Perú

Christian Cueva deja Emelec para dedicarse a la cumbia con Pamela Franco: esto cuesta contratarlos

El casi exfutbolista decidió dejar su carrera en Ecuador para retomar una gira artística junto a su pareja, cuya tarifa conjunta volvió a circular por revelaciones difundidas por una empresaria

Guardar
Tras dejar el club ecuatoriano, el mediocampista peruano se lanza al mundo artístico y comparte escenario con Pamela Franco, elevando el precio de sus shows y despertando la curiosidad del público (Magaly TV La firme)

La decisión de Christian Cueva de rescindir su vínculo con Emelec generó una doble ola mediática, porque su retorno al país coincidió con la reactivación del tour que protagoniza junto a Pamela Franco.

El anuncio de una empresaria, quien detalló los precios que se cobran por presentarse en eventos, volvió a ponerlos en el centro del espectáculo.

La salida del mediocampista se produjo después de un acuerdo económico con el club ecuatoriano, según confirmó el entrenador Guillermo Duró, quien afirmó que el jugador no se sentía cómodo y prefería evaluar propuestas en su país. Con ese panorama, la pareja reaparece con una gira que promete repetirse en discotecas y celebraciones privadas.

Las tarifas que reactivan el tour cervecero

El registro difundido por una
El registro difundido por una empresaria expuso las cifras del tour de Cueva y Pamela Franco, reabriendo la atención pública sobre una gira que resurge mientras crece el interés por su retorno a escenarios locales. (Magaly TV La firme)

La difusión de un video en el que una empresaria del rubro explica los costos de contrataciones volvió a colocar a Christian Cueva y Pamela Franco en el circuito mediático que los acompañó durante la temporada pasada.

En el registro se escucha a la promotora detallar que el show de Pamela Franco y su orquesta tiene un costo de cincuenta mil soles. Según su versión, la presencia de Christian Cueva eleva la tarifa a setenta mil, cifra que se ofrece como paquete conjunto cuando ambos aceptan asistir al mismo evento.

El extracto se presentó como anticipo del contenido que ‘Magaly TV La Firme’ tiene planeado difundir esta noche. En el comentario que rodeaba el video, se recordaba que la pareja ya había protagonizado una gira similar meses atrás, cuando sus apariciones en discotecas y celebraciones sociales se convirtieron en tema recurrente.

La referencia al retorno del tour surgió mientras se comentaba la desvinculación del futbolista de Emelec, hecho que coincidió con la posibilidad de verlo nuevamente en escenarios locales fuera del ámbito deportivo.

También se resaltó que la pareja había alcanzado notoriedad en el verano anterior debido a estas presentaciones. Además, mencionó que el público peruano suele reaccionar con curiosidad frente a espectáculos que combinan figuras del entretenimiento y del deporte. La expectativa generada por la reaparición del tour se alimentó de ese recuerdo y del interés que despiertan los movimientos profesionales del mediocampista.

La salida de Emelec y los motivos

Duró explicó que Cueva acordó
Duró explicó que Cueva acordó su salida por falta de comodidad y un escenario deportivo cada vez más adverso, hecho que selló la ruptura tras un proceso irregular y marcado por ausencias constantes. (Magaly TV La firme)

Mientras el video de la empresaria se viralizaba, la situación deportiva de Christian Cueva tomaba un rumbo definitivo. Guillermo Duró, técnico de Emelec, declaró que el jugador rescindió su contrato por no sentirse a gusto en el club. “No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país”, afirmó el entrenador.

La decisión se interpretó como un desenlace previsible. Cueva no mantenía el rendimiento del inicio de su etapa en Guayaquil, cuando destacaba con dos goles y dos asistencias. Esa versión inicial lo llevó a consolidarse como titular y a recibir elogios de la afición. Sin embargo, el paso de los meses mostró un descenso en su participación. El volante acumuló diecisiete encuentros sin superar los mil minutos de juego, números que contrastaban con las expectativas generadas durante su llegada.

El último partido que disputó ocurrió el 23 de noviembre, cuando ingresó en el triunfo ante Aucas. En la siguiente jornada, el técnico decidió no convocarlo para el duelo contra Delfín, encuentro que terminó con victoria de la escuadra eléctrica. Esa exclusión alimentó la sensación de que su continuidad pendía de un hilo. La rescisión confirmó el cierre de una etapa marcada por lesiones, irregularidad y dificultades internas del club.

Para culminar su salida, Cueva debió resolver un acuerdo económico, porque su contrato se extendía hasta junio de 2026. Esa situación implicó una negociación que derivó en la renuncia a parte de sus ingresos para quedar en libertad y analizar alternativas dentro del fútbol peruano. El trámite coincidió con el interés de instituciones locales que procuran reforzarse con jugadores experimentados de cara a la próxima temporada.

Temas Relacionados

Christian CuevaPamela Francoperu–entretenimiento

Más Noticias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del debut de la ‘bicolor’ en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el tercer set. El partido está empatado 1-1 con un parcial para cada seleccionado. Sigue las incidencias en directo

Perú vs Bolivia EN VIVO

Obras sin señalización en Paseo de la República agravan el tráfico en Miraflores y sorprenden a conductores en horas punta

La obra, que continuará hasta el 8 de diciembre, carece de señalización preventiva y genera demoras severas para quienes circulan por esta carretera

Obras sin señalización en Paseo

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

El canal anunció un formato con 40 cámaras y 18 famosos que deberán sobrevivir sin lujos y bajo vigilancia 24/7. Dos figuras de Panamericana liderarían el reality, pero el canal mantiene en suspenso sus identidades

Panamericana TV confirma ‘La Granja

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

“Este es el inicio que tanto he esperado”, mencionó la rubia conductora tras su presentación en la preventa del canal de la avenida Arequipa

Gisela Valcárcel regresa triunfante a

Drama insólito en SJL: vecina presta su casa para velorio y le dejan el cadáver olvidado con deudas en funeraria

El cadáver de Alexander Jaramillo continúa en una casa prestada, luego de que sus familiares lo abandonaron junto con una deuda a la funeraria. El prolongado velatorio mantiene en alerta a los vecinos, quienes reclaman la falta de respuesta

Drama insólito en SJL: vecina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo, Betssy Chávez y

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

Canciller Hugo de Zela tras exposición en la OEA sobre asilo diplomático: “Hay una mala relación con México”

ENTRETENIMIENTO

Panamericana TV confirma ‘La Granja

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Óscar Gayoso presenta show renovado en Barranco y habla sobre su futuro en la televisión

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: “Ni muerto”

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del debut de la ‘bicolor’ en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Plantel de Alianza Lima Vóley emprende viaje a Brasil: las ‘íntimas’ se despidieron en Matute antes de partir al Mundial de Clubes 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025