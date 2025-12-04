Este hospital de EsSalud recibió una certificación internacional por excelencia en atención oportuna del accidente cerebrovascular

Este hospital de EsSalud recibe certificación internacional por excelencia en atención oportuna del accidente cerebrovascular

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, principal centro de referencia del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Lima, ha sido distinguido con una certificación internacional por su excelencia en la atención oportuna de accidentes cerebrovasculares. El reconocimiento, otorgado por la iniciativa Angels y la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (WSO), resalta la implementación de protocolos basados en evidencia que han permitido reducir el tiempo de hospitalización y disminuir los riesgos de discapacidad y mortalidad entre los pacientes, según EsSalud.

Accidente cerebrovascular

La certificación internacional recibida por el Hospital Rebagliati responde a la calidad y rapidez con la que se atiende a quienes sufren un accidente cerebrovascular (ACV). De acuerdo con EsSalud, la distinción reconoce la excelencia institucional en la aplicación de procesos asistenciales que priorizan la intervención inmediata y efectiva, lo que se traduce en mejores resultados clínicos y una reducción significativa de complicaciones asociadas a esta patología.

Mejora continua de sus protocolos y fortalecimiento del trabajo multidisciplinario

El premio Angels, entregado por la WSO, se concede a los equipos y establecimientos de salud que demuestran un compromiso sostenido con la mejora continua de sus protocolos y el fortalecimiento del trabajo multidisciplinario. En el caso del Hospital Rebagliati, la certificación pone en valor la estandarización y optimización de los procesos hospitalarios para el manejo del ACV en su fase aguda, con el objetivo de salvar vidas y reducir el riesgo de discapacidad.

Sistema de prenotificación

Entre los factores determinantes para la obtención de este reconocimiento internacional, EsSalud destaca la consolidación de un sistema de prenotificación. Este mecanismo de comunicación permite coordinar con establecimientos periféricos, de modo que el personal médico especializado, así como los insumos y equipos necesarios, estén preparados antes de la llegada del paciente. Esta articulación resulta esencial para garantizar una atención inmediata y eficaz, elemento clave en la reducción de secuelas graves y en la mejora de los índices de recuperación.

Hospital Rebagliati . (Foto: Agencia Andina)

Trabajo continuo del equipo multidisciplinario

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, subrayó que la distinción internacional representa un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo continuo del equipo multidisciplinario encargado de la atención de pacientes con enfermedad cerebrovascular en el Hospital Rebagliati y en la seguridad social en general. Además, reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo los procesos asistenciales para mantener los más altos estándares de calidad en la atención médica.

Por su parte, el gerente de la Red Prestacional Rebagliati, Dr. Aurelio Orellana Vicuña, resaltó la importancia del trabajo conjunto de profesionales de emergencia, enfermería, laboratorio e imágenes, cuyo aporte es esencial para lograr diagnósticos tempranos y oportunos. Orellana Vicuña enfatizó que el reconocimiento internacional recibido por el hospital es resultado del esfuerzo colectivo y del compromiso demostrado por el servicio de neurología y el resto de los equipos involucrados.

Este reconocimiento internacional consolida al Hospital Rebagliati como referente nacional en la atención de accidentes cerebrovasculares y evidencia el impacto positivo de la colaboración multidisciplinaria y la aplicación de protocolos basados en evidencia en la mejora de la salud pública, según EsSalud.