¿Quién es Susana Umbert, la productora y amiga de Gisela Valcárcel que estaría al mando de Panamericana Televisión?

Reconocida por transformar el contenido televisivo local y mantener una sólida amistad con Gisela Valcárcel, Susana asume un rol decisivo ante los recientes cambios en Panamericana Televisión

Con más de treinta y cinco años en la industria, Susana Umbert ha sido parte esencial del cambio y modernización de la televisión peruana. Nacida en Lima y descendiente directa de Antonio Umbert Féllez, histórico fundador de América Televisión, forjó su carrera en el sector desde muy joven.

La influencia familiar y una formación en administración y comunicación la llevaron a incursionar primero en América Televisión y, más adelante, en Latina Televisión, donde gestionó la transformación de la programación y priorizó la producción interna. Según reportes bajo su dirección en Latina, la cuota de contenidos propios subió hasta abarcar el 85% de la pantalla del canal, posicionando el formato local como eje estratégico.

Entre sus logros más reconocidos figura la creación y producción de “El valor de la verdad”, presentado por Beto Ortiz y estrenado en 2012, que redefinió los programas de entrevistas por su estilo frontal y su influencia mediática.

Con sarcasmo y tono provocador, Beto Ortiz reapareció en televisión para poner en duda el cambio de mando y denunciar el oportunismo del Congreso (El valor de la verdad)

También lideró la producción de “Mujeres al mando”, magazine matutino con Maricarmen Marín, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel entre 2019 y 2022, y en 2024 impulsó “Tu cumple vale Perú”, adaptando una idea argentina para celebrar en pantalla los cumpleaños de ciudadanos en todo el país. Además de su desempeño en señal abierta fundó WIT Entertainment Media e Infiinito, explorando el negocio de la producción independiente en la televisión nacional.

Mujeres al Mando en Latina. (Foto: Instagram)

Amistad con Gisela Valcárcel, un lazo reservado fuera de cámaras

Más allá de su rol detrás de cámaras, Susana Umbert mantiene una amistad conocida con Gisela Valcárcel, figura icónica de la televisión nacional. Ambas colaboraron como socias en GV Producciones, empresa responsable de formatos como “Bailando por un sueño” y “El show de los sueños”. A pesar de etapas de distancia y algunos desencuentros, los lazos afectivos prevalecen y suelen participar en reuniones privadas o celebraciones como el cumpleaños de Valcárcel en 2024.

Esta relación cercana ha llamado la atención de la prensa y del público. Aunque existe reconocimiento público de su amistad, Umbert y Valcárcel evitan aparecer juntas ante las cámaras, optando por una amistad discreta que prioriza el vínculo personal frente a la exposición mediática.

Gisela Valcárcel.

El respeto mutuo y la colaboración pasada siguen formando parte del relato contemporáneo de ambas figuras. Incluso, no sorprendería ver que Gisela Valcárcel pueda volver a ser parte de Panamericana frente a estos nuevos cambios y su salida de América TV.

Nuevo liderazgo en Panamericana Televisión

La historia profesional de Susana Umbert suma una etapa reciente marcada por el cambio de propiedad de Panamericana Televisión. En octubre de 2025, la familia Schütz vendió la señal al empresario minero Jimmy Pflücker. Según detalló Gestión, este movimiento empresarial puso fin a más de sesenta años de administración familiar y abrió paso a una nueva gestión en la que Umbert fue designada para liderar la estrategia de contenidos del canal.

Antes de este nombramiento, Umbert había formado una alianza estratégica entre su productora Infiinito y Panamericana, permitiendo el regreso de “El valor de la verdad” a la pantalla local desde marzo de 2025 y sumando otras propuestas en horario estelar. Ahora, al frente del desarrollo de la oferta programática, Umbert tiene la responsabilidad de pilotear la renovación de Panamericana, con el desafío de recuperar audiencia en un mercado televisivo altamente competitivo.

Susana Umbert, productora de entretenimiento de Latina. Foto: Captura

Este nuevo escenario augura transformaciones y una posible reposición de Panamericana como referente del sector. La experiencia de Umbert, reconocida por su apuesta en formatos originales, gestión eficiente y cercanía con las tendencias de consumo nacional, será clave en la etapa que comienza.

