Perú

José Jerí reprende a su escolta por retirar a empujones y herir a periodista en Tacna: “No volverá a repetirse”

El presidente interino ofreció disculpas tras el incidente en el que su escolta retiró con violencia e hirió al periodista Javier Rumiche durante una cobertura en la región fronteriza

Guardar
Jerí aseguró que respeta la
Jerí aseguró que respeta la labor de la prensa y declaró que este tipo de incidentes no debe repetirse

El presidente interino, José Jerí, llamó la atención este miércoles a su escolta oficial por retirar a empujones y herir al periodista Javier Rumiche, corresponsal de RPP, durante un evento en Tacna.

“Lamento mucho la situación. Yo respeto mucho la labor de ustedes como periodistas. Siempre he respaldado y respaldaré su trabajo y creo que ha habido una situación que no debe volver a darse”, comentó durante una videollamada con el reportero.

“Hay que entender también las circunstancias en que se dieron los hechos, por cuanto cada uno hacía su labor. Ustedes intentaron buscar más declaraciones de mi parte (...) y ellos tienen que hacer su labor de prevención ante cualquier situación”, agregó.

Jerí señaló que estas “situaciones no deben volver a darse” y afirmó haber pedido “al equipo correspondiente que tenga mayor cuidado cuando se trata de hacer los cercos de seguridad”.

(Video: ANP)

El mandatario aseguró que su equipo recibió instrucciones para evitar eventos similares: “Es un hecho que no va a volver a repetirse y que ambos tendremos que tener siempre cuidado correspondiente”, expresó.

Rumiche cubría una actividad oficial de Jerí en el Paseo Cívico de Tacna cuando, tras el izamiento de la bandera, él y otros periodistas se acercaron al presidente para recoger declaraciones.

Según su testimonio, fue el mismo jefe de Estado quien convocó a la prensa. Sin embargo, personal de seguridad cercó la zona para impedir el acceso de los periodistas al presidente. En un video puede verse al escolta arrastrar y alzar bruscamente al periodista, impidiendo que se acerque a la comitiva.

A raíz del forcejeo, y de acuerdo con la denuncia del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Rumiche sufrió una lesión en el tobillo y enfrentó una amenaza de detención.

El presidente interino, José Jerí,
El presidente interino, José Jerí, llamó la atención a su escolta por retirar con violencia e herir al periodista Javier Rumiche durante una cobertura en Tacna

“Estamos con nuestro micrófono que tiene el cono y logo de RPP, y con nuestra… Nos han empujado a tal punto de que nos han cargado a pesar de que decimos que estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. No hicieron caso, nos han empujado”, relató.

Denunció además que el camarógrafo John Altamirano y una periodista que transmitía por redes sociales resultaron agredidos por personal de seguridad del Estado.

A través de un comunicado, el IPYS solicitó a “las autoridades que se respete el trabajo de los periodistas que cubren asuntos de interés público, como son las visitas oficiales del presidente a las regiones del país”.

Panorama

Desde octubre último, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas registraron un aumento de agresiones contra reporteros en distintas regiones. Al menos 25 comunicadores resultaron heridos durante manifestaciones, muchos de ellos jóvenes.

Catorce recibieron impactos de perdigón y once sufrieron golpes o empujones por parte de la policía cuando cubrían protestas. Entre los afectados hay reporteros de medios como El Comercio, Ojo Público y Canal N, que además denunciaron obstáculos para trabajar.

El informe alerta también sobre amenazas graves, como el caso de Marycielo del Castillo, de Willax, quien recibió una advertencia violenta de la congresista Kira Alcarraz. En tanto, Analí Andrade, de Radio Titanka, recibió un video con armas de fuego y un mensaje intimidante después de publicar investigaciones sobre la Municipalidad de Andahuaylas.

Temas Relacionados

José JeríTacnaperu-noticiasperu-politica

Más Noticias

Yamila Piñero sorprende y anuncia su matrimonio tras años lejos de cámaras: “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida”

La ex combatiente compartió un ‘save the date’ y conquistó nuevamente a sus seguidores

Yamila Piñero sorprende y anuncia

La Tinka hoy 3 de diciembre: revisa aquí los resultados del sorteo y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka hoy 3 de

Uno de cada cinco peruanos no votarían por nadie: corrupción impulsa el rechazo electoral

El último estudio de CPI revela el rechazo a la oferta electoral y deja entrever cómo la desconfianza vuelve a dominar las urnas en las elecciones 2026

Uno de cada cinco peruanos

Derrame de petróleo en playa Los Yuyos de Barranco: reportan manchas y olor en gran parte del balneario

Usuarios reportaron rastros de hidrocarburos y organizaciones ambientales como Oceana exigen acción inmediata ante el riesgo ambiental que se expande por este tramo de la Costa Verde

Derrame de petróleo en playa

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

La locutora no dudó en encararlo en vivo y lanzarle una picante broma sobre sus dotes para el baile, anticipándose a cualquier posible retorno a los realitys

Christian Domínguez no descarta reality
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE pide activar seguridad electoral

JNE pide activar seguridad electoral ya: Roberto Burneo alertó riesgos por violencia contra precandidatos

Cecilia García, aspirante a vicepresidenta, pagó S/10 mil soles para postular en Podemos Perú: “La mejor inversión de mi vida”

Delia Espinoza denuncia presión política tras ser inhabilitada: “Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”

José Jerí defiende permanencia de jefe del INPE, pero le pide programar su prueba de polígrafo: “Para dar el ejemplo”

“No soy LGBTI, no estoy a favor de la unión civil”: Norma Yarrow discute en vivo con presentador y anuncia acciones legales

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano advierte que “los

Tilsa Lozano advierte que “los que deben inquietarse son ustedes, no yo”, en su esperada vuelta a “El Valor de la Verdad”

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

Ex de Dayanita confirma que estuvo con Samahara Lobatón en discoteca: “Es guapa y tiene derecho a salir”

Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”

Brenda Carvalho reveló que casi muere debido a una parálisis intestinal: hasta recibió la extremaunción

DEPORTES

Regatas Lima y Von Newman

Regatas Lima y Von Newman se citan en la final de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: fecha de los partidos por el título nacional

Facundo Callejo, a la espera de la resolución de las semifinales de los play-offs de Copa Libertadores 2026: “Será una llave muy linda”

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

Bolivia alista su plantel para disputar amistoso con Perú en Chincha: se presentará solo con jugadores locales

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA