Magaly Medina analiza la caída de público en los conciertos de Pamela Franco y afirma se debe al fin del “morbo” con Christian Cueva

La reciente presentación de Pamela Franco en Cajamarca evidenció una baja asistencia de público, lo que reavivó los comentarios sobre la exposición mediática en la carrera de la cantante de cumbia. Magaly Medina abordó el tema en su programa y señaló que este fenómeno no es nuevo, atribuyendo la disminución del interés del público a la relación sentimental de Franco con Christian Cueva.

Medina sostuvo que “no es la primera vez” que la artista enfrenta locales con poca concurrencia y sugirió que la cantante podría necesitar una nueva estrategia para recuperar la atención de sus seguidores. Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, Medina analizó las imágenes del concierto realizado el 22 de octubre en Cajamarca, donde se observaron numerosos espacios vacíos.

La conductora recordó que, en el pasado, la presencia de Cueva en los conciertos de Franco generaba un “morbo” que impulsaba la asistencia, pero que ese atractivo se habría desvanecido. “Antes todo el mundo iba a los conciertos a mirar si Cueva aparecía o si se daban un beso o un abrazo. Era lo mismo que pasaba con Yahaira Plasencia cuando salía con Jefferson Farfán. Igual le está pasando, creo yo, a Pamela Franco. Se le desinfló todo. A la gente como que esta pareja ya no le cae tan bien”, afirmó la conductora de espectáculos.

La periodista también vinculó la pérdida de convocatoria a la percepción negativa que el público tendría sobre Cueva, especialmente tras los escándalos relacionados con su vida personal. Medina consideró que el “morbo inicial que generó su romance con ‘Aladino’ se ha desvanecido por completo”, y que la actitud crítica del público hacia el futbolista impacta directamente en la imagen de Franco. Para la conductora, la baja asistencia en Cajamarca es solo el reflejo más reciente de una tendencia que se ha repetido en otras ciudades.

Conciertos en Oxapampa y Trujillo: antecedentes de baja asistencia

La situación vivida en Cajamarca no es un caso aislado. El 27 de septiembre, Pamela Franco se presentó en Oxapampa, donde, según imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, el local lució prácticamente vacío y la respuesta del público fue mínima, incluso durante la interpretación de temas populares como ‘El Cervecero’. La reportera del programa ironizó sobre la fría recepción, mientras Medina comparó la caída de la popularidad de Franco con la de Yahaira Plasencia tras el fin de su relación con Farfán.

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa

“La gente es novelera, sucedió lo mismo con Yahaira, mientras estaba con Farfán, su fama subió como la espuma, la contrataban en todos lados, todo el mundo quería verla de cerca”, comentó Medina en su programa, en aquel entonces. La conductora profundizó en su análisis al afirmar que el atractivo de la cantante creció gracias al escándalo mediático, pero que, una vez superado el “encandilamiento”, el público perdió el entusiasmo.

“Ya se pasó el encandilamiento, terminó, también creo que entre ellos, ahí ya esa relación va camino a la separación y el público ya perdió el entusiasmo, el encanto por ir a verla, el morbo se les acabó, se fue”, sentenció Medina.

Un episodio similar ocurrió el 12 de mayo en Trujillo, donde la baja asistencia al concierto de Franco fue nuevamente tema de discusión en el programa de Medina. Pese a la escasa presencia de público, la cantante continuó con su presentación, mientras la reportera del programa comparó la situación con “una playa en invierno”. Medina expresó su sorpresa ante la falta de convocatoria y sugirió que los conflictos públicos de la artista podrían estar afectando su carrera.

“Lo que a mí me asombra es ver un show de Pamela Franco que se había puesto de moda, ahora así, sin gente, todo vacío, bien raro. Yo creo que de repente, quién sabe, cuidado, Cueva, tanta cosa, ya de repente está perdiendo”, manifestó la conductora. En cada una de estas ocasiones, Medina insistió en que la popularidad de Franco estuvo estrechamente ligada a la atención mediática que generó su relación con Cueva, y que la disminución del “morbo” ha tenido un efecto directo en la asistencia a sus conciertos.

Respuestas y postura de Pamela Franco ante las críticas

Frente a las críticas y la difusión de imágenes de conciertos con baja asistencia, Pamela Franco ha optado por destacar los eventos exitosos y el respaldo de sus seguidores. Hace unos meses, durante el aniversario de Los Caribeños de Guadalupe en el Club Lawn Tennis de Jesús María, la cantante fue ovacionada por más de diez mil personas. En esa ocasión, Franco agradeció públicamente el apoyo recibido: “Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos”, declaró la artista.

Pamela Franco se defiende luego de que Magaly Medina asegurara que su show en Trujillo estuvo vacío: "Estamos en todos lados"

La cantante ha preferido no responder directamente a las observaciones de Medina, pero sí ha utilizado sus redes sociales y declaraciones públicas para resaltar su presencia en distintos escenarios y el éxito de sus temas en plataformas digitales. Canciones como ‘Dile la verdad’ superan los 41 millones de reproducciones en YouTube, mientras que otros sencillos también registran cifras millonarias. “Estamos en todos lados”, afirmó Franco en respuesta a las críticas tras el concierto en Trujillo, acompañando su mensaje con imágenes de eventos concurridos y la difusión de su música en radios locales.

En una entrevista televisiva realizada en septiembre, Franco abordó su relación con Christian Cueva y aseguró que ambos priorizan el trabajo y la familia, evitando entrar en polémicas sobre su vida personal. “Con Christian estamos tranquilos, no como quisiéramos porque todavía él está pasando por un proceso. Pensamos que va a ir mejorando con el tiempo, pero dentro de todo nosotros estamos tranquilos, trabajando para mejor”, expresó la cantante.