Rumor bomba en la TV: Jorge Benavides habría grabado preventa de Panamericana TV y elenco queda en shock

Jorge Benavides llegaría a Panamericana.

El mundo de la televisión peruana vuelve a sacudirse con un rumor que podría marcar un giro importante en la pantalla chica del 2026: Jorge Benavides, uno de los productores y humoristas más influyentes del país, estaría a punto de dejar ATV para trasladarse a Panamericana Televisión. La información surgió luego de que trascendiera que el creador de JB en ATV habría participado en la grabación de la preventa del canal 5, lo cual alimentó las especulaciones sobre su inminente incorporación.

La noticia ha sorprendido no solo al público, sino también a los integrantes de su propio elenco. Martín Farfán, actor y uno de los rostros más reconocidos del programa, confesó sentirse impactado al enterarse del presunto fichaje de Benavides por Panamericana TV. En declaraciones recientes, el cómico aseguró que no estaba al tanto y que Jorge no ha comunicado nada oficialmente al equipo.

“Nosotros tenemos contrato hasta fines de diciembre, y sobre eso no sé nada, estoy sorprendido. Jorge no nos ha comentado nada sobre ese tema”, dijo Farfán, dejando claro que, al menos internamente, no ha habido anuncios formales respecto al futuro del programa.

Martín Farfán es una de las figuras emblemáticas del programa de JB. ATV.

Una posible mudanza televisiva

El rumor del cambio de casa televisiva empezó a cobrar fuerza luego de que se reportara la presencia de Benavides en la grabación de la preventa 2026 de Panamericana Televisión, un evento estratégico donde los canales presentan su programación y figuras principales a los anunciantes. Su aparición habría sido interpretada como una señal directa de una negociación avanzada, incluso como una confirmación tácita de su llegada.

De concretarse el traspaso, JB se convertiría en uno de los jales más fuertes del canal 5, que lleva años intentando recuperar terreno en la competencia televisiva peruana. La llegada de un elenco exitoso, con altos niveles de rating y personajes consolidados, podría significar un resurgimiento para la señal.

No obstante, hasta el momento, ni Panamericana ni ATV han publicado comunicados oficiales sobre el tema. Tampoco el humorista ha brindado declaraciones públicas que confirmen o desmientan su posible salida de casa televisora.

Martín Farfán dispuesto a seguir a Benavides

En medio de la incertidumbre, una cosa sí parece clara. Si Jorge Benavides decide migrar hacia otro canal, Martín Farfán estaría dispuesto a acompañarlo. El cómico lo expresó sin titubeos cuando fue consultado sobre la posibilidad de seguirlo si este decide dejar ATV.

“Iré donde me llamen, si Jorge me dice ‘nos vamos’, pues yo voy”, afirmó Farfán, demostrando la lealtad y la estrecha relación laboral que mantiene con el creador del reconocido espacio humorístico.

Jorge Benavides. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El caso Dayanita

El posible traslado de Benavides vuelve a traer a la memoria reciente los conflictos internos que el programa ha enfrentado, entre ellos, la salida definitiva de Dayanita. La actriz cómica, quien se convirtió en una de las figuras más populares del espacio, dejó el programa en medio de controversias y decisiones personales que generaron malestar en la producción.

Dayanita inició su carrera en TV con el programa de Jorge Benavides.

En una entrevista para Magaly TV La Firme, Jorge Benavides se mostró visiblemente decepcionado con la exactriz del elenco. Según confesó, no entendía cómo Dayanita decidió dejar un trabajo estable, bien remunerado y con exposición nacional para dedicarse a vender contenido y ofrecer servicios privados.

“Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días para dedicarse a lo que se dedica. Yo no la juzgo, cada quien decide por su vida, no me arrepiento por la segunda oportunidad que le di”, aseguró el humorista, resaltando que no la llamará por tercera vez.

Jorge Benavides critica a Dayanita por dedicarse hacer videos para adultos. IG