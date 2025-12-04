Gisela Valcárcel abandona producción de ‘América Hoy’ y confirma el fin de su contrato con América TV: “Termina el 31 de diciembre”

Gisela Valcárcel confirma que deja la producción de ‘América Hoy’: “El convenio termina el 31 de diciembre”. Video: TikTok @josepastord

El futuro de Gisela Valcárcel y su productora GV Producciones en la televisión peruana ha dado un giro decisivo tras el anuncio de su salida de América Televisión y su regreso a Panamericana Televisión, canal donde inició su carrera. La conductora confirmó que el contrato de producción de ‘América Hoy’ culminará el 31 de diciembre, cerrando así una etapa de 16 años de colaboración con la señal de América TV.

Durante una transmisión en vivo realizada el 3 de diciembre, Gisela Valcárcel abordó abiertamente el fin de la relación profesional entre su productora y América Televisión. “‘América Hoy’ bajo la producción de GV Producciones termina su convenio este 31 de diciembre con América Televisión, casa televisiva con la cual quedaremos agradecidos porque nosotros firmamos un contrato hace aproximadamente 16 años. Es ese tiempo en que he estado en América. Y es ese tiempo en el que no solamente hemos producido, sino también hemos hecho amigos. Un tiempo que me llevo en el corazón y que concluye con ellos este diciembre. Eso es lo que pasa con GV Producciones y América Televisión”, explico.

También indicó que ‘América Hoy’ continuará en pantalla, ya que el nombre del programa pertenece al canal y no a su productora, por lo que la continuidad del formato dependerá de las decisiones de la televisora y de la nueva productora que asuma el proyecto.

“El nombre de ‘América Hoy’ continúa en América TV. Ellos van a tener una linda propuesta también. Continúa el nombre porque el nombre es de ellos. Seguramente desde enero, febrero, ustedes verán una extraordinaria propuesta de América Televisión con ‘América Hoy’, pero es ya una propuesta de ellos”, confirmó la conductora en su transmisión en vivo que fue compartida por el creador de contenidos, José Pastor.

La incertidumbre sobre el futuro de Ethel Pozo

La incertidumbre sobre el destino de los actuales conductores, en particular de Ethel Pozo —hija de Valcárcel y figura central del programa—, persiste. Aunque la presentadora evitó confirmar si Pozo la acompañará en su nueva etapa, dejó entrever que será la propia Ethel quien anuncie sus próximos pasos, por lo que pidió paciencia a sus seguidores y aseguró que los detalles se revelarán oportunamente.

“Ethel será quien anuncie luego lo que a ella le toca con GV Producciones. Yo tengo algo más que contarles dentro de algunos días, pero dije mejor que lo digas tú y que no especulen”, expresó Valcárcel en el mismo live. La relación profesional y familiar entre ambas ha sido objeto de especulación mediática, especialmente ante la posibilidad de que Pozo se sume a los nuevos proyectos de su madre en Panamericana.

Gisela Valcárcel anuncia cuáles podrían ser los próximos programas que lanzará por la señal de Panamericana TV. Video: TikTok @josepastord

El cierre de ciclo en América Televisión fue descrito por Valcárcel como un periodo de logros y aprendizajes. “Nosotros firmamos un contrato hace aproximadamente 16 años. Es ese tiempo el que he estado en América. Y es ese tiempo en el que no solamente hemos producido, sino también hemos hecho amigos. Un tiempo que me llevo en el corazón y que concluye con ellos este diciembre”, manifestó la conductora.

Además, agradeció públicamente a los conductores y al equipo de ‘América Hoy’ por los seis años de trabajo ininterrumpido, subrayando el compromiso de dejar una audiencia consolidada para quienes continúen con el formato.

¿Qué programas lanzará Gisela Valcárcel en Panamericana TV?

En cuanto a su futuro en Panamericana Televisión, Valcárcel ha optado por mantener en reserva los detalles de sus próximos proyectos. Durante el mismo live, respondió a las preguntas de sus seguidores sobre posibles formatos y la participación de figuras conocidas. “Yo no he anunciado todavía con lo que vengo y no vamos a anunciarlo porque queremos sorprenderlos”, declaró.

No obstante, reconoció que existen varias propuestas en evaluación y que algunas de ellas podrían implicar la adquisición de nuevos formatos o el regreso de programas de competencia y baile, aunque aclaró que la decisión final aún no ha sido tomada. “No he anunciado todavía con lo que vengo y no vamos a anunciarlo porque queremos sorprenderlos”.

Valcárcel leía los comentarios del público quienes pedían que regrese un programa de baile con héroes y soñadores, además de un reality de competencia y ella les respondió: “Bueno, a casi todo lo que han dicho, la respuesta es sí, pero déjenme encajar algo. Hay una serie de estrategias. Tengo dos y hasta tres cosas que están ya en la carpeta para armarlas. Una de ellas me llevaría a comprar un formato hermoso y otras van por lo que dicen ustedes”, dando unos primeros avances de lo que vendría.

La presentadora reconoció el valor sentimental del canal en su carrera, pero dejó claro que su regreso está motivado por el deseo de crear propuestas nuevas y enfrentar retos profesionales (TikTok)

El regreso de Valcárcel a Panamericana ha sido presentado como un acontecimiento relevante en la industria televisiva peruana. Durante la preventa del canal, realizada el 2 de diciembre de 2025, la conductora expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. La presentadora enfatizó que su retorno no responde a la nostalgia, sino a la búsqueda de renovación y desafíos profesionales. “Yo no creo que sea volver a la Panamericana de antes. Es volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz”, afirmó.

El anuncio de la salida de GV Producciones de América Televisión y el regreso de Valcárcel a Panamericana ha generado expectativas y debates. Mientras algunos ven en este movimiento una oportunidad para revitalizar la pantalla local, otros mantienen reservas sobre la capacidad del canal para recuperar audiencias en un entorno cada vez más competitivo. La propia Valcárcel reconoció los desafíos que implica esta nueva etapa, pero se mostró confiada en que la combinación de experiencia, creatividad y trabajo serio permitirá construir propuestas originales y sostenibles.