¿La nueva era del Horeca en Perú? Consumo de lujo reconfigura el portafolio de bodegas boutique y cervecerías artesanales en Lima

El consumo anual de alcohol puro en Perú alcanza los 6,45 litros per cápita, reflejando el auge de bebidas premium.

El mercado de vinos y licores en Perú muestra una dinámica de cambio marcada por el auge económico en el consumo fuera del hogar y la sofisticación de las preferencias, especialmente en Lima.

La gerente general de Workshop LATAM, María Paz Gálvez, afirmó en el III Encuentro Empresarial de Vinos y Licores, realizado en noviembre en Lima, que en los últimos tres años el canal Horeca —donde se concentra más del 60% de las ventas de vinos en el país— ha experimentado una “clara preferencia por etiquetas internacionales, vinos premium y productos difíciles de encontrar en grandes superficies”.

Hoteles, restaurantes y cafeterías explosionan de variedad

Durante este periodo, el consumo per cápita de vino en Perú pasó de 2,2 a 2,8 litros anuales, con Lima y otras ciudades de alto desarrollo gastronómico (Arequipa, Cusco) superando el promedio nacional y liderando la demanda en restaurantes y hoteles. Hoteles y restaurantes han incrementado su búsqueda de etiquetas exclusivas, orientando su portafolio hacia vinos argentinos, chilenos, uruguayos y, cada vez más, de España, Italia, Sudáfrica y Australia.

“Los establecimientos piden proveedores que les ayuden a diferenciarse, optan por lanzamientos limitados y priorizan la presencia de variedades regionales menos tradicionales, porque el consumidor —tanto local como extranjero— busca novedades y experiencias únicas”, detalló Gálvez.

¿Consumo de vinos y licores premium crece en Perú?

El pisco peruano, amparado bajo denominación de origen y protegido a nivel internacional, conserva un papel central en la estrategia Horeca. Su promoción se apoya en ferias mundiales y la presencia en cartas de restaurantes dentro y fuera del país.

Gálvez explicó que la penetración del pisco peruano en el exterior depende en gran parte de la articulación con chefs embajadores y bares temáticos, donde el producto se introduce en propuestas de coctelería sofisticada. En la actualidad, el resurgimiento del pisco como ingrediente estrella en hoteles y bares peruanos impulsa la segmentación del portafolio y fortalece la imagen del destilado a escala global.

Pisco peruano refuerza su presencia en hoteles y bares

En el segmento cervecero, la tendencia también apunta al valor agregado y la diferenciación. La cerveza artesanal peruana, cuyo ticket de compra permanece un 30% por encima del promedio industrial, ha ganado espacio en barras, tiendas especializadas y plataformas digitales.

La Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP) ha conseguido posicionar marcas regionales a través de premios internacionales y la descentralización de eventos, aunque los retos de logística y distribución limitan la masificación más allá de Lima y otras grandes ciudades, explicó la experta.

El canal Horeca concentra más del 60% de ventas de vino en Perú

Entre los principales obstáculos económicos, Gálvez resaltó la dificultad para que pequeños productores accedan a grandes compradores y cumplan con los volúmenes y estándares del canal Horeca.

El mercado sigue concentrado: el 60% del vino consumido es de producción nacional y el 40% importado, gestionado por cerca de 30 distribuidores que controlan el 75% de todo el volumen importado. Este escenario obliga a los emprendimientos locales a invertir en capacitación, marketing y trazabilidad para competir frente a marcas globales y a superar las barreras logísticas y regulatorias.

Con un consumo anual de alcohol puro de 6,45 litros per cápita y perspectivas de crecimiento en el canal Horeca, Lima se consolida como el epicentro económico nacional de la innovación, sofisticación y diversificación en la industria de vinos, licores y cervezas premium para los próximos años.