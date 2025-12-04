José Jerí reprende a su escolta por retirar a empujones y herir a periodista en Tacna: “No volverá a repetirse”

Jerí aseguró que respeta la labor de la prensa y declaró que este tipo de incidentes no debe repetirse

El presidente interino, José Jerí, llamó la atención este miércoles a su escolta oficial por retirar a empujones y herir al periodista Javier Rumiche, corresponsal de RPP, durante un evento en Tacna.

“Lamento mucho la situación. Yo respeto mucho la labor de ustedes como periodistas. Siempre he respaldado y respaldaré su trabajo y creo que ha habido una situación que no debe volver a darse”, comentó durante una videollamada con el reportero.

“Hay que entender también las circunstancias en que se dieron los hechos, por cuanto cada uno hacía su labor. Ustedes intentaron buscar más declaraciones de mi parte (...) y ellos tienen que hacer su labor de prevención ante cualquier situación”, agregó.

Jerí señaló que estas “situaciones no deben volver a darse” y afirmó haber pedido “al equipo correspondiente que tenga mayor cuidado cuando se trata de hacer los cercos de seguridad”.

(Video: ANP)

El mandatario aseguró que su equipo recibió instrucciones para evitar eventos similares: “Es un hecho que no va a volver a repetirse y que ambos tendremos que tener siempre cuidado correspondiente”, expresó.

Rumiche cubría una actividad oficial de Jerí en el Paseo Cívico de Tacna cuando, tras el izamiento de la bandera, él y otros periodistas se acercaron al presidente para recoger declaraciones.

Según su testimonio, fue el mismo jefe de Estado quien convocó a la prensa. Sin embargo, personal de seguridad cercó la zona para impedir el acceso de los periodistas al presidente. En un video puede verse al escolta arrastrar y alzar bruscamente al periodista, impidiendo que se acerque a la comitiva.

A raíz del forcejeo, y de acuerdo con la denuncia del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Rumiche sufrió una lesión en el tobillo y enfrentó una amenaza de detención.

“Estamos con nuestro micrófono que tiene el cono y logo de RPP, y con nuestra… Nos han empujado a tal punto de que nos han cargado a pesar de que decimos que estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. No hicieron caso, nos han empujado”, relató.

Denunció además que el camarógrafo John Altamirano y una periodista que transmitía por redes sociales resultaron agredidos por personal de seguridad del Estado.

A través de un comunicado, el IPYS solicitó a “las autoridades que se respete el trabajo de los periodistas que cubren asuntos de interés público, como son las visitas oficiales del presidente a las regiones del país”.

Panorama

Desde octubre último, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas registraron un aumento de agresiones contra reporteros en distintas regiones. Al menos 25 comunicadores resultaron heridos durante manifestaciones, muchos de ellos jóvenes.

Catorce recibieron impactos de perdigón y once sufrieron golpes o empujones por parte de la policía cuando cubrían protestas. Entre los afectados hay reporteros de medios como El Comercio, Ojo Público y Canal N, que además denunciaron obstáculos para trabajar.

El informe alerta también sobre amenazas graves, como el caso de Marycielo del Castillo, de Willax, quien recibió una advertencia violenta de la congresista Kira Alcarraz. En tanto, Analí Andrade, de Radio Titanka, recibió un video con armas de fuego y un mensaje intimidante después de publicar investigaciones sobre la Municipalidad de Andahuaylas.