Retiro de AFP: El significado de los estados en que puede estar tu solicitud

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Los afiliados que solicitaron montos de sus fondos de pensiones, amparados en la Ley del retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/21.400) se encuentran recibiendo su primer pago ya estos días. Se trata de los que solicitaron al inicio del cronograma del retiro AFP: para una muestra, antes de diciembre ya deberán haber recibido este depósito los afiliados cuyos DNI terminan en letra, 0,1,2 y 3, si solicitaron en sus primeras fechas.

Así, si uno de estos (o los siguientes) aún no recibe su pago, y quiere verificar el estado de su solicitud lo puede hacer sencillamente a través del enlace oficial de su AFP. Pero podrá ver ahí, según muestra AFP Integra en su portal, varios estados que explican el proceso que sigue su monto.

Estos pueden ser, en orden de menos a mayor avance de la solicitud, “en proceso”, “aprobado”, “cargo realizado” y “pagado”. Adicionalmente, la AFP también puede rechazar su retiro y avisarle al afiliado de este suceso y darle un tiempo añadido para realizar su solicitud de nuevo.

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de estas ocho entidades financieras. - Crédito Andina

Estado de la solicitud

Según Infobae Perú pudo comprobar, en AFP Integra, la empresa AFP con más cantidad de afiliados, hay cuatro estados de la solicitud del retiro de montos hasta 4 UIT (S/21.400).

Estos son los siguientes:

En proceso : Esto quiere decir que la solicitud de retiro AFP está en proceso de ser aprobada o denegada

Aprobado : Esto quiere decir que se ha aprobado la soliticitud de retiro de AFP, lo que significa que no se ha encontrado errores en esta y se desembolsará sin problemas en el plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha de realizada la solicitud (la primera UIT)

Cargo realizado : Esto quiere decir que la AFP ha enviado tu monto (el primero, o el que señale) a tu banco. Este proceso podría demorar hasta dos días hábiles para que se vea reflejado en tu cuenta bancaria

Pagado: Esto significa que ya está en tu cuenta el pago del retiro de AFP.

Antes de diciembre solo menos de la mitad de grupos de afiliados habrán cobrado su AFP. Pero en diciembre ya todos habrán recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así se depositará el retiro AFP

Según ya habían avisado anteriormente las empresas AFP, los montos del retiro AFP llegarán solo a la lista de bancos que estaban autorizados; por ende, para revisar si uno ha recibido el retiro AFP debe verificar y entrar a la cuenta que colocó o revisar si el banco le creo una nueva para el depósito. Estas es la lista de bancos:

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Caja Huancayo

Banco Falabella.

Asimismo, para recibir el retiro también es imprescindible que la cuenta a registrar tenga ciertas características: estos deberán tener y colocar una cuenta personal a nombre del afiliado, no mancomunada, y que esté operativa en soles. La AFP no permite cuentas conjuntas ni en dólares para este trámite, ya que los pagos se realizan en moneda nacional.

“Si tu banco abre una cuenta adicional para recibir los pagos de tu retiro, ¡no la cierres! Allí recibirás todos tus pagos. Recuerda, cada pago es 1 UIT", recuerda AFP Integra.

Pero también la otra opción es que tu monto llegue a una cuenta de Aportes voluntarios de libre disponibilidad en tu AFP, que es una de las opciones que también se podían seleccionar al momento de seleccionar el destino del dinero retirado.