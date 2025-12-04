Christian Cueva deja Emelec para dedicarse a la cumbia con Pamela Franco: esto cuesta contratarlos

Tras dejar el club ecuatoriano, el mediocampista peruano se lanza al mundo artístico y comparte escenario con Pamela Franco, elevando el precio de sus shows y despertando la curiosidad del público (Magaly TV La firme)

La decisión de Christian Cueva de rescindir su vínculo con Emelec generó una doble ola mediática, porque su retorno al país coincidió con la reactivación del tour que protagoniza junto a Pamela Franco.

El anuncio de una empresaria, quien detalló los precios que se cobran por presentarse en eventos, volvió a ponerlos en el centro del espectáculo.

La salida del mediocampista se produjo después de un acuerdo económico con el club ecuatoriano, según confirmó el entrenador Guillermo Duró, quien afirmó que el jugador no se sentía cómodo y prefería evaluar propuestas en su país. Con ese panorama, la pareja reaparece con una gira que promete repetirse en discotecas y celebraciones privadas.

Las tarifas que reactivan el tour cervecero

El registro difundido por una empresaria expuso las cifras del tour de Cueva y Pamela Franco, reabriendo la atención pública sobre una gira que resurge mientras crece el interés por su retorno a escenarios locales. (Magaly TV La firme)

La difusión de un video en el que una empresaria del rubro explica los costos de contrataciones volvió a colocar a Christian Cueva y Pamela Franco en el circuito mediático que los acompañó durante la temporada pasada.

En el registro se escucha a la promotora detallar que el show de Pamela Franco y su orquesta tiene un costo de cincuenta mil soles. Según su versión, la presencia de Christian Cueva eleva la tarifa a setenta mil, cifra que se ofrece como paquete conjunto cuando ambos aceptan asistir al mismo evento.

El extracto se presentó como anticipo del contenido que ‘Magaly TV La Firme’ tiene planeado difundir esta noche. En el comentario que rodeaba el video, se recordaba que la pareja ya había protagonizado una gira similar meses atrás, cuando sus apariciones en discotecas y celebraciones sociales se convirtieron en tema recurrente.

La referencia al retorno del tour surgió mientras se comentaba la desvinculación del futbolista de Emelec, hecho que coincidió con la posibilidad de verlo nuevamente en escenarios locales fuera del ámbito deportivo.

También se resaltó que la pareja había alcanzado notoriedad en el verano anterior debido a estas presentaciones. Además, mencionó que el público peruano suele reaccionar con curiosidad frente a espectáculos que combinan figuras del entretenimiento y del deporte. La expectativa generada por la reaparición del tour se alimentó de ese recuerdo y del interés que despiertan los movimientos profesionales del mediocampista.

La salida de Emelec y los motivos

Duró explicó que Cueva acordó su salida por falta de comodidad y un escenario deportivo cada vez más adverso, hecho que selló la ruptura tras un proceso irregular y marcado por ausencias constantes. (Magaly TV La firme)

Mientras el video de la empresaria se viralizaba, la situación deportiva de Christian Cueva tomaba un rumbo definitivo. Guillermo Duró, técnico de Emelec, declaró que el jugador rescindió su contrato por no sentirse a gusto en el club. “No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país”, afirmó el entrenador.

La decisión se interpretó como un desenlace previsible. Cueva no mantenía el rendimiento del inicio de su etapa en Guayaquil, cuando destacaba con dos goles y dos asistencias. Esa versión inicial lo llevó a consolidarse como titular y a recibir elogios de la afición. Sin embargo, el paso de los meses mostró un descenso en su participación. El volante acumuló diecisiete encuentros sin superar los mil minutos de juego, números que contrastaban con las expectativas generadas durante su llegada.

El último partido que disputó ocurrió el 23 de noviembre, cuando ingresó en el triunfo ante Aucas. En la siguiente jornada, el técnico decidió no convocarlo para el duelo contra Delfín, encuentro que terminó con victoria de la escuadra eléctrica. Esa exclusión alimentó la sensación de que su continuidad pendía de un hilo. La rescisión confirmó el cierre de una etapa marcada por lesiones, irregularidad y dificultades internas del club.

Para culminar su salida, Cueva debió resolver un acuerdo económico, porque su contrato se extendía hasta junio de 2026. Esa situación implicó una negociación que derivó en la renuncia a parte de sus ingresos para quedar en libertad y analizar alternativas dentro del fútbol peruano. El trámite coincidió con el interés de instituciones locales que procuran reforzarse con jugadores experimentados de cara a la próxima temporada.