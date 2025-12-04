Caos en la Panamericana Sur: continúa el bloqueo de más de 2 mil mineros que piden ampliar el Reinfo

La persistencia de los bloqueos en Ocoña y Chala ha afectado directamente la venta de pasajes interprovinciales. Las empresas de transporte operan en un escenario de incertidumbre

La situación en la Panamericana Sur, en Arequipa, volvió a complicarse tras una tregua que duró apenas dos horas. Durante la mañana, un grupo de mineros que mantiene bloqueado el sector a la altura de Ocoña permitió el paso temporal de vehículos; sin embargo, una vez concluido ese lapso, retomaron el cierre total de la vía.

Según reportes preliminares de la Policía Nacional del Perú, la carretera permanece completamente bloqueada y el tránsito sigue interrumpido en ambos sentidos, afectando a unidades que se desplazan de sur a norte y viceversa.

El bloqueo se mantiene desde el 1 de diciembre y Ocoña fue el primer punto de protesta en la región Arequipa. Al inicio, apenas unos 500 mineros participaban del cierre; no obstante, la PNP calcula ahora que cerca de dos mil mineros informales se concentran a lo largo del tramo, lo que vuelve inviable restablecer el tránsito sin una tregua puntual.

Panamericana Sur: bloqueo de mineros se agudiza a la espera del debate sobre el Reinfo

Los manifestantes esperan el debate de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), agendado para este jueves por la tarde en el pleno del Congreso.

Aunque la Policía intenta restablecer el tránsito, la situación sigue tensa. Se busca obtener un nuevo periodo de libre circulación desde las seis de la tarde, priorizando el paso de buses interprovinciales con mayor número de pasajeros. Sin embargo, incluso con una eventual tregua, los conductores enfrentarán más adelante otro bloqueo en el distrito de Chala, donde otro grupo de mineros mantiene tomada la carretera.

Vehículos varados y pasajeros sin alimentos

Tras el breve pase de la mañana, la congestión volvió a alcanzar unos tres kilómetros. Más de 200 vehículos —entre buses interprovinciales, camiones de carga y autos particulares— permanecen varados.

La situación de los pasajeros es la más crítica. Muchos se encuentran sin acceso a alimentos debido a la distancia entre el bloqueo y los últimos vehículos en la fila, lo que dificulta llegar hasta Ocoña para comprar comida. El panorama es especialmente grave para viajeros con niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

En paralelo, el bloqueo en Chala se ha reforzado con la llegada de mineros provenientes incluso de Ayacucho. Muchos pasan la noche en la carretera, usando carpas y colchones, lo que dificulta aún más cualquier intento de habilitar el tránsito.

Mineros informales refuerzan bloqueos y paralizan el sur del país por ampliación del Reinfo

Continúa la venta de pasajes

La persistencia de los bloqueos en Ocoña y Chala ha afectado directamente la venta de pasajes interprovinciales. Las empresas de transporte operan en un escenario de incertidumbre, pues cualquier reanudación de viajes depende de las treguas que los manifestantes puedan otorgar. Aunque la Policía busca asegurar un nuevo pase desde las seis de la tarde, no existe garantía de que las unidades puedan circular con normalidad durante la noche o madrugada.

Esta inestabilidad obliga a suspender salidas, reprogramar viajes o advertir a los usuarios que la ruta continúa comprometida. Para los pasajeros, especialmente quienes necesitan llegar a Arequipa o continuar hacia Lima, la situación representa un riesgo económico y logístico, ya que un viaje que debería durar horas puede extenderse indefinidamente por los continuos cierres en la Panamericana Sur.