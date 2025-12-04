Karla Tarazona y su gesto por regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Querida, disimula un poco”

Usuarios analizan gesto viral captado durante el evento del canal y lo comparan con tensiones previas. Infobae Perú / Captura: Instarandula

El regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión continúa generando reacciones dentro y fuera del canal. No solo por la expectativa que ha despertado su nueva etapa profesional, sino también por la manera en que algunos rostros de la casa han asimilado su ingreso. Entre ellos, una de las más comentadas ha sido Karla Tarazona, cuyo gesto durante la preventa del canal terminó siendo foco de memes, análisis y comentarios en redes.

Todo ocurrió durante la presentación oficial de la ‘Señito’ en el evento corporativo del canal, donde se reunió a los talentos que liderarán la programación del 2025. Mientras Gisela ofrecía sus palabras finales al público, cámaras del portal digital Instarándula captaron a Karla Tarazona detrás del escenario con una sonrisa que muchos calificaron de ‘forzada’.

La imagen, que se viralizó en minutos, desató una ola de interpretaciones sobre la verdadera reacción de la conductora de “Préndete”.

<b>“Sigamos apostando por la familia”</b>

El creador del portal, Samu Suárez, no dudó en comentar la escena con su característico estilo: “Mientras Gisela estaba hablando, ella —Karla— paradita atrás como diciendo: ‘sí, jefa’. ¡Qué va a perder la chamba! Va a tener que aguantar nomás”, dijo entre risas, dejando entrever que el regreso de la figura histórica de la televisión peruana podría incomodar a algunos talentos que ya estaban en el canal.

Suárez también compartió un mensaje que resumió su lectura del momento: “Karla, querida, disimula un poquito. Sigamos apostando por la familia”. Esta frase terminó multiplicándose en TikTok, donde los usuarios aprovecharon para lanzar toda clase de comentarios, muchos de ellos humorísticos, otros claramente críticos.

El supuesto gesto de incomodidad no pasó desapercibido para los espectadores que seguían la cobertura del evento. Varios usuarios, especialmente en TikTok, expresaron que la presencia de Gisela inevitablemente reordenaría jerarquías dentro del canal, afectando incluso a quienes ya ocupaban espacios consolidados.

Usuarios defienden a Karla Tarazona

“Se nota que Karla está incómoda, ¡pero quién no lo estaría! Es Gisela, pues. Llega y todos se cuadran”, escribió una usuaria en TikTok. Otro comentó: “Si a mí me ponen a la ‘Señito’ al lado, yo también me pongo a sonreír, aunque me duela la mandíbula”. Incluso hubo quienes recordaron las tensiones pasadas entre ambas figuras, lo que alimentó aún más la idea de que el gesto no era casualidad.

A pesar de ello, también surgieron voces que defendieron a la conductora. “No es fácil pararse detrás de una leyenda. Obvio que está nerviosa, ¿quién no? No la crucifiquen”, opinó otra usuaria, generando una cadena de respuestas divididas.

Lo cierto es que el ambiente en torno al ingreso de Gisela Valcárcel a Panamericana está lejos de ser neutral. Su presencia, siempre poderosa en la televisión nacional, despierta expectativa, pero también tensiones naturales entre quienes comparten pantalla en la misma casa televisiva. Y aunque hasta el momento Karla Tarazona no ha dado declaraciones públicas acerca de lo sucedido —ni confirmado si la sonrisa fue genuina, nerviosa o simplemente parte del protocolo del evento— el clip difundido no dejó de alimentar especulaciones.

El regreso de Gisela marca una nueva etapa profesional para ella y una apuesta fuerte para el canal. Durante la preventa, apareció con un estilo elegante y potente, mostrando que mantiene intacta su confianza escénica. Fueron muchos los que la ovacionaron, reafirmando que, pese al paso del tiempo, sigue siendo una figura con un peso indiscutible en la industria. “Estoy feliz de reencontrarme con ustedes y de empezar una nueva etapa”, expresó durante su intervención. Su energía llenó el auditorio, y el público respondió con entusiasmo.

