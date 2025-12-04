Perú

¿La nueva era del Horeca en Perú? Consumo de lujo reconfigura el portafolio de bodegas boutique y cervecerías artesanales en Lima

El incremento en la demanda de productos exclusivos y etiquetas internacionales posiciona a Lima, Arequipa y Cusco como referentes en el consumo fuera del hogar, superando el promedio nacional en restaurantes y hoteles, según Workshop LATAM

El consumo anual de alcohol
El consumo anual de alcohol puro en Perú alcanza los 6,45 litros per cápita, reflejando el auge de bebidas premium.

El mercado de vinos y licores en Perú muestra una dinámica de cambio marcada por el auge económico en el consumo fuera del hogar y la sofisticación de las preferencias, especialmente en Lima.

La gerente general de Workshop LATAM, María Paz Gálvez, afirmó en el III Encuentro Empresarial de Vinos y Licores, realizado en noviembre en Lima, que en los últimos tres años el canal Horeca —donde se concentra más del 60% de las ventas de vinos en el país— ha experimentado una “clara preferencia por etiquetas internacionales, vinos premium y productos difíciles de encontrar en grandes superficies”.

Hoteles, restaurantes y cafeterías explosionan de variedad

Durante este periodo, el consumo per cápita de vino en Perú pasó de 2,2 a 2,8 litros anuales, con Lima y otras ciudades de alto desarrollo gastronómico (Arequipa, Cusco) superando el promedio nacional y liderando la demanda en restaurantes y hoteles. Hoteles y restaurantes han incrementado su búsqueda de etiquetas exclusivas, orientando su portafolio hacia vinos argentinos, chilenos, uruguayos y, cada vez más, de España, Italia, Sudáfrica y Australia.

“Los establecimientos piden proveedores que les ayuden a diferenciarse, optan por lanzamientos limitados y priorizan la presencia de variedades regionales menos tradicionales, porque el consumidor —tanto local como extranjero— busca novedades y experiencias únicas”, detalló Gálvez.

¿Consumo de vinos y licores premium crece en Perú?

El pisco peruano, amparado bajo denominación de origen y protegido a nivel internacional, conserva un papel central en la estrategia Horeca. Su promoción se apoya en ferias mundiales y la presencia en cartas de restaurantes dentro y fuera del país.

Gálvez explicó que la penetración del pisco peruano en el exterior depende en gran parte de la articulación con chefs embajadores y bares temáticos, donde el producto se introduce en propuestas de coctelería sofisticada. En la actualidad, el resurgimiento del pisco como ingrediente estrella en hoteles y bares peruanos impulsa la segmentación del portafolio y fortalece la imagen del destilado a escala global.

Pisco peruano refuerza su presencia en hoteles y bares

En el segmento cervecero, la tendencia también apunta al valor agregado y la diferenciación. La cerveza artesanal peruana, cuyo ticket de compra permanece un 30% por encima del promedio industrial, ha ganado espacio en barras, tiendas especializadas y plataformas digitales.

La Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP) ha conseguido posicionar marcas regionales a través de premios internacionales y la descentralización de eventos, aunque los retos de logística y distribución limitan la masificación más allá de Lima y otras grandes ciudades, explicó la experta.

El canal Horeca concentra más del 60% de ventas de vino en Perú

Entre los principales obstáculos económicos, Gálvez resaltó la dificultad para que pequeños productores accedan a grandes compradores y cumplan con los volúmenes y estándares del canal Horeca.

El mercado sigue concentrado: el 60% del vino consumido es de producción nacional y el 40% importado, gestionado por cerca de 30 distribuidores que controlan el 75% de todo el volumen importado. Este escenario obliga a los emprendimientos locales a invertir en capacitación, marketing y trazabilidad para competir frente a marcas globales y a superar las barreras logísticas y regulatorias.

Con un consumo anual de alcohol puro de 6,45 litros per cápita y perspectivas de crecimiento en el canal Horeca, Lima se consolida como el epicentro económico nacional de la innovación, sofisticación y diversificación en la industria de vinos, licores y cervezas premium para los próximos años.

