Perú

Pavos prepago: Peruanos ahora compran la cena de Navidad en cuotas hasta con un mes de anticipación

A poco menos de un mes para la llegada de la Navidad, algunos mercados ya permiten que sus clientes paguen sus pavos enteros o por piezas en cuotas diarias más cómodas para su economía

Pavos prepago: Peruanos ahora compran la cena de Navidad en cuotas hasta con un mes de anticipación.

En el Mercado Central de Lima, la temporada navideña 2025 comenzó con una nueva forma de obtener la cena navideña deseada: los “pavos prepago”, un método de compra anticipada que permite a los clientes que no cuentan con mucho dinero paguen un pavo en cuotas mucho más cómodas para sus bolsillos.

A menos de un mes de la Navidad, algunos comerciantes ofrecen la posibilidad de reservar pavos —enteros o en piezas— y pagarlos en abonos diarios de apenas unos cuantos soles, una iniciativa que incluso ha facilitado que los trabajadores más humildes puedan acceder a una cena familiar por fiestas.

Según María Ramos, comerciante del Mercado Central, el sistema de cuotas se estableció hace dos años como respuesta a las dificultades económicas que enfrentan muchos peruanos.

Precio del pavo y las
Precio del pavo y las facilidades de pago para esta Navidad 2024

“Los clientes ya saben, porque ya el año pasado también hemos trabajado así. Vienen los clientes, por ejemplo, desde el 15 de noviembre y separan su pavo”, indicó a Latina. La flexibilidad es esencial en este método: cada persona abona la cantidad que puede en cada visita. Ramos relató el caso de un vendedor de caramelos que, desde el 9 de octubre, realiza pequeños pagos de tres o cinco soles en cada oportunidad.

Este modelo ha sido bien recibido. Actualmente, alrededor de diez personas han separado su pavo a través de cuotas, cada una con montos distintos: “Por ejemplo, hay personas que me han dejado 10 soles, otro me ha dejado 12 soles, otro me ha dejado 50 soles y así según lo que puedan”, señaló Ramos. De este modo, quienes participan en el sistema llegan al 23 de diciembre con su pavo totalmente cancelado, listos para recogerlo y celebrar la Navidad sin sobresaltos financieros.

Pavos enteros y por piezas

El Mercado Central ofrece pavos de diversos tamaños, algunos alcanzan hasta 21 kilos, ideales para reuniones familiares numerosas. Sobre un ejemplar de 16,5 kilos, Ramos precisó que puede rendir para diez o quince personas. Para hogares pequeños, existe la opción de adquirir solo partes: una pierna cuesta aproximadamente 42 soles y una pechuga suficiente para cinco o seis personas oscila entre 100 y 105 soles. “Ahí tiene la opción. Vienen clientes que solo quieren una piernita para dos”, comentó la comerciante.

En cuanto a variedades, predominan los pavos doble pecho de granja (pluma blanca), pero durante la campaña navideña se espera la llegada de pavos de corral (pluma negra), cuyo precio aún no ha sido confirmado. “Ahorita todavía no sabemos el precio, porque todavía no nos han dado”, explicó Ramos.

A poco menos de un
A poco menos de un mes para la llegada de la Navidad, algunos mercados ya permiten que sus clientes paguen sus pavos enteros o por piezas en cuotas diarias más cómodas para su economía.

Estos son los 5 panetones más baratos

El panetón clásico, que viene con frutas y pasas, que cuesta menos, es el Puro Amor, de 800 gramos, que está a 9.80 soles. Ambos se pueden conseguir en Tottus. Si se quiere uno de 900 gramos, que es el más común, el panetón Tottus en bolsa es el indicado, ya que está solo 11.90 soles. Este es el top completo:

  1. Panetón Puro Amor Bolsa 800 g: S/9.80 (Tottus)
  2. Panetón Tottus en Bolsa 900 g: S/11.90 (Tottus)
  3. Panetón Costa Frutas Confitadas Pasas Bolsa 800 g: S/15.40 (Tottus)
  4. Panetón Buon Natale Clásico Bolsa 750 g: s/16.80 (Tottus)
  5. Panetón Dolcci en bolsa 800 g: S/ 17.90 (Tottus)
  6. Don Lucho Panetón x 900g Bolsa Zip: S/ 17.90 (Tottus)
  7. Paneton UNIÓN en Bolsa 900 g: s/18.20 (Plaza Vea)
  8. Panetón Blanca Flor en Bolsa 900 g: S/ 18.50 (Tottus)
  9. .Panetón Bimbo en Bolsa 900 g:m S/ 18.90 (Tottus)
  10. Panetón Universitario Bolsa 800 g S/ 18.90 (Tottus)

Otros precios variados:

  1. Panetón Alianza Lima Bolsa 800 g: S/ 18.90 (Tottus)
  2. Panetón Gloria en Bolsa 900 g: s/19.60 (Plaza Vea)
  3. Panetón Donofrio Buon Natale Pasa Fruta Caja 750 gr: S/ 20.70 (Tottus)
  4. Panetón Gloria en Caja 900 g s/21.00 (Tottus)
  5. Panetón BLANCA FLOR Caja 900 g:; s/21.00 (Plaza Vea)
  6. Panetón Donofrio Clásico Bolsa 880 g: S/ 22.40 (Tottus)
  7. Panetón Bianchi En Caja 900 g: S/ 22.50 (Tottus)
  8. Panetón Gloria Pasión Café Caja 500 g: S/ 22.90 (Tottus)
  9. Panetón San Jorge en Bolsa 900 g: S/ 23.90 (Tottus)
  10. Panetón Lata Tottus Navidad x 900 gr: S/ 26.90 (Tottus)
  11. Gran Panetón San Jorge x 900 g: S/ 26.90 (Tottus)
  12. Panetón Bauducco Frutas Caja 680 g: S/ 28.90 (Tottus)
  13. Panetón D’ONOFRIO Lata 880 g:s/32.20 (Plaza Vea)
  14. Panetón Gloria en Lata 900 g: S/ 41.90 (Tottus)
  15. Panetón Donofrio Lata 880 gr: S/ 45.90 (Tottus)

