Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

La noche del 2 de diciembre, la preventa de Panamericana Televisión dio una de las sorpresas más comentadas del evento: la presentación oficial de Jorge Benavides como parte de su nueva parrilla 2025. El encargado de anunciarlo fue Christian Rivero, quien pidió un fuerte aplauso para recibir al popular humorista que regresa a la casa televisiva donde inició su carrera hace casi cuatro décadas.

Benavides, visiblemente emocionado, subió al escenario en medio del entusiasmo del público y comenzó recordando sus primeros pasos en la televisión peruana.

“Estoy feliz de regresar a Panamericana… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el 84. A Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos”, dijo entre risas. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”.

Su retorno marca un nuevo capítulo en su trayectoria, luego de consolidar durante años el programa humorístico de mayor rating de los sábados.

Fecha y hora del nuevo programa de JB

Durante su intervención, Jorge Benavides dejó en claro que, aunque ya forma parte de Panamericana TV, aún no existe una fecha definida para el estreno ni un nombre oficial para su programa.

“Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos nombre del programa. Obviamente será algo nuevo”, precisó.

“Pero antes de terminar mi participación quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo Cúneo de ATV, que es mi actual casa. Mi contrato termina a fin de año, pero él ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí en la preventa de Panamericana”.

Su declaración sorprendió al público, no solo por su transparencia, sino también por el tono de gratitud hacia ATV, canal donde ha trabajado durante los últimos cinco años.

El ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: "Estoy feliz de regresar".

Cinco años “maravillosos” en ATV

Benavides se tomó un momento para destacar su experiencia en ATV, donde desarrolló una etapa muy fructífera.

“He pasado cinco años increíbles, cinco años maravillosos en ATV. El trato ha sido excelente”, aseguró. “He estado muy feliz de estar ahí, pero así somos los artistas, vamos rotando por diferentes canales y en esta oportunidad me toca con Panamericana”.

Con esta frase dejó entrever que su salida no se da por conflicto, sino como parte natural de los cambios y ciclos de la televisión. Su mensaje también generó expectativa entre los asistentes sobre lo que se viene para su nuevo proyecto.

La confianza en Susana Umbert: “He sido testigo de todos sus éxitos”

Uno de los momentos más comentados del discurso de Jorge Benavides fue su mención a Susana Umbert, directora de Contenidos de Panamericana TV, a quien describió no solo como su jefa actual, sino como una persona clave en su desarrollo artístico.

“¿Y sabes lo que me da confianza de estar ahorita en Panamericana? Es estar de la mano de una de las mujeres más exitosas en la industria televisiva, como es mi jefa y amiga, Susana Umbert”, expresó. “Yo trabajo con ella desde hace 40 años. Yo paraba en su oficina y he sido testigo de todos los éxitos que ella ha traído a la televisión peruana”.

Benavides señaló que Umbert es una figura que no busca protagonismo, pero cuyo trabajo ha marcado grandes hitos.“Muchos de los éxitos que hemos visto en televisión han sido traídos por Susana. Ella no lo dice, no le gusta contar, pero yo soy testigo”, añadió.

Finalmente, agradeció a la ejecutiva por apostar nuevamente por su talento.“Muchas gracias, Susana, por pensar en mí. Gracias a Panamericana y feliz. Aquí voy a poner el 1000 % para que disfruten de un nuevo programa de JB”.

Un regreso que promete agitar la televisión peruana

El regreso de Jorge Benavides a Panamericana TV no solo simboliza un reencuentro con el canal donde comenzó su carrera, sino también una apuesta estratégica para recuperar espacios de entretenimiento humorístico en la pantalla abierta.

Aunque aún no hay fecha, nombre ni formato confirmados, la presencia de JB en la preventa generó ovación y expectativas. Su combinación de nostalgia, trayectoria y renovación lo posiciona como una de las cartas fuertes de la televisora para el 2025.

Mientras tanto, el público y la prensa ya especulan sobre cómo será este “nuevo JB” en una casa que lo vio nacer.

