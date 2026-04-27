Perú

Congresista Raúl Doroteo utiliza a su agente de seguridad estatal para que sirva a extrabajadora con la que convive

Un informe de Cuarto Poder expuso que el legislador destinó a su agente de seguridad estatal para realizar funciones personales en beneficio de una extrabajadora de su círculo íntimo

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Raúl Doroteo
El congresista Raúl Doroteo, expulsado de Acción Popular, fue grabado utilizando a su agente de seguridad estatal para trasladar y proteger a Claudia Dávila

El congresista Raúl Doroteo, quien fue expulsado de Acción Popular, fue grabado utilizando a su agente de seguridad estatal para trasladar y proteger a Claudia Dávila, una extrabajadora de su despacho y actual empleada del Congreso, con quien convive, según imágenes difundidas este domingo por Cuarto Poder.

El programa mostró a Dávila como copiloto en la camioneta del parlamentario, conducida por el agente policial Gregorio Calampa, una situación que plantea dudas sobre el uso de recursos públicos para asuntos personales.

La funcionaria ingresó al Parlamento en marzo de 2022 en el Área de Servicios Auxiliares Parlamentarios y en diciembre de 2024, de acuerdo con el reportaje, asumió la coordinación del despacho de Doroteo. Más adelante, fue designada en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, presidida por el propio legislador, donde su salario aumentó y fue ascendida a técnica.

Antes de la salida de Doroteo de la presidencia de la comisión, Dávila obtuvo un nuevo aumento salarial. Luego de este cambio, fue reubicada y, poco después, ascendida nuevamente, esta vez en la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso.

Raúl Doroteo - Congreso de la República
Imágenes difundidas muestran a Dávila como copiloto en la camioneta de Doroteo, conducida por el agente policial asignado

En los registros audiovisuales, ambos aparecen compartiendo vivienda y realizando actividades diarias juntos. El agente de seguridad, asignado por el Estado para proteger al congresista, también trasladaba a Dávila en varias ocasiones, pese a que la normativa de la Policía Nacional (PNP) prohíbe que los agentes asignados a funcionarios conduzcan vehículos particulares o presten servicios a terceros, sean familiares o personas cercanas.

Consultado sobre su relación con su allegada, Doroteo respondió de forma incómoda y afirmó que no existe “ningún tipo de vínculo, solo laboral”. También negó que su agente de seguridad realice funciones para Dávila.

“Es un abuso de autoridad. Los miembros de la Policía están sujetos a presiones y entendemos que algunos, por esas presiones, contravienen las directivas y normas establecidas para el resguardo de los asignatarios. El responsable definitivamente es el congresista”, afirmó el exoficial Mayor del Congreso, José Cevasco.

El programa también reveló que la hermana de una extrabajadora ingresó al Legislativo sin registros académicos en Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y, de igual manera, obtuvo un aumento salarial. Los padres de ambas figuran como invitados de Doroteo en eventos parlamentarios.

Raúl Doroteo apelará a la decisión tomada por el juez.
Claudia Dávila ingresó al Congreso en 2022 y, bajo la gestión de Doroteo, recibió varios ascensos y aumentos salariales, llegando a ocupar cargos estratégicos en distintas áreas

A mediados del año pasado, el Comité de Proceso Disciplinario de la bancada Acción Popular recomendó expulsar de manera definitiva a Doroteo por promover el “fraccionamiento del grupo parlamentario y afectar su unidad”.

El Tribunal Nacional de Disciplina de esa formación política ya lo había apartado de sus filas por el caso ‘Los Niños’, denominación de una red criminal dedicada a negociar votos en el Parlamento a cambio de licitaciones y contrataciones públicas en ministerios y entidades del Estado, así como por el recorte de sueldo a una trabajadora de su despacho.

La resolución lo acusa de traición al partido y de pedir reembolsos indebidos y recortes de sueldo. En paralelo, el Ministerio Público investiga a Doroteo por presunta concusión, ya que habría obligado a una empleada a entregarle el 50% de su salario y bonificaciones.

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