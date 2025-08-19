Corredor Rojo llegará hasta el aeropuerto Jorge Chávez: nueva ruta conectará esta zona del Callao con el terminal aéreo

El Corredor Rojo ampliará su ruta para unir el óvalo La Perla, en el Callao, con el aeropuerto Jorge Chávez, mejorando la conexión entre uno de los principales distritos del puerto y el terminal aéreo más importante del país. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, durante la inauguración del nuevo Centro de Control del transporte urbano en Lima y Callao, un espacio que permitirá supervisar en tiempo real la operatividad de las rutas y coordinar acciones inmediatas ante emergencias.
La conferencia de prensa también contó con la presencia del jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Jaime Romero Bonilla, y del alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca, quienes destacaron la relevancia de esta ruta para facilitar la movilidad de pasajeros y fortalecer la seguridad en el transporte público.
Tarifas accesibles y beneficios para estudiantes
El trayecto del Corredor Rojo tendrá un pasaje general de S/ 1.20, mientras que escolares y universitarios pagarán S/ 0.60, buscando promover el acceso al transporte formal y seguro. Además, la ruta Callao – La Molina se extenderá hasta Manchay, incorporando 15 nuevos buses a gas natural vehicular (GNV), lo que contribuye a un transporte más limpio y eficiente.
Los usuarios podrán recargar sus pasajes mediante la plataforma digital Plin, agilizando los pagos y reduciendo la manipulación de efectivo. En el tramo entre la calle Miguel Grau y la avenida Víctor Malásquez, un solo pasaje permitirá realizar dos viajes sin costo adicional, mientras que la tarifa del recorrido completo hasta Manchay será de S/ 1.00.
Mejoras en el Corredor Azul y expansión de rutas
El Corredor Azul también se renovará, con 20 buses a GNV que reforzarán los alimentadores de las rutas 357 y 358, que cubren la avenida Perú y la avenida Tacna – Quilca. Además, se ajustaron los horarios: el servicio 303 funcionará los domingos y la ruta 301 ampliará su atención de lunes a sábado, respondiendo a la creciente demanda de los usuarios.
Para facilitar la orientación de los pasajeros, se instalará un tótem informativo en la estación La Cultura, con datos sobre horarios, rutas y servicios, integrado con Lima Pass y con señalética accesible. Esta medida permitirá que los usuarios planifiquen sus viajes de manera más rápida y sencilla.
Con la extensión del Corredor Rojo hasta el aeropuerto Jorge Chávez, los pasajeros del Callao contarán con un transporte más cómodo, seguro y económico, mientras que la ciudad avanza en la modernización de su sistema de transporte urbano y en la integración tecnológica para mejorar la experiencia de viaje de todos los ciudadanos.