Jorge Araujo pidió hacer autocrítica en Universitario tras derrota ante Alianza Atlético, pero advirtió: “Este equipo sabe cómo ganar”

El técnico de la 'U' lamentó la derrota en el estadio Monumental y pidió hacer autocrítica de cara al futuro. (Video: INKA DIGITAL TV)

Universitario de Deportes sufrió una dura caída por 2-1 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental, en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El nuevo golpe, como local, intensificó la crisis del club ‘crema’ tras un inicio de temporada complicado y generó una oleada de críticas entre los hinchas. La afición, acostumbrada a ver cómo su equipo celebraba como tricampeón nacional, ahora se enfrenta al desencanto de los malos resultados y la incertidumbre por el futuro inmediato.

El DT interino Jorge Araujo habló tras el revés sufrido y fue consultado no solo sobre el resultado, sino también por sus decisiones tácticas, en especial la ausencia de los fichajes en el encuentro. “La evaluación no pasaba por si eran refuerzos o no. Se hizo un partido muy de ida y vuelta, donde tuvimos dos errores que pagamos caro. En el primer tiempo intentaron conectarse, tuvimos desbordes importantes por derecha, donde no pudimos conectar. Tuvimos un error en salida y vino el gol tempranero en el segundo tiempo. Después salimos con rebeldía y lo empatamos”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

Pese al esfuerzo, los problemas defensivos volvieron a costar demasiado caro y la ‘U’ no pudo sostener el empate que lograron con el gol de Edison Flores. “El segundo gol no lo teníamos calculado, así que ellos sacaron provecho de las situaciones de los goles. Hemos tenido rebeldía a la hora de reacomodar con línea de cuatro, llegamos bastantes veces pero el rival protegió mucho su arco”.

Decepcionado por el desenlace, el estratega peruano resaltó la actitud, pero subrayó que el equipo no logró revertir el mal momento: “No es el resultado que esperábamos, pero he sentido que fuimos en busca del partido hasta el último. El equipo no bajó los brazos. Hemos querido empatarlo y superar este lamentable resultado donde no esperábamos perder”.

El doblete de Valentín Roblado hundió a Universitario y le dio los 3 puntos a Alianza Atlético en el estadio Monumental. - créditos: Liga 1

La autocrítica de Jorge Araujo por mal presente de Universitario

Jorge Araujo fue enfático cuando le consultaron sobre los responsables del mal momento: “No sé, tenemos que ser autocríticos para adentro todos, ver qué hacemos bien o mal y qué tenemos que corregir. A la vuelta de la esquina hay un partido y debemos hacerlo mucho mejor de lo que hicimos ahora. Hoy (ayer) mostramos algo importante que ya hice énfasis y a mí me gusta, de la noche a la mañana esas cosas no se pierden pero seguramente habrá que corregir algunas cosas”.

La autocrítica se presenta como el único camino para Universitario, que acumula derrotas y actuaciones irregulares pese al cartel de favorito por el reciente éxito del tricampeonato nacional.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

Jorge Araujo sobre el futuro próximo de Universitario

Pensando en lo que se viene, y ante la consulta sobre si el Torneo Apertura ya está perdido, Jorge Araujo respondió: “Hablar matemáticamente y darte una respuesta sobre si es posible o no, tendría que revisar la tabla. Creo que el equipo nunca baja los brazos y saldrá a todos los campos a sacar un buen resultado porque la historia lo pide y porque es un equipo que sabe muy bien cómo ganar”.

La interrogante sobre una posible priorización entre la Liga 1 y la Copa Libertadores no tardó en llegar, considerando que el miércoles 29 de abril, Universitario recibirá a Nacional de Uruguay por un duelo clave. En esa línea, volvió a hacer un llamado a la autocrítica y aseguró que el equipo ‘merengue’ peleará por todo. “Siempre vamos a pelear en todos los frentes que tengamos. Ahora es una situación que se dio, no puede hacer que dudemos de nuestras capacidades. Cuando ganamos el otro día éramos los mejores y ahora no creo que estemos lejos de eso”, indicó.

Por último, el entrenador de 46 años remarcó el valor del próximo partido y el orgullo como motor principal: “Vamos a intentar hacer todo lo posible para que el equipo llegue bien ante Nacional y pelear este partido por orgullo, porque sabemos que podemos dar un espectáculo, que sabe que podemos salir ganadores, todos sabemos lo que podemos lograr. Está en nosotros corregir lo que no se hizo bien y salir con la actitud y la estrategia necesaria para afrontar este partido”.