Perú

Confusa intervención militar en el VRAEM: familiares piden justicia por los fallecidos en el ataque

Sus familiares declaran que eran agricultores que viajaban para un partido de fútbol por el aniversario de su comunidad y demandan que se investigue lo que califican como un asesinato de inocentes. Testimonios están siendo investigados

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La muerte de cinco personas en un operativo militar en el sector Puente Mellizos, región Huancavelica, ha generado conmoción y exigencias de justicia por parte de los familiares de las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue en Huancayo, donde se les practicaron exámenes como rayos X para determinar la trayectoria de los proyectiles.

Asimismo, los militares detenidos y uno de los sobrevivientes fueron sometidos a pruebas de absorción atómica y balística, así como a exámenes de identificación policial y reconocimiento médico-legal en las oficinas y el Ministerio Público. Tras estas diligencias, todos fueron trasladados de regreso al distrito de Colcabamba para la toma de manifestaciones, un paso clave para esclarecer lo ocurrido durante la intervención militar.

Un operativo contra el narcotráfico en el distrito de Colcabamba, VRAEM, tuvo un desenlace trágico con cinco civiles fallecidos y dos heridos. La intervención fue realizada por una patrulla del Ejército peruano y las circunstancias del hecho se encuentran en investigación. - Canal N

El pedido de justicia de los familiares

En las inmediaciones de la morgue de Huancayo, familiares y amigos de las víctimas esperaban la entrega de los restos para poder trasladarlos a sus comunidades de origen en Huancavelica. Uno de los familiares, identificado como pariente de William Núñez, expresó que exigen una investigación a fondo y justicia para los fallecidos, a quienes describió como inocentes y trabajadores agrícolas.

Según su testimonio, los ocupantes de la camioneta eran agricultores y ganaderos que se dirigían a participar en un campeonato de fútbol como parte de las celebraciones por el aniversario de la comunidad.

Puente Mellizos: intervención del Ejército deja víctimas y abre debate sobre uso de la fuerza en el VRAEM
Puente Mellizos: intervención del Ejército deja víctimas y abre debate sobre uso de la fuerza en el VRAEM| Latina Noticias

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, al menos tres de los ocupantes de la camioneta, eran jóvenes futbolistas que habían viajado para participar en un torneo por las festividades de la comunidad. Los testimonios de los familiares refuerzan la versión de que las víctimas eran trabajadores rurales y deportistas, y que su presencia en la zona respondía a actividades recreativas, no a delitos.

Según la información recabada, al momento de la intervención no se hallaron armas ni droga en el vehículo. Sin embargo, un acta de entrevista elaborada por el Ejército, y en poder de la Policía Nacional, consigna que uno de los sobrevivientes habría admitido ser “mochilero”, en referencia al traslado de droga, aunque esta versión está bajo investigación.

La intervención militar y el contexto del operativo

La acción militar se produjo la madrugada del viernes, tras recibir una alerta de inteligencia que advertía sobre el desplazamiento de una camioneta gris presuntamente vinculada al narcotráfico. Con la participación de una representante del Ministerio Público, la patrulla intentó detener el vehículo, pero ante la negativa del conductor, los militares abrieron fuego con armas de largo alcance. El resultado fue la muerte de cinco personas y heridas graves a otras dos. Al inspeccionar la camioneta, la fiscalía no encontró ni armas ni droga, lo que llevó a la detención de los ocho militares implicados, incluidos dos oficiales.

El especialista Pedro Yaranga, consultado por ATV, consideró que el caso refleja una intervención confusa. Explicó que, normalmente, operativos de este tipo requieren la presencia de policías antidrogas y de representantes del Ministerio Público para certificar el procedimiento.

En esta ocasión, la información de inteligencia, que habría provenido de niveles superiores, no fue debidamente corroborada. Yaranga indicó que la fiscal constató la ausencia de armamento y droga en la camioneta y dispuso la inmediata detención de los militares. El experto sugirió que la cadena de inteligencia habría fallado, y que, aunque uno de los heridos reconoció haber realizado trasiegos de droga, aún resta por esclarecer si existían indicios o residuos en el vehículo o en los fallecidos, algo que deberán determinar las pruebas toxicológicas y balísticas.

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