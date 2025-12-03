Perú

Municipalidad de Huaral lanza 19 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/ 4.500: conoce cómo postular en diciembre 2025

La oferta incluye oportunidades para quienes cuentan con secundaria completa, así como para técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y profesionales titulados

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La Municipalidad de Huaral abrió una nueva convocatoria CAS diciembre 2025 dirigida a perfiles técnicos, universitarios y egresados de distintas áreas. En total, se ofertan 19 puestos de trabajo con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 4.500, y con posibilidad de postular hasta el 10 de diciembre de 2025.

La Municipalidad Provincial de Huaral es la entidad encargada de dirigir el desarrollo integral del distrito en coordinación con el sector público y privado, promoviendo la participación ciudadana y la mejora continua de los servicios públicos. Su misión se centra en impulsar un crecimiento sostenible, moderno y transparente, orientado a elevar la calidad de vida de su población.

La oferta laboral incluye oportunidades para quienes cuentan con secundaria completa, así como para técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y profesionales titulados. Los puestos están habilitados para desempeñarse en la provincia de Huaral (Lima), y cada uno cuenta con requisitos específicos que deben revisarse antes de iniciar el registro.

A continuación, te dejamos un resumen claro, ordenado y escaneable con los puestos disponibles, sueldos, perfiles requeridos y los pasos oficiales para postular.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Huaral en diciembre 2025?

Inspectores de Sucamec informaron a
Inspectores de Sucamec informaron a vecinos de Barrios Altos sobre los riesgos de usar pirotécnicos no autorizados.

Este proceso CAS incluye plazas para Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Sociología, Ingeniería, Trabajo Social, Negocios Internacionales, Computación, Ciencias Políticas, además de puestos operativos como chofer e inspector municipal.

Aquí te dejamos un desglose ordenado según nivel de estudios:

Para secundaria completa

  • Chofer (3 vacantes)
    • Sueldo: S/ 1.500
    • Requisitos: Secundaria completa y licencia AIIA o superior.
  • Inspector Municipal (2 vacantes)
    • Sueldo: S/ 1.500
    • Requisitos: Secundaria completa.

Para estudiantes universitarios

  • Técnico Administrativo I
    • Sueldo: S/ 1.800
    • Requisitos: Estudiantes de los dos últimos ciclos de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.

Para egresados técnicos

  • Auxiliar Administrativo
    • Sueldo: S/ 1.500
    • Requisitos: Egresado técnico en Administración, Contabilidad, Economía o afines.

Para titulados técnicos

  • Técnico Administrativo I
    • Sueldo: S/ 1.800
    • Requisitos: Título técnico en Contabilidad, Administración, Computación o Negocios Internacionales.

Para egresados universitarios

  • Analista Administrativo I
    • Sueldo: S/ 2.200
    • Requisitos: Egresado universitario en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.

Para bachilleres universitarios

  • Analista Administrativo I
    • Sueldo: S/ 2.200
    • Requisitos: Bachiller en Derecho, Administración o afines.
  • Asistente en Procedimiento Administrativo Sancionador
    • Sueldo: S/ 2.200
    • Requisitos: Bachiller en Derecho, Administración o afines.
  • Analista Administrativo III
    • Sueldo: S/ 2.200
    • Requisitos: Bachiller en Sociología, Trabajo Social, Administración o afines.

Para profesionales titulados

  • Especialista Legal
    • Sueldo: S/ 4.500
    • Requisitos: Título en Derecho.
  • Especialista Legal I
    • Sueldo: S/ 4.500
    • Requisitos: Derecho y Ciencias Políticas.
  • Auxiliar Coactivo (2 vacantes)
    • Sueldo: S/ 2.000
    • Requisitos: Tercer año universitario concluido (Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines).
  • Analista en Procedimiento Administrativo Sancionador
    • Sueldo: S/ 2.400
    • Requisitos: Título en Derecho y Ciencias Políticas.
  • Especialista Administrativo
    • Sueldo: S/ 3.500
    • Requisitos: Título en Ingeniería, Administración o Contabilidad.
  • Especialista en Contrataciones Públicas
    • Sueldo: S/ 4.500
    • Requisitos: Título en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o afines.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Huaral?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso es totalmente virtual y requiere verificar previamente los requisitos específicos, anexos y formatos obligatorios incluidos en las bases.

Paso 1: Revisa las bases

Cada puesto tiene un PDF individual con:

  • Funciones
  • Perfil del puesto
  • Formación obligatoria
  • Experiencia mínima
  • Anexos y declaración juradaEs clave descargar y revisar las bases antes de completar cualquier formato.

Paso 2: Completa los anexos

Los documentos suelen incluir:

  • Ficha de postulación
  • Declaración jurada de veracidad
  • Declaración de no impedimento para trabajar en el Estado
  • Anexo de formación y experienciaTodos deben llenarse correctamente y firmarse.

Paso 3: Envía tu postulación

El envío se realiza por medios digitales (según las bases del puesto). La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre de 2025.

Paso 4: Resultados

La entidad publicará el listado de aptos, entrevistas y resultados finales en la sección de convocatorias institucionales.

Temas Relacionados

HuaralMunicipalidadConvocatoria laboralEmpleo en PerúTrabajoperu-economia

Más Noticias

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

El humorista peruano oficializó su ingreso a Panamericana TV y sorprendió en la preventa del canal y recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando.

Así fue el ingreso de

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El mediocentro nacional asumió la responsabilidad de cambiar el disparo desde los doce pasos por un gol que desató la euforia de los simpatizantes ‘rimenses’ en el estadio Nacional

Gol de penal de Martín

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El ‘Pirata’ igualó el marcador 1-1 en el Estadio Nacional tras aprovechar un córner y celebró besando el escudo del club ‘íntimo’

Golazo de Hernán Barcos con

El restaurante Kjolle de Pía León gana el premio al ‘Arte de la Hospitalidad 2025′ en los Latin America’s 50 Best Restaurants

El reconocimiento otorgado distingue la manera en que Kjolle convierte cada servicio en un diálogo entre sabores, identidades y personas. Desde Barranco, la chef peruana lidera una propuesta que une arte, territorio y sensibilidad

El restaurante Kjolle de Pía

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara abrió el marcador con penal colocado, pero Hernán Barcos, entrando desde el banco, marcó la paridad con sutil remate tras un tiro de esquina. La vuelta será el sábado 6 de diciembre en Matute

Alianza Lima vs Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Así fue el ingreso de

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

DEPORTES

Golazo de Hernán Barcos con

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”