Magaly Medina les dice ‘hipócritas’ a Gisela Valcárcel y Karla Tarazona por beso e ironiza: “Te saco de la mañana y pongo a mi Ethel”

La conductora dijo que fue “el beso de Judas” y cuestionó los movimientos internos del canal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La llegada de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión durante la preventa de la casa televisora generó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo, pero ninguna tan comentada como la de Magaly Medina, quien no dejó pasar el inesperado y captado beso en la mejilla que se dieron Karla Tarazona y la popular ‘Señito’.

El gesto, que ante cámaras parecía cordial y hasta festivo, para la conductora de ATV fue uno de los momentos más reveladores de la noche. Según Magaly, ese saludo entre ambas figuras de televisión no fue un acto inocente, sino la muestra más reciente de lo que ella denomina el comportamiento habitual del mundo del espectáculo.

Al analizar las imágenes, la conductora no dudó en calificarlo como “el beso de Judas más famoso del día”, una frase que desató carcajadas en el set.

Medina inició su comentario señalando que lo visto no debía normalizarse, pues en su opinión era un ejemplo de la teatralidad y doble discurso que caracteriza a algunos personajes de la pantalla chica. “No se puede hacer eso normalmente... Fue el beso entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel. No, porque eso ya fue la suma de la hipocresía que ha caracterizado toda la vida la televisión nacional”, expresó en un inicio.

Por eso, lo que ocurrió entre Karla y Gisela no le sorprendió. “En la tele, en este mundo en el que nos movemos, en este mundo de la farándula, del espectáculo, donde la gente se apuñala por detrás y donde no puedes descuidarte porque te sacan de tu lugar…”, comentó.

A su juicio, tanto Gisela como Karla son “maestras de sobrevivencia” en esta industria. “En esta jungla hay que aprender todo el lenguaje posible para sobrevivir”, sostuvo. Y fue entonces cuando arremetió también contra la postura “amable” de Valcárcel: “Por supuesto, Gisela Valcárcel dándosela de buena gente, después de que…”, dijo antes de recordar que la presentadora no siempre ha tenido gestos cercanos con Tarazona ni con varias figuras del espectáculo.

Magaly también apuntó a la posición en la que quedó Karla Tarazona, quien recientemente renovó contrato con Panamericana. Para Medina, la conductora no tenía más remedio que mostrarse cordial. “Karla Tarazona, que toda la vida ha despotricado de Gisela, pero ahora ni modo si no le pone alfombra roja a Gisela, que es la amiguísima de Susana Humbert…”, señaló.

La periodista incluso se refirió al rol que ocupa Susana Umbert dentro del canal, mencionando las versiones de que tendría fuerte influencia en Panamericana. “La amiguísima de Susana Humbert, que se dice dueña de Panamericana, cuando realmente tampoco es que sea dueña de Panamericana. El dueño es el minero, Fluker. El que ha puesto la plata, el billete”, precisó con ironía.

Pero el comentario que más carcajadas desató en el set de Magaly fue cuando calificó el saludo como “el beso de Judas”, añadiendo entre risas: “Ahí dándose el beso de Judas más famoso del día”. Para ella, no era más que un acto de conveniencia.

Magaly también aprovechó para compararse con ambas conductoras y remarcar que ella no sería capaz de fingir ante alguien con quien no mantiene una buena relación. “Porque hay gente que a mí o a otra gente que somos más francotas, nos critican el que le pongamos mala cara a alguien que no nos cae. Porque a mí, cuando alguien no me cae, no puedo disimular, menos darle un beso en la mejilla. Sencillamente, no me cae”, sostuvo tajante.

Magaly Medina considera que hay un trasfondo en el beso de Gisela para Karla

Luego añadió: “No me cae y ni la miro. Y si la miro, mis ojos y mi expresión no pueden ocultar el rechazo que le tengo a esa persona. Pero ahí las dos dándose el besito…”, dijo entre carcajadas mientras el video del momento se repetía en el programa.

La conductora fue aún más lejos e insinuó que el gesto podría haber estado cargado de segundas intenciones. Según su interpretación, Gisela ya estaría proyectando el futuro de su hija Ethel Pozo dentro del canal. “La Gisela habrá dicho: ‘Te saludo hoy día porque en cuanto mi hija termine su contrato, te saco acá de la mañana y la pongo a mi Ethel’”, dijo entre risas.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Por qué no fue Ethel Pozo?

Magaly destacó que la ausencia de Ethel Pozo en la preventa llamó la atención del público. Sin embargo, explicó que tanto ella como Edson Dávila aún tienen contrato con América Televisión hasta fin de año. “Porque todo el mundo decía: ‘Pero, ¿por qué no está Ethel? ¿Por qué no está Edson? Por lo menos hubieran traído a Edson’. No, pues. Es que tienen un contrato que cumplir hasta el 31 de diciembre”, explicó.

Además, recordó la cláusula de exclusividad que se firma al ser parte de un canal televisivo. “Cuando uno firma por un canal de televisión, firma una cláusula de exclusividad, que si tú vas a ir a otro programa de televisión, tienes que pedir autorización expresa para ir”, señaló. En ese sentido, subrayó que era prácticamente imposible que América permitiera que sus figuras aparecieran en un evento de un canal competidor:

“Difícilmente América Televisión le dé permiso a sus figuras para irse a aparecer como nuevas figuras del canal de la competencia”.

