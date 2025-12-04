José Jerí defiende permanencia de jefe del INPE, pero le pide programar su prueba de polígrafo: “Para dar el ejemplo”

Mandatario fue consultado sobre la permanencia de Iván Paredes Yataco al frente del INPE. | Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, respaldó la continuidad de Iván Paredes al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Defendió que los hechos que se le cuestionan son anteriores a sus funciones en el cargo y, consultado sobre la aparente predisposición del funcionario para afrontar la prueba del polígrafo, lo instó a programarla “a la brevedad posible”.

En entrevista con RPP, el jefe de Estado enfatizó que Paredes está cumpliendo las directivas del Gobierno y advirtió que su labor, especialmente en la lucha contra la corrupción, puede generar reacciones de quienes se ven afectados dentro y fuera de los penales.

“Él, como director del INPE, está trabajando conforme a las indicaciones que el Gobierno está disponiendo y toda acción genera una reacción. Él está cumpliendo con las disposiciones y, en consecuencia, los delincuentes que están adentro tienen también personas que están afuera y que seguramente tienen también algún tipo de indicación de que se incomode, se fastidie a la autoridad que está ejerciendo su función o que, por último, está cumpliendo con una indicación de Gobierno”, mencionó.

En esa línea, tomó con optimismo su sometimiento a la prueba del polígrafo, implementada a fin de identificar posibles actos de corrupción, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. La disposición busca comprobar la fiabilidad del personal penitenciario.

“Esto demuestra que tiene la conciencia tranquila de lo que se le cuestiona. Y si él ha mostrado su plena predisposición para ello, que proceda y que dé una señal de tranquilidad a la población o al sector que lo cuestiona. […] Si Iván, en su calidad de presidente del INPE, ha dicho que está dispuesto, esperemos que programe su polígrafo a la brevedad de lo posible, ¿no?, para dar el ejemplo“, expresó.

Como se recuerda, los cuestionamientos a Iván Paredes surgieron en medio de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lima sobre presuntos cobros de coimas y tras la difusión de audios atribuidos a él, que Paredes ha negado.

¿Qué dijo Iván Paredes, jefe del INPE?

En la víspera, Iván Paredes, presidente del INPE, manifestó en diálogo con el mismo medio su disposición a someterse a la prueba de polígrafo siempre que reciba una orden directa del mandatario.

“Eso lo dispone el presidente de la República. Yo estoy sujeto a lo que él ordena, y si él ordena que pase, lo pasaremos todos los funcionarios públicos. Él es el que tiene que ordenar. Si hay un decreto supremo se pasará, no hay ningún problema. Todos los pasaremos, inclusive cualquier tipo de funcionario”, declaró tras una intervención penitenciaria.

Consultado sobre la posibilidad de acceder voluntariamente como muestra de transparencia, reiteró que eso solo es posible por mandato de decreto. “No puedo disponer de eso, porque eso es mediante un decreto”, mencionó entonces.