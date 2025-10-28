1 de cada 4 peruanos sufrirá un ataque cerebrovascular durante su vida, según el Minsa: ¿Cómo prevenirlo?

1 de cada 4 peruanos sufrirá un ataque cerebrovascular durante su vida, según el Minsa

La evidencia oficial advierte que uno de cada cuatro personas sufrirá un ataque cerebrovascular (ACV) en algún momento de su vida, según el Ministerio de Salud (Minsa). Este aviso cobra especial relevancia porque el ACV representa la segunda causa de muerte en el país y figura entre los principales motivos de discapacidad a escala global, en concordancia con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los especialistas insisten en que el 90 % de los casos puede prevenirse con cambios en los hábitos cotidianos y una atención adecuada a los factores de riesgo.

Qué es un ataque cerebrovascular y a quiénes afecta

Un ataque cerebrovascular se produce por una alteración súbita en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto puede deberse a la obstrucción (tipo isquémico, que abarca el 80 % de los casos) o la ruptura (tipo hemorrágico) de un vaso sanguíneo cerebral. Un episodio puede causar secuelas permanentes o temporales, dependiendo de la zona cerebral afectada y la celeridad con que se actúe.

El ACV puede presentarse a cualquier edad, aunque las estadísticas del Minsa muestran mayor prevalencia entre los varones. La hipertensión arterial encabeza la lista de factores de riesgo, seguida por afecciones como la fibrilación auricular, la diabetes mellitus, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo y el sedentarismo. Todas estas variables pueden modificarse o vigilarse, lo que refuerza el énfasis de los expertos en la prevención.

Síntomas a reconocer y acciones inmediatas

La coordinadora del Área de Atención Médica de Urgencias y Emergencias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), Isis Ramos, enumera los síntomas iniciales que suelen indicar un ACV: desviación de la cara hacia un lado, alteración del equilibrio, parálisis de un lado del cuerpo, problemas de visión y dificultades en el habla. Cualquier aparición repentina de estos signos exige buscar apoyo médico urgente. En el caso del Perú, el Minsa habilita la línea telefónica 106 del SAMU para prestar atención inmediata.

La velocidad es determinante en la evolución del paciente. El neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), Carlos Abanto, subraya que el tratamiento del ACV isquémico puede implicar el uso intravenoso de fármacos trombolíticos (r-TPA o alteplasa) para disolver coágulos y restablecer el flujo sanguíneo. Este procedimiento solo resulta eficaz si se administra dentro de las primeras 4 horas y media de iniciado el cuadro, aunque los mejores resultados se logran cuando la intervención médica ocurre lo antes posible.

En algunos pacientes seleccionados puede emplearse la trombectomía mecánica hasta 24 horas después del inicio de los síntomas. Para definir la estrategia, en los servicios de emergencias se recurre a exámenes como la tomografía o la resonancia magnética cerebral tras la evaluación clínica inicial.

Claves para la prevención

La prevención de un ataque cerebrovascular pasa por el control riguroso de los factores de riesgo. Entre ellos, mantener la presión arterial en parámetros normales, realizar controles médicos periódicos para detectar diabetes o problemas cardíacos, reducir el consumo de sal, grasas saturadas y azúcares, abandonar el consumo de tabaco y alcohol, y evitar el sobrepeso a partir de una alimentación equilibrada y actividad física regular.

El Minsa, en sus campañas informativas, ha enfatizado la importancia de adoptar una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, así como la relevancia de realizar por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio moderado. Además, sugiere un seguimiento especial en personas con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o que hayan sufrido episodios de hipertensión, colesterol elevado o diabetes.

El abordaje temprano de los factores de riesgo y la atención inmediata ante la aparición de síntomas compatibles con el ACV son los pilares fundamentales para cambiar el pronóstico de esta enfermedad.