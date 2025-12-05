Perú

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Un reciente estudio evidencia una posición bastante optimista hacia el mandatario, pese a que el 43.75% considera que la situación del país sigue igual

Guardar

Una reciente encuesta realizada por Imasolu a nivel nacional revela una imagen contradictoria, pero optimista sobre la percepción ciudadana hacia el nuevo presidente de la República, José Jerí. De acuerdo con el estudio, el 83,91% de los encuestados aseguró que no sabía quién era el parlamentario antes de asumir el cargo. Solo el 5,92% de los consultados conocía plenamente a Jerí antes de su llegada al Palacio de Gobierno y otro 10,17% tenía una idea vaga sobre él. Sin embargo, el 61,92% aprueba el inicio de su gestión, frente a un 25,25% que la desaprueba y un 12,83% que prefiere no opinar al respecto.

Como se sabe, el legislador de Somos Perú asumió la presidencia tras la vacancia exprés de Dina Boluarte en medio de una escena nacional marcada por la inestabilidad e inseguridad ciudadana. A pesar de ello, la encuesta muestra que, tras poco tiempo en funciones, un 42.08% de los consultados considera como “buena” su capacidad para manejar situaciones de crisis, mientras que un 21,83% la define como regular y un 24,17% la califica negativamente.

Percepción de representación y origen de la crisis

La encuesta, realizada a 1200 personas entre el 24 al 26 de noviembre, revela que el 37,83% de los encuestados se siente muy representado por el jefe de Estado, pese a que asumió la presidencia sin haber sido elegido en las urnas. Un grupo adicional del 21,75% dice sentirse “algo representado”, mientras que el resto se divide entre quienes no se consideran representados (16,17%) y quienes prefieren no responder (24,25%).

Al indagar sobre su llegada al poder, el 32,92% la adjudica a la crisis política acumulada, el 21,75% la asocia a la inestabilidad del sistema, y el 18,25% la vincula con la falta de líderes. Un 12,17% señala que es resultado de todos estos factores, mientras que solo el 9,83% lo atribuye a la “mala suerte del país”.

Encuesta sobre la llegada de
Encuesta sobre la llegada de José Jerí. | Imasolu

Diagnóstico del país: optimismo, pero preocupación

El estudio muestra que los peruanos mantienen expectativas relativamente optimistas hacia el futuro, a pesar de la persistente sensación de estancamiento. Cuando se les preguntó si “las cosas en el país están mejorando”, únicamente el 8,5% consideró que la sí, mientras que el 43,75% percibe que todo sigue igual y un 29,83% señala un empeoramiento. El 17,92% prefirió no opinar.

En cuanto al clima general, el 16,25% habla de optimismo, pero el 40,67% identifica un clima de inestabilidad y solo el 31,75% percibe estabilidad.

Al comparar el actual gobierno con el anterior, el 25,66% cree que hay una mejoría, frente a un 41,5% que considera que la situación se mantiene igual y un 9,92% que opina que el país ha empeorado. Otro 22,92% no tiene una respuesta definida.

A pesar del contexto, el 45,92% de los encuestados cree que las cosas en el país realmente pueden cambiar, mientras que el 26,75% se muestra indeciso y el 22,25% se declara pesimista sobre la posibilidad de mejoras futuras.

Resultados a si consideran que
Resultados a si consideran que las cosas pueden cambiar en el país. | Imasolu

Ficha técnica: La encuesta, desarrollada por Imasolu S.A.C., fue realizada de forma presencial en hogares, con una muestra nacional de 1.200 personas y un margen de error de +/- 2,8%, bajo un nivel de confianza del 95%.

Temas Relacionados

José JeríPoder Ejecutivoperu-politica

Más Noticias

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor señaló que la influencer actuó en contradicción con su comunicado y generó más dudas sobre su separación con el cantante de salsa

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el quinto set. En un muy reñido juego, esto va empatado 2-2. Sigue en directo las incidencias desde el Coliseo Eduardo Dibós

Perú vs Colombia EN VIVO

Serfor alerta en Navidad: regalar animales exóticos como mascotas promueve el tráfico y pone en riesgo a todos

Especialistas del Serfor advierten que comprar animales silvestres los saca de su entorno y los deja vulnerables a bacterias que pueden poner en riesgo la salud de las familias

Serfor alerta en Navidad: regalar

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Ante retrasos del Aeropuerto de Chinchero, comunidades advierten toma de Machu Picchu y reclaman mayor gestión del Ejecutivo

El MTC reconoció un avance global de solo 25% en la infraestructura, mientras comunidades campesinas exigen un cronograma claro

Ante retrasos del Aeropuerto de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Braedt enciende TikTok con

Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, y Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Brian Rullán estalla en vivo cuando Magaly Medina le pregunta si Laura Spoya lo dejó por ‘mantenido’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

DEPORTES

Perú vs Colombia EN VIVO

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo