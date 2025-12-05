El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Una reciente encuesta realizada por Imasolu a nivel nacional revela una imagen contradictoria, pero optimista sobre la percepción ciudadana hacia el nuevo presidente de la República, José Jerí. De acuerdo con el estudio, el 83,91% de los encuestados aseguró que no sabía quién era el parlamentario antes de asumir el cargo. Solo el 5,92% de los consultados conocía plenamente a Jerí antes de su llegada al Palacio de Gobierno y otro 10,17% tenía una idea vaga sobre él. Sin embargo, el 61,92% aprueba el inicio de su gestión, frente a un 25,25% que la desaprueba y un 12,83% que prefiere no opinar al respecto.

Como se sabe, el legislador de Somos Perú asumió la presidencia tras la vacancia exprés de Dina Boluarte en medio de una escena nacional marcada por la inestabilidad e inseguridad ciudadana. A pesar de ello, la encuesta muestra que, tras poco tiempo en funciones, un 42.08% de los consultados considera como “buena” su capacidad para manejar situaciones de crisis, mientras que un 21,83% la define como regular y un 24,17% la califica negativamente.

Percepción de representación y origen de la crisis

La encuesta, realizada a 1200 personas entre el 24 al 26 de noviembre, revela que el 37,83% de los encuestados se siente muy representado por el jefe de Estado, pese a que asumió la presidencia sin haber sido elegido en las urnas. Un grupo adicional del 21,75% dice sentirse “algo representado”, mientras que el resto se divide entre quienes no se consideran representados (16,17%) y quienes prefieren no responder (24,25%).

Al indagar sobre su llegada al poder, el 32,92% la adjudica a la crisis política acumulada, el 21,75% la asocia a la inestabilidad del sistema, y el 18,25% la vincula con la falta de líderes. Un 12,17% señala que es resultado de todos estos factores, mientras que solo el 9,83% lo atribuye a la “mala suerte del país”.

Encuesta sobre la llegada de José Jerí. | Imasolu

Diagnóstico del país: optimismo, pero preocupación

El estudio muestra que los peruanos mantienen expectativas relativamente optimistas hacia el futuro, a pesar de la persistente sensación de estancamiento. Cuando se les preguntó si “las cosas en el país están mejorando”, únicamente el 8,5% consideró que la sí, mientras que el 43,75% percibe que todo sigue igual y un 29,83% señala un empeoramiento. El 17,92% prefirió no opinar.

En cuanto al clima general, el 16,25% habla de optimismo, pero el 40,67% identifica un clima de inestabilidad y solo el 31,75% percibe estabilidad.

Al comparar el actual gobierno con el anterior, el 25,66% cree que hay una mejoría, frente a un 41,5% que considera que la situación se mantiene igual y un 9,92% que opina que el país ha empeorado. Otro 22,92% no tiene una respuesta definida.

A pesar del contexto, el 45,92% de los encuestados cree que las cosas en el país realmente pueden cambiar, mientras que el 26,75% se muestra indeciso y el 22,25% se declara pesimista sobre la posibilidad de mejoras futuras.

Resultados a si consideran que las cosas pueden cambiar en el país. | Imasolu

Ficha técnica: La encuesta, desarrollada por Imasolu S.A.C., fue realizada de forma presencial en hogares, con una muestra nacional de 1.200 personas y un margen de error de +/- 2,8%, bajo un nivel de confianza del 95%.