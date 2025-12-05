Perú

10 motivos para ir a consulta médica con un cardiólogo

Resulta crucial que las personas conozcan cuándo acudir a un cardiólogo para identificar factores de riesgo, prevenir complicaciones y asegurar un adecuado cuidado del corazón

Guardar
Visitar a un cardiólogo permite
Visitar a un cardiólogo permite un enfoque integral para controlar todos los factores de riesgo y prevenir daños al corazón (Adobe Stock)

La salud cardiovascular es fundamental para mantener una buena calidad de vida y prevenir enfermedades que pueden tener consecuencias graves. En el Perú, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte y representan la mayor carga de enfermedad en el país. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), más del 50 % de personas de 60 años o más tienen muy alto riesgo de desarrollar enfermedades del corazón.

A su vez, desde el Seguro Social de Salud (EsSalud), se reportan miles de muertes anuales por infartos cardiacos, lo cual resalta la magnitud del problema en nuestra población. Dado este panorama, resulta crucial que las personas conozcan cuándo acudir a un especialista, como un cardiólogo, para identificar factores de riesgo, prevenir complicaciones y asegurar un adecuado cuidado del corazón.

10 motivos para ir a consulta médica con un cardiólogo

Si en tu familia hay
Si en tu familia hay historial de infartos, arritmias, insuficiencia cardíaca u otras enfermedades del corazón, es recomendable realizar una evaluación cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Hipertensión arterial (presión alta) o sospecha de ella: la hipertensión es un factor de riesgo silencioso, que muchas veces no presenta síntomas evidentes. Si te han detectado presión arterial elevada, o tienes antecedentes familiares, acudir a un cardiólogo permite evaluar si se requiere tratamiento, determinar cuándo controlarla y prevenir daños más graves, como enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares.
  2. Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas: si en tu familia hay historial de infartos, arritmias, insuficiencia cardíaca u otras enfermedades del corazón, es recomendable realizar una evaluación cardíaca. Muchas enfermedades tienen base genética o hereditaria, y un diagnóstico temprano podría evitar complicaciones.
  3. Sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina / diabetes: estos factores aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares: elevan presión arterial, colesterol y afectan vasos sanguíneos. Un cardiólogo puede orientar controles de glucosa, lípidos, recomendar cambios en estilo de vida o indicar tratamiento preventivo.
  4. Colesterol alto o problemas de lípidos en sangre: cuando el colesterol o triglicéridos están elevados, las arterias pueden endurecerse u obstruirse, lo que favorece la enfermedad coronaria o infarto. El cardiólogo puede indicar exámenes, medicación, dieta o seguimiento periódico.
  5. Fatiga inexplicada, palpitaciones, taquicardia o arritmias: sensaciones recurrentes de latidos rápidos, irregulares, mareos o desmayos, son señales de alarma. Un cardiólogo puede realizar un electrocardiograma u otros estudios para detectar arritmias, problemas de conducción o alteraciones del ritmo cardíaco.
  6. Dolor en el pecho, opresión, falta de aire o molestias en brazos / mandíbula / cuello: estos síntomas pueden indicar angina, enfermedad coronaria o que existe un riesgo de infarto. Es vital una evaluación especializada para descartar o tratar una enfermedad cardíaca, y así evitar consecuencias graves.
  7. Dificultad para tolerar ejercicio, debilidad o falta de aire al hacer actividades habituales: si notas que te cansas con facilidad, te falta el aire o tienes palpitaciones al caminar o subir escaleras, puede ser signo de insuficiencia cardíaca u otro problema. Un cardiólogo puede evaluar tu función cardíaca y proponer cambios o tratamiento.
  8. Historia de enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo): tener varias condiciones crónicas incrementa el riesgo cardiovascular. Visitar a un cardiólogo permite un enfoque integral para controlar todos los factores de riesgo y prevenir daños al corazón.
  9. Cambios en estilo de vida: estrés elevado, tabaquismo, dieta inadecuada y sedentarismo son factores que aumentan considerablemente el riesgo de enfermedades del corazón. Un cardiólogo puede orientar sobre hábitos saludables, exámenes preventivos y estrategias para reducir el riesgo.
  10. Chequeo preventivo periódico, aún sin síntomas: muchas enfermedades cardiovasculares son silenciosas hasta que presentan complicaciones. Un chequeo regular, especialmente después de los 30 a 40 años o si hay factores de riesgo, puede detectar alteraciones tempranas (presión, colesterol, función cardíaca) y permitir intervenciones preventivas.

Cómo cuidar la salud cardiovascular

Si notas que te cansas
Si notas que te cansas con facilidad, te falta el aire o tienes palpitaciones al caminar o subir escaleras, puede ser signo de insuficiencia cardíaca u otro problema (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mantén una alimentación equilibrada: basa tu dieta en frutas, verduras, granos integrales, grasas saludables; limita el consumo de sal, grasas saturadas y azúcares.
  • Realiza actividad física regular: caminar, trotar moderadamente, ejercicios aeróbicos y de fuerza; evitar sedentarismo.
  • Controla tu peso corporal y metabolismo: evita sobrepeso, obesidad; controla glucosa y lípidos si tienes diabetes o resistencia a la insulina.
  • Evita el consumo de tabaco y exceso de alcohol: ambos son factores de riesgo importante.
  • Realiza chequeos médicos periódicos: mide presión arterial, analiza colesterol y glucosa, evalúa salud cardíaca con un especialista.
  • Maneja el estrés, duerme bien y cuida tu salud mental: el estrés constante impacta en la salud del corazón.

Temas Relacionados

cardiólogosalud cardiovascularperu-salud

Más Noticias

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor señaló que la influencer actuó en contradicción con su comunicado y generó más dudas sobre su separación con el cantante de salsa

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el quinto set. En un muy reñido juego, esto va empatado 2-2. Sigue en directo las incidencias desde el Coliseo Eduardo Dibós

Perú vs Colombia EN VIVO

Serfor alerta en Navidad: regalar animales exóticos como mascotas promueve el tráfico y pone en riesgo a todos

Especialistas del Serfor advierten que comprar animales silvestres los saca de su entorno y los deja vulnerables a bacterias que pueden poner en riesgo la salud de las familias

Serfor alerta en Navidad: regalar

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Ante retrasos del Aeropuerto de Chinchero, comunidades advierten toma de Machu Picchu y reclaman mayor gestión del Ejecutivo

El MTC reconoció un avance global de solo 25% en la infraestructura, mientras comunidades campesinas exigen un cronograma claro

Ante retrasos del Aeropuerto de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Carolina Braedt enciende TikTok con

Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, y Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Brian Rullán estalla en vivo cuando Magaly Medina le pregunta si Laura Spoya lo dejó por ‘mantenido’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

DEPORTES

Perú vs Colombia EN VIVO

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo