecto del Corredor Rojo tendrá un pasaje general de S/ 1.20, mientras que escolares y universitarios pagarán S/ 0.60, buscando promover el acceso al transporte formal y seguro. Además, la ruta Callao – La Molina se extenderá hasta Manchay, incorporando 15 nuevos buses a gas natural vehicular (GNV), lo que contribuye a un transporte más limpio y eficiente.

Los usuarios podrán recargar sus pasajes mediante la plataforma digital Plin, agilizando los pagos y reduciendo la manipulación de efectivo. En el tramo entre la calle Miguel Grau y la avenida Víctor Malásquez, un solo pasaje permitirá realizar dos viajes sin costo adicional, mientras que la tarifa del recorrido completo hasta Manchay será de S/ 1.00.

ATU confirma ampliación del recorrido
ATU confirma ampliación del recorrido de la ruta 204 del Corredor Rojo. (Composición: Infobae)

Mejoras en el Corredor Azul y expansión de rutas

El Corredor Azul también se renovará, con 20 buses a GNV que reforzarán los alimentadores de las rutas 357 y 358, que cubren la avenida Perú y la avenida Tacna – Quilca. Además, se ajustaron los horarios: el servicio 303 funcionará los domingos y la ruta 301 ampliará su atención de lunes a sábado, respondiendo a la creciente demanda de los usuarios.

Para facilitar la orientación de los pasajeros, se instalará un tótem informativo en la estación La Cultura, con datos sobre horarios, rutas y servicios, integrado con Lima Pass y con señalética accesible. Esta medida permitirá que los usuarios planifiquen sus viajes de manera más rápida y sencilla.

Con la extensión del Corredor Rojo hasta el aeropuerto Jorge Chávez, los pasajeros del Callao contarán con un transporte más cómodo, seguro y económico, mientras que la ciudad avanza en la modernización de su sistema de transporte urbano y en la integración tecnológica para mejorar la experiencia de viaje de todos los ciudadanos.

Temas Relacionados

Corredor RojoAeropuerto Jorge ChávezMTCATUCallaoperu-noticias

Últimas Noticias

Moquegua, Ilo, registra un sismo de magnitud 4

El movimiento comenzó a las 18:14 hora local

Moquegua, Ilo, registra un sismo

Binacional quedará fuera de la Liga 1 2025 tras fallo judicial: ¿Cómo afecta al torneo su exclusión?

La FPF acató el fallo judicial que declaró infundada la cautelar que permitía al cuadro de Juliaca en la máxima categoría. Este hecho tendrá repercusiones significativas en el campeonato local

Binacional quedará fuera de la

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Se juega el primer set. El tenista peruano busca su primera victoria a nivel Grand Slam. Sigue todas las incidencias en directo del debut de ‘Nacho’ en Nueva York

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer

¿Pollo a la brasa, hamburguesas o salchipapa? Este es el ‘rey’ de las papas fritas en el Perú, según Rappi

En la víspera del Día de las Papas Fritas, el alto volumen de envíos a través de plataformas digitales refleja un lugar angular de las papas fritas en los hábitos alimenticios de millones de peruanos. ¿Cuál es el distrito que hace más pedidos?

¿Pollo a la brasa, hamburguesas

Ministra de la Mujer: “Es conveniente” que el TC suspenda investigaciones a Dina Boluarte para no distraer su gestión

La ministra Fanny Montellanos calificó como “conveniente” la decisión del TC de suspender las investigaciones contra la jefa de Estado. El fallo ordena congelar todas las indagaciones hasta que finalice su mandato en 2026

Ministra de la Mujer: “Es
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los últimos doce meses,

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA