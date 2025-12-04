Perú

Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”

La cantante explicó que la participación de su pareja en sus conciertos fue una decisión planeada desde hace meses y que ambos disfrutan compartir la música, dejando claro que no es una estrategia improvisada

Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”. Video: América Espectáculos

Pamela Franco ha respondido a las críticas surgidas tras la incorporación de Christian Cueva a sus giras musicales, defendiendo su decisión de compartir escenario con su pareja y anunciando nuevos proyectos conjuntos. La polémica ha generado una serie de comentarios, especialmente por la incursión del futbolista en la música y el impacto económico de sus presentaciones.

Defensa de Pamela Franco ante las críticas

La cantante confirmó que Cueva participará en algunas de sus presentaciones, enfatizando que la decisión de compartir escenario fue planificada en pareja desde hace meses. “Estoy contenta la verdad porque nosotros disfrutamos mucho en el escenario, cantando, más allá de un trabajo nos une muchísimo la música… ya lo habíamos planificado hace meses atrás”, declaró a ‘América Espectáculos’.

Franco indicó que ambos encuentran satisfacción en la música y que la presencia de Cueva en sus shows responde a un deseo compartido, no a una estrategia improvisada. “Cuando está jugando no puede, pero en sus vacaciones le gusta darse su tiempo y la música la disfruta muchísimo”, explicó.

La artista también abordó los rumores que la vinculan con la salida de Cueva del club ecuatoriano Emelec, aclarando que las decisiones profesionales del futbolista le competen únicamente a él. “Eso es algo que solo le compete al jugador”, afirmó, y añadió: “Más allá de que esté con él, creo que son sus cosas personales, sus cosas profesionales, y si él las desea, las hablará, las aclarará. La verdad que es algo de él, lo respeto”.

Ante las críticas sobre su carrera musical y la baja afluencia en algunos conciertos, Franco sostuvo que se mantiene agradecida con su público y que no siente la necesidad de responder a comentarios negativos. “Mi trabajo es algo bastante sagrado para mí. Soy muy bendecida, muy agradecida con la gente que me ha dado su apoyo. Sé que siempre van a hablar, pero no tengo que aclarar nada. Si yo tengo un evento y van pocas personas, igual me subo a la tarima y doy todo”, expresó.

Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”.
La cantante también se refirió a los comentarios sobre su relación y la supuesta dependencia de la popularidad de Cueva. “Para todos los que dicen que me cuelgo de él, no me importa, es mi pareja y si me quiere apoyar, que me apoye”, sentenció.

Gira musical, proyectos conjuntos y precios de los shows

El regreso de Cueva a Perú, tras rescindir su contrato con Emelec, coincidió con la reactivación del Tour Cervecero, la gira musical que protagoniza junto a Franco. La pareja ya había realizado presentaciones conjuntas anteriormente, generando gran atención mediática y curiosidad entre el público por la combinación de figuras del entretenimiento y el deporte.

La presencia de Cueva en los shows ha impactado directamente en los precios de las presentaciones. De acuerdo con la mánager de Franco, citada por Magaly TV, La Firme, el costo de contratar a la cantante y su orquesta para un evento es de S/ 50 000, pero si se suma la participación de Cueva, la tarifa asciende a S/ 70 000. Estos montos pueden variar según la ciudad y los requerimientos logísticos, como pasajes, hospedaje y movilidad. “Pamela Franco y Orquesta sola está saliendo S/50 mil, si contratas a Christian, te dejamos S/70 mil”, detalló la representante en entrevista.

En ciudades como Arequipa, el precio puede ajustarse a S/ 65 000, mientras que en Lima se ofrecen tarifas de hasta S/ 45 000 para presentaciones en Barranca, según la misma fuente. Durante los shows, Cueva y Franco se turnan en el escenario, interpretando tanto temas icónicos de la cantante como canciones en dúo, entre ellas ’El Cervecero’, ‘Hasta el fin del mundo’ y ‘Nos queremos y qué’.

La incursión de Cueva en la música no ha pasado desapercibida para figuras del espectáculo. Magaly Medina opinó sobre la nueva faceta del futbolista, señalando que “tiene voz de un hombre borrachoso” y sugiriendo que la unión artística busca captar la atención del público y mejorar la situación profesional de ambos.
Magaly Medina critica la participación de Christian Cueva en conciertos de Pamela Franco: "Tiene voz de un hombre borrachoso”. Video: Magaly TV La Firme

Franco, por su parte, anunció que próximamente lanzará un tema inédito grabado junto a Cueva, cuyo videoclip está en preparación. La artista adelantó que la canción será divertida y pensada para animar las celebraciones de fin de año.

Con entusiasmo, Franco anticipó que este nuevo proyecto musical sorprenderá al público y aportará un toque de humor y alegría a la temporada festiva.

