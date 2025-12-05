La gestión de personas en 2026: el mercado ya cambió, las organizaciones también

El bienestar laboral se fortalece con automatización y formación de líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la transformación digital dejó de concentrarse únicamente en áreas comerciales, financieras o logísticas. Hoy, el corazón de la competitividad está en la gestión de personas. Sin embargo, muchas organizaciones en Latinoamérica aún operan con procesos manuales, sistemas fragmentados o modelos de trabajo que no conversan con las nuevas exigencias del talento.

Las tendencias que observamos en la región son claras. La primera es la búsqueda de plataformas integrales. La gestión humana dejó de ser un conjunto de herramientas aisladas: asistencia por un lado, nómina por otro, evaluaciones en otra plataforma, y encuestas en una más. Ese esquema se volvió insostenible. El mercado exige soluciones completas, capaces de integrar información, automatizar flujos y generar datos confiables para tomar decisiones.

El control del burnout depende de procesos organizados y liderazgos claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, la regulación laboral se ha convertido en un factor clave para la tecnología. Las empresas no solo buscan software, buscan cumplimiento. En países donde las normas cambian con frecuencia o tienen particularidades complejas, la adaptabilidad dejó de ser un valor agregado para volverse una obligación. Hoy, cualquier solución tecnológica para RRHH que no se ajuste a la legislación local simplemente no funciona.

La tercera tendencia ya es irreversible: el impacto de la inteligencia artificial. Durante 2023 y 2024, la mayor parte de las compañías experimentó con IA en tareas simples de soporte o redacción. Sin embargo, la verdadera transformación está ocurriendo ahora. Los líderes de RRHH no solo quieren automatizar; quieren generar inteligencia organizacional. Analizar clima laboral, anticipar riesgos, detectar patrones de rotación, redactar feedbacks, crear documentos en segundos o identificar mejoras en procesos son parte de lo que el mercado ya considera estándar. Lo que viene será aún más profundo: agentes inteligentes que ejecuten tareas, verifiquen datos y entreguen alertas para tomar decisiones a tiempo. La IA no sustituirá a la gestión humana, pero sí eliminará la fricción operativa que la desgasta.

La inteligencia artificial permite anticipar riesgos y analizar datos en la gestión humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra discusión relevante es la flexibilidad laboral. En la región, el trabajo remoto y los horarios flexibles dejaron de ser un experimento. El modelo más eficiente que observamos es el trabajo por objetivos. Cuando las metas son claras y medibles, la organización puede enfocarse en resultados y no en horas. Este modelo no funciona por simple buena voluntad: exige orden, seguimiento y cultura. Cuando estos elementos existen, la flexibilidad deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta de productividad.

También crece la preocupación por el burnout. No es un término de moda, es un problema de gestión. Los estudios coinciden en que las jornadas interminables no son el origen, sino la consecuencia: falta de foco, procesos ineficientes, liderazgo poco claro o equipos que compensan con esfuerzo lo que debería resolverse con organización. La respuesta no está en trabajar menos, sino en trabajar mejor: automatizar tareas, priorizar, formar líderes y construir culturas donde el propósito sea claro.

Por último, la diversidad está madurando. Ya no se trata solo de visibilidad o discursos aspiracionales. Las empresas más avanzadas están dejando atrás los filtros tradicionales –edad, universidad, procedencia– y están reclutando por habilidades y fit cultural. Cuando el proceso es objetivo, la diversidad aparece sola. Y cuando los equipos son diversos, la innovación y el pensamiento crítico se vuelven más fuertes.

La diversidad basada en habilidades transforma la innovación en los equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En síntesis, la gestión humana en Latinoamérica está entrando a una nueva etapa. Digitalización profunda, cumplimiento normativo, inteligencia artificial aplicada, flexibilidad con responsabilidad, bienestar orientado a productividad y diversidad basada en habilidades. Esa es la dirección hacia la que se está moviendo la región.

Las empresas que se adapten serán más eficientes, más atractivas para el talento y más competitivas. Las que no lo hagan se quedarán atrapadas en una estructura pesada y lenta, mientras el mercado sigue avanzando.

Santiago Lira