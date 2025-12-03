Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

La conductora sorprendió en la preventa del canal con un emotivo discurso donde reafirmó su amor por la televisión y celebró el inicio de una etapa renovada y arriesgada. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La preventa de Panamericana Televisión se convirtió en el escenario perfecto para el regreso más comentado del año. Gisela Valcárcel, una de las figuras más emblemáticas de la pantalla peruana, ingresó con una sonrisa amplia y una energía que inmediatamente se apoderó de todo el recinto.

Fue un retorno triunfal que, más que nostalgia, transmitió renovación, determinación y una emoción profundamente genuina. Apenas tomó el micrófono, dejó claro que este momento significaba mucho más que un simple regreso:

“Buenas noches. Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana”.

Su declaración resonó entre aplausos. La popular “Señito”, como la conoce el público desde hace casi cuatro décadas, reafirmaba así un vínculo emocional con un canal que marcó algunas de las etapas más significativas de su carrera. Su regreso no era un acto simbólico, sino la apuesta por una nueva página en su historia televisiva.

A la prensa que la esperaba después de su presentación, Gisela les habló con la franqueza que la caracteriza:

“Me siento feliz, me siento feliz de estar en la televisión”. Aseguró que no veía este momento como un retorno al pasado, sino como la llegada a un espacio completamente renovado: “Yo no creo que sea volver a la Panamericana de antes. Es volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz”, mencionó.

Los reporteros quisieron saber qué esperaba de esta nueva etapa dentro del canal, una pregunta inevitable considerando que su regreso ha generado enorme expectativa en la industria. Ella respondió sin grandilocuencias, pero con una visión clara: “Nada, espero que la televisión siga siendo entretenida, que seamos una apuesta más entre las muchas buenas apuestas que tendrá la televisión este año y que tengamos la oportunidad de conectar nuevamente”.

Sobre la TV digital

Por eso, cuando una reportera recordó la frase que ella misma dijo más temprano —“acá somos los que llamamos la televisión”— Gisela se detuvo a explicarlo con más profundidad. “A mí me encantan los digitales, pero amo la televisión, es mi primer amor”.

El reportero le comentó que para muchos la televisión aún tiene una mística especial, ese encanto que ni el avance vertiginoso de lo digital ha logrado reemplazar. Gisela no dudó: “Sí, sí, sí, le estoy agarrando la onda a digitales, pero la televisión me ha enseñado todo lo que sé. Creo que la televisión conecta casi como mágicamente con lo que yo hago y yo conecto a través de la televisión. Es decir, a mí me encanta”.

La noche también sirvió para presentar a nuevas figuras que se sumarán a la señal, entre ellas Susana, un rostro joven que Panamericana impulsa como parte de su proceso de renovación. Cuando le preguntaron a Gisela qué opinaba de este nuevo aire dentro del canal, su respuesta fue entusiasta: “Creo que va a ser una etapa entretenida. Creo que va a ser una etapa arriesgada y me gusta eso”.

Y si había una pregunta que era imposible no hacer, era la relacionada con el sentimiento de “volver a casa”. Panamericana fue uno de los canales donde cimentó parte de su identidad televisiva, por lo que todos esperaban una respuesta cargada de emotividad. Y así fue, aunque también vino acompañada de humor: “Se siente bien, pero claro, déjenme entrar todavía al canal”, dijo entre risas.

