Gisela Valcárcel reaparece en Panamericana, pero transmisión por YouTube falla y usuarios explotan: “Se colgó todo”

La conductora sorprendió en la preventa del canal con un emotivo discurso donde reafirmó su amor por la televisión y celebró el inicio de una etapa renovada y arriesgada. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El esperado regreso de la famosa conductora Gisela Valcárcel a la pantalla de Panamericana Televisión debía ser un momento impecable, una presentación que marcara el inicio de una nueva etapa para la llamada ‘Reina de la Televisión’.

Sin embargo, lo que debía ser una noche perfecta terminó convirtiéndose en un episodio cuestionado por los televidentes debido a las constantes fallas técnicas en la transmisión oficial del canal en YouTube, que rápidamente se convirtieron en tema de conversación y críticas en redes sociales.

La preventa 2026 del canal 5, emitida en vivo a través de su plataforma digital, empezó con gran expectativa. El público esperaba ver la tan anunciada presentación de Gisela Valcárcel, quien volvía a un canal que marcó su carrera hace décadas. Pero desde los primeros minutos, usuarios reportaron que algo no estaba bien: audio entrecortado, imágenes congeladas y momentos en los que la transmisión parecía haberse detenido por completo.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Demasiados problemas técnicos?

Los comentarios no tardaron en inundar la sección de chat. “Vamos chicos con fe, pero tantita coordinación y el sonido también está fallando mucho”, escribió un usuario, evidenciando que los asistentes virtuales estaban tratando de mantener la paciencia.

A los pocos minutos, alguien más comentó con ironía: “Una preventa de 5 soles tiene demasiados problemas técnicos”. Las quejas siguieron apareciendo una detrás de otra, y cada vez eran más críticas. “Pésima su señal digital”, “Se cuelga cada dos minutos”, “¿Este es el regreso de Gisela? Ni se le escucha”, fueron parte de los mensajes que reflejaban el fastidio del público.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Lo que llamó más la atención fue que, al poco tiempo, el video de la transmisión desapareció del canal oficial. Usuarios en TikTok y X evidenciaron que Panamericana habría decidido borrar o poner en privado la transmisión debido a las múltiples fallas y los comentarios negativos.

Y aunque no hubo un comunicado oficial al respecto, la acción fue interpretada como una respuesta directa a la avalancha de críticas. Acto seguido, empezó la reaparición de fragmentos de la transmisión en TikTok, donde varios usuarios compartieron clips del evento: algunos celebrando el regreso de Gisela, pero la mayoría señalando lo incómodo que resultaba ver un evento lleno de errores técnicos.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Samu de ‘Instarandula’ cuestionó fallas técnicas de la preventa de Panamericana Televisión

La situación también fue advertida por el periodista de espectáculos Samu, de Instarándula, quien destacó en sus redes: “Falló el sonido, falló el video, falló todo. No puede ser que una preventa tan importante salga con este nivel de coordinación”. Su comentario se viralizó rápidamente, generando debate sobre la necesidad de mejorar la producción digital de los canales nacionales, especialmente en eventos de alto nivel.

Mientras las críticas crecían, Gisela hacía su entrada triunfal en el escenario principal de Panamericana, recibiendo el aplauso de todos los presentes. Con un vestido dorado, sonrisa amplia y un evidente entusiasmo, la conductora saludó al público, se acercó al escenario y protagonizó un emotivo abrazo con Susana Umbert, marcando así su retorno oficial a la televisión peruana.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En el video introductorio, la presentadora compartió unas palabras que, aunque muchos no pudieron escuchar correctamente por los problemas técnicos, luego fueron replicadas por usuarios que asistieron presencialmente. “Aquí aprendí a luchar mientras me caía, a levantarme y a volver a empezar. Aquí fui muy feliz. Hoy soy una mujer distinta, quizá más sensible, pero tengo la misma certeza que ayer: aún hay mucho por hacer, por crear y por compartir con ustedes”, expresó, generando ovaciones en el evento.

El regreso de Gisela fue uno de los momentos más esperados de la noche. Su presencia simbolizaba una apuesta fuerte por parte del canal, que anunciaba la incorporación de una de las figuras más influyentes de la televisión local. Pero mientras en el evento presencial la conducción se desarrollaba con emoción, en la transmisión digital el público seguía reclamando.

En TikTok, donde la presentación empezó a circular en clips, los comentarios se dividían entre quienes celebraban tener nuevamente a Gisela en televisión y quienes se quejaban de la calidad del streaming. “Gisela siempre regia, pero el canal no ayuda”, escribió una usuaria. Otro comentario repetido fue: “¿Cómo puede ser que un canal nacional tenga peor transmisión que un tiktoker?”, cuestionando la falta de inversión técnica.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

No faltaron quienes señalaron que Panamericana debió prever el nivel de atención que generaría la presencia de Valcárcel. “Si vas a traer a Gisela, mínimo asegúrate de que se la escuche”, reclamó un seguidor. Incluso algunos usuarios afirmaron que habían tenido que ver fragmentos en páginas de terceros porque la transmisión oficial era prácticamente imposible de seguir.

Otros comentarios que se viralizaron fueron:“Se colgó justo cuando Gisela saludó, Panamericana no te lo puedo creer”.“Ya borraron el live, qué vergüenza”.“Los asistentes presenciales escucharon todo, pero los de YouTube vimos diapositivas”.

Presentación de Gisela en Panamericana desata ola de críticas por transmisión fallida en YouTube. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión