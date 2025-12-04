Perú

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: "Ni muerto"

El comediante descarta sumarse a la nueva etapa de JB en canal 5 y explica sus razones, remarcando su rechazo hacia Umbert.

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV.

La reciente noticia sobre el traslado de Jorge Benavides a Panamericana Televisión sacudió el ambiente del entretenimiento peruano, pero una declaración encendió aún más los focos mediáticos: Alfredo Benavides, conocido comediante y hermano del popular conductor, descartó de forma contundente sumarse al nuevo elenco de canal 5. Su razón fue directa y sin filtros: la presencia de Susana Umbert, actual gerenta del canal.

Un rechazo tajante: “Ni muerto sigo a Susana Umbert”

Durante una entrevista a Trome, Alfredo no dejó lugar a dudas sobre su postura. “Yo no sigo a Susana Umbert ni a la esquina, ni muerto”, afirmó, dejando claro que no tiene intenciones de trabajar bajo la gestión de la exgerente de Latina.

Al ser consultado sobre su actitud frente al cambio de canal de su hermano, respondió: “Ni muerto. Yo no sigo a Susana ni a la esquina. Cuando el señor Jimmy Pflucker, nuevo dueño de canal 5, contrate a alguien que sepa de televisión, que me llame”.

El cómico subrayó que su decisión va más allá de vínculos familiares y que no mantiene amistad con Umbert, a diferencia de su hermano y la productora Karin Marengo, quienes considera sí tienen mayor afinidad con la ejecutiva.

Alfredo Benavides rechaza seguir a
Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge a Panamericana TV por Susana Umbert. IG

El trasfondo del conflicto contra Susan Umbert

La incomodidad de Alfredo Benavides hacia Susana Umbert viene de años atrás. La raíz de su desencuentro se sitúa en el año 2021, cuando Umbert, entonces al frente de Latina, no renovó el contrato de Jorge Benavides.

“Creo que hay personas más capacitadas, que no tienen tantos fracasos televisivos, no han llevado prácticamente a la ruina otros canales, y personas por las que mi hermano ha salido de otros canales. Mi hermano salió bajo la gerencia de Susana en Latina y se fue a ATV, regresar bajo la gerencia de ella, si no es por una cuestión de amistad, no le veo otro sentido”, comentó Alfredo.

El ambiente laboral marcado por decisiones ejecutivas sigue siendo motivo de tensiones entre figuras reconocidas de la televisión, y Alfredo no dudó en expresar su malestar.

Alfredo Benavides: Sin contrato y con nuevos horizontes

Alfredo Benavides también tomó distancia respecto a su permanencia en ATV. “Yo no tengo contrato en ATV, tampoco lo tenía con la empresa de Jorge”, comentó.

Alfredo fue franco: “Más o menos un par de meses no salí porque estuve haciendo cosas personales, buscando otras cosas, pero ya no regreso, si se van a Panamericana”.

El comediante enfatizó que está en una etapa de explorar nuevas oportunidades y que, de recibir una propuesta concreta en ATV, la evaluaría, pero por el momento no se ve retornando al formato familiar.

Opinión sobre Panamericana y deseos para su hermano

A pesar de su histórico vínculo con Panamericana Televisión —“es un canal de donde han salido grandes artistas, comediantes, actores, donde nací yo”—, Alfredo fue crítico con la actual gestión del canal y subrayó la necesidad de profesionales con experiencia real en televisión.

“Todos sabemos que tiene la antena extremadamente fría, por no decir congelada, y creo que hay personas muchísimo más capacitadas que ella”, dijo,.

Para Alfredo, la importancia de rodearse de un equipo sólido va más allá de las amistades o lazos previos.

“Ojalá que la decisión de mi cuñada (Karin Marengo) haya sido la correcta. Ojalá que se rodee de un buen equipo de producción, no de bailarines ni de maquilladoras, sino de gente profesional que sepa de televisión”, puntualizó.

Aunque las diferencias laborales marcan la distancia profesional, Alfredo no perdió de vista su afecto familiar y le deseó lo mejor a su hermano Jorge en esta nueva etapa: “Siempre se le desea lo mejor, aunque sepas el final, obviamente”.

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y
Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero en Panamericana TV.

El ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV

El regreso de Jorge Benavides a la parrilla de Panamericana Televisión ha marcado un nuevo capítulo para el humor televisivo en el Perú.

En a preventa que se realizó el pasado 2 de diciembre en el country Club, JB expresó su entusiasmo por este retorno: “Estoy feliz de regresar”, declaró, resaltando el valor sentimental y profesional que representa para él este canal histórico en su carrera.

El ingreso de su espacio humorístico ha generado expectativas entre los seguidores de la televisión nacional, quienes esperan que este nuevo ciclo traiga consigo una renovación del formato y nuevas oportunidades para el elenco y la producción nacional.

Jorge Benavides agradece a ATV por ir a la preventa de Panamericana TV y se dirige a Susana Umbert. YouTube.

