Solicitud del retiro de AFP se podrá registrar hasta enero: Este será el último día

El octavo retiro de AFP seguirá hasta el siguiente año. Así se detallan las siguientes fechas para mandar tu solicitud

Aún tienes 28 día posibles
Aún tienes 28 día posibles para pedir hasta S/21.400 de tu AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Aún no registras tu solicitud de retiro AFP o estas esperando a la mejor fecha? Como se sabe, desde el 21 de octubre empezó a correr el plazo para hacer el pedido de retiro de montos hasta por 4 UIT (S/21.400) de las cuentas de las AFP.

Así, los afiliados han mandado estas solicitudes primero en un cronograma ordenado por el último dígito del DNI; sin embargo, ya desde este jueves 4 de diciembre se pueden enviar estas solicitudes libremente; es decir, sin tener que ver si a un “le toca”.

Dado que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detalló que el plazo para hacer las solicitudes del retiro de AFP debería ser de 90 días, esto se cumple el próximo 18 de enero de 2026. Pero este no sería el último día para hacer el pedido. Dado que el horario para hacer la solicitud ha sido determinado de lunes a viernes, entonces el día último en que podrás hacer la solicitud es el viernes 16 de enero de 2026.

Antes de diciembre solo menos
Antes de diciembre solo menos de la mitad de grupos de afiliados habrán cobrado su AFP. Pero en diciembre ya todos habrán recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Cómo solicitar AFP

Para poder hacer registra tu pedido de retiro de un monto por hasta S/21.400 de tu AFP, primero necesitas ingresar con tu DNI y usuarios a la página de tu AFP (o el enlace que está ha implementado para hacer las solicitudes).

Se debe resalta que todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de estos enlaces oficiales del retiro AFP:

Ahí, solo se deberá prestar atención a los pasos que se te piden para hacer el registro. Lo más importante: no tener errores, poner la cuenta del banco autorizado para recibir el dinero, y poner que se quiere recibir en esta cuenta (a menos que uno prefiera recibirlo en un cuenta de aportes voluntarios en su AFP, cuya opción también se le da).

Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Desembolso será 30 días luego

Como se sabe, el desembolso de la primera UIT será 30 días calendario, máximo, luego de hacer la solicitud. Así lo calculó Infobae Perú para todas las fechas donde aún se podrá registrar el pedido:

  • Si pides jueves 4 de diciembre de 2025, recibes el sábado 3 de enero de 2026
  • Si pides viernes 5 de diciembre de 2025, recibes el domingo 4 de enero de 2026
  • Si pides miércoles 10 de diciembre de 2025, recibes el viernes 9 de enero de 2026
  • Si pides jueves 11 de diciembre de 2025, recibes el sábado 10 de enero de 2026
  • Si pides viernes 12 de diciembre de 2025, recibes el domingo 11 de enero de 2026
  • Si pides lunes 15 de diciembre de 2025, recibes el miércoles 14 de enero de 2026
  • Si pides martes 16 de diciembre de 2025, recibes el jueves 15 de enero de 2026
  • Si pides miércoles 17 de diciembre de 2025, recibes el viernes 16 de enero de 2026
  • Si pides jueves 18 de diciembre de 2025, recibes el sábado 17 de enero de 2026
  • Si pides viernes 19 de diciembre de 2025, recibes el domingo 18 de enero de 2026
  • Si pides lunes 22 de diciembre de 2025, recibes el miércoles 21 de enero de 2026
  • Si pides martes 23 de diciembre de 2025, recibes el jueves 22 de enero de 2026
  • Si pides miércoles 24 de diciembre de 2025, recibes el viernes 23 de enero de 2026
  • Si pides viernes 26 de diciembre de 2025, recibes el domingo 25 de enero de 2026
  • Si pides lunes 29 de diciembre de 2025, recibes el miércoles 28 de enero de 2026
  • Si pides martes 30 de diciembre de 2025, recibes el jueves 29 de enero de 2026
  • Si pides miércoles 31 de diciembre de 2025, recibes el viernes 30 de enero de 2026
  • Si pides viernes 2 de enero de 2026, recibes el domingo 1 de febrero de 2026
  • Si pides lunes 5 de enero de 2026, recibes el miércoles 4 de febrero de 2026
  • Si pides martes 6 de enero de 2026, recibes el jueves 5 de febrero de 2026
  • Si pides miércoles 7 de enero de 2026, recibes el viernes 6 de febrero de 2026
  • Si pides jueves 8 de enero de 2026, recibes el sábado 7 de febrero de 2026
  • Si pides viernes 9 de enero de 2026, recibes el domingo 8 de febrero de 2026
  • Si pides lunes 12 de enero de 2026, recibes el miércoles 11 de febrero de 2026
  • Si pides martes 13 de enero de 2026, recibes el jueves 12 de febrero de 2026
  • Si pides miércoles 14 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero de 2026
  • Si pides ueves 15 de enero de 2026, recibes el sábado 14 de febrero de 2026
  • Si pides viernes 16 de enero de 2026, recibes el domingo 15 de febrero de 2026.

