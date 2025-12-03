Qué se celebra el 3 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, justicia y modernidad

Un repaso por los hechos más relevantes ocurridos en esta fecha, desde hitos políticos y sociales hasta celebraciones internacionales que marcan la agenda nacional y mundial cada año (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 3 de diciembre reúne hechos centrales en la historia peruana y conmemoraciones internacionales. Ese día nacieron figuras como Francisco Xavier de Luna Pizarro, influyente político y arzobispo, y Clemente Palma, narrador clave del cuento fantástico.

También marca la abolición de la esclavitud decretada por Ramón Castilla en 1854 y el nacimiento de Abimael Guzmán, líder de un movimiento subversivo que generó violencia prolongada.

Además, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, orientado a promover inclusión y derechos, y el Día Internacional del 3D, que resalta avances tecnológicos en múltiples campos.

3 de diciembre de 1780 — Francisco Xavier de Luna Pizarro, arzobispo de Lima

Figura clave del Perú naciente, Luna Pizarro consolidó la ruta constitucional y marcó el ritmo político de la primera república, desde el Congreso hasta el arzobispado que guio su influencia durante décadas. (Museo Nacional de Historia. Lima, Perú)

Francisco Xavier de Luna Pizarro nació en Arequipa el 3 de diciembre de 1780 y falleció en Lima el 9 de febrero de 1855. Fue sacerdote, abogado y figura central en los albores de la República peruana.

Presidió los congresos constituyentes de 1822, 1828 y 1834, participó en la redacción de las primeras constituciones nacionales y ejerció breves mandatos como presidente interino.

Más tarde fue designado arzobispo de Lima, cargo en el que permaneció hasta su muerte. Su influencia política y eclesiástica lo consagró como uno de los pilares intelectuales del Perú independiente.

3 de diciembre de 1854 — Abolición de la esclavitud en el Perú por Ramón Castilla

El decreto de Castilla transformó la vida de miles de personas y quebró una estructura de siglos, abrió paso a un país que buscaba equidad y reordenó las dinámicas laborales que sostenían al Perú republicano. (BNP)

El 3 de diciembre de 1854, Ramón Castilla firmó el decreto que eliminó la esclavitud en el Perú, liberando oficialmente a miles de personas. La medida puso fin a una práctica que persistía pese a la independencia.

Además de liberar a los afrodescendientes, la Ley buscó transformar estructuras sociales y económicas dominadas por la servidumbre.

La orden no solo significó justicia para quienes vivían en cautiverio, sino también marcó un hito en la construcción de un Estado republicano más equitativo. El decreto cambió la vida de muchas familias y alteró las relaciones laborales vigentes hasta entonces.

3 de diciembre de 1872 — Nacimiento de Clemente Palma, cuentista e hijo de Ricardo Palma

Clemente Palma renovó la narrativa peruana con relatos oscuros y psicológicos, dirigió revistas influyentes y modeló debates literarios que dejaron huella en la modernización de la ficción nacional. (BNP)

Clemente Palma nació en Lima el 3 de diciembre de 1872 y destacó como escritor, periodista y pionero del cuento fantástico en el Perú. Su obra se caracterizó por incursiones en lo macabro, lo psicológico y lo fantástico, rasgos poco comunes entonces.

Fue director de revistas influyentes durante décadas, lo que le permitió moldear parte de la crítica literaria nacional.

A pesar de sus polémicas ideas sobre raza y su oposición a ciertos autores emergentes, su legado perdura como referente de modernización narrativa. Murió en 1946 dejando una huella marcada en la literatura de su país.

3 de diciembre de 1934 — Nace Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Abimael Guzmán

La trayectoria de Guzmán pasó de la academia al extremismo y trazó un camino marcado por violencia y dogma. Su papel como ideólogo dejó un impacto profundo en la memoria nacional. (Andina)

Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso nació en Mollendo, Arequipa, el 3 de diciembre de 1934. Fue profesor universitario de filosofía que evolucionó hacia líder de un movimiento guerrillero maoísta, Sendero Luminoso (PCP-SL).

Como cabeza del grupo armado, encabezó una subversión que marcó al país con violencia prolongada. Fue detenido el 12 de septiembre de 1992, sentenciado a cadena perpetua y enviado a prisión.

Guzmán mantuvo un papel central como ideólogo del conflicto interno hasta su muerte en 2021, dejando una huella dolorosa en la historia reciente del Perú.

3 de diciembre de 1992 — Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Este día mundial promueve inclusión, sensibilización y participación plena. Convoca a gobiernos y ciudadanía a trabajar por espacios accesibles y sociedades que reconozcan la dignidad de todas las personas. (Andina)

El 3 de diciembre fue designado por la Naciones Unidas como jornada mundial para visibilizar a quienes viven con discapacidad. Ese día pretende sensibilizar sobre sus desafíos, promover sus derechos y facilitar su participación plena en todos los ámbitos sociales.

Alrededor del mundo se realizan campañas, foros, eventos culturales y propuestas de políticas públicas orientadas a derribar barreras físicas, sociales o comunicacionales.

La fecha convoca a gobiernos, organizaciones civiles e instituciones privadas a trabajar por la inclusión, la igualdad de oportunidades y la dignidad de millones de personas que forman parte de la diversidad humana.

3 de diciembre — Día Internacional del 3D

La fecha destaca la creatividad que permite concebir mundos y objetos con volumen real. Desde el cine hasta la medicina, la tecnología 3D transformó cómo observamos, diseñamos e innovamos cada día. (Freepik)

El Día Internacional del 3D conmemora la tecnología tridimensional en cine, impresión y diseño, celebrada cada 3 de diciembre. La fecha rinde homenaje a las siglas “3-D”y subraya los avances que permiten ver, crear o modelar objetos con profundidad real.

La jornada destaca cómo el 3D transformó el entretenimiento, la arquitectura, la medicina y la manufactura.

Ese día invita al público a valorar el impacto de esta innovación en su vida diaria, desde películas inmersivas hasta objetos impresos, y reflexionar sobre su aporte al desarrollo tecnológico global.