Municipalidad de Huaral lanza 19 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/ 4.500: conoce cómo postular en diciembre 2025

La Municipalidad de Huaral abrió una nueva convocatoria CAS diciembre 2025 dirigida a perfiles técnicos, universitarios y egresados de distintas áreas. En total, se ofertan 19 puestos de trabajo con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 4.500, y con posibilidad de postular hasta el 10 de diciembre de 2025.
La Municipalidad Provincial de Huaral es la entidad encargada de dirigir el desarrollo integral del distrito en coordinación con el sector público y privado, promoviendo la participación ciudadana y la mejora continua de los servicios públicos. Su misión se centra en impulsar un crecimiento sostenible, moderno y transparente, orientado a elevar la calidad de vida de su población.
La oferta laboral incluye oportunidades para quienes cuentan con secundaria completa, así como para técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y profesionales titulados. Los puestos están habilitados para desempeñarse en la provincia de Huaral (Lima), y cada uno cuenta con requisitos específicos que deben revisarse antes de iniciar el registro.
A continuación, te dejamos un resumen claro, ordenado y escaneable con los puestos disponibles, sueldos, perfiles requeridos y los pasos oficiales para postular.
¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Huaral en diciembre 2025?
Este proceso CAS incluye plazas para Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Sociología, Ingeniería, Trabajo Social, Negocios Internacionales, Computación, Ciencias Políticas, además de puestos operativos como chofer e inspector municipal.
Aquí te dejamos un desglose ordenado según nivel de estudios:
Para secundaria completa
- Chofer (3 vacantes)
- Sueldo: S/ 1.500
- Requisitos: Secundaria completa y licencia AIIA o superior.
- Inspector Municipal (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 1.500
- Requisitos: Secundaria completa.
Para estudiantes universitarios
- Técnico Administrativo I
- Sueldo: S/ 1.800
- Requisitos: Estudiantes de los dos últimos ciclos de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
Para egresados técnicos
- Auxiliar Administrativo
- Sueldo: S/ 1.500
- Requisitos: Egresado técnico en Administración, Contabilidad, Economía o afines.
Para titulados técnicos
- Técnico Administrativo I
- Sueldo: S/ 1.800
- Requisitos: Título técnico en Contabilidad, Administración, Computación o Negocios Internacionales.
Para egresados universitarios
- Analista Administrativo I
- Sueldo: S/ 2.200
- Requisitos: Egresado universitario en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.
Para bachilleres universitarios
- Analista Administrativo I
- Sueldo: S/ 2.200
- Requisitos: Bachiller en Derecho, Administración o afines.
- Asistente en Procedimiento Administrativo Sancionador
- Sueldo: S/ 2.200
- Requisitos: Bachiller en Derecho, Administración o afines.
- Analista Administrativo III
- Sueldo: S/ 2.200
- Requisitos: Bachiller en Sociología, Trabajo Social, Administración o afines.
Para profesionales titulados
- Especialista Legal
- Sueldo: S/ 4.500
- Requisitos: Título en Derecho.
- Especialista Legal I
- Sueldo: S/ 4.500
- Requisitos: Derecho y Ciencias Políticas.
- Auxiliar Coactivo (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 2.000
- Requisitos: Tercer año universitario concluido (Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines).
- Analista en Procedimiento Administrativo Sancionador
- Sueldo: S/ 2.400
- Requisitos: Título en Derecho y Ciencias Políticas.
- Especialista Administrativo
- Sueldo: S/ 3.500
- Requisitos: Título en Ingeniería, Administración o Contabilidad.
- Especialista en Contrataciones Públicas
- Sueldo: S/ 4.500
- Requisitos: Título en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
¿Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Huaral?
El proceso es totalmente virtual y requiere verificar previamente los requisitos específicos, anexos y formatos obligatorios incluidos en las bases.
Paso 1: Revisa las bases
Cada puesto tiene un PDF individual con:
- Funciones
- Perfil del puesto
- Formación obligatoria
- Experiencia mínima
- Anexos y declaración juradaEs clave descargar y revisar las bases antes de completar cualquier formato.
Paso 2: Completa los anexos
Los documentos suelen incluir:
- Ficha de postulación
- Declaración jurada de veracidad
- Declaración de no impedimento para trabajar en el Estado
- Anexo de formación y experienciaTodos deben llenarse correctamente y firmarse.
Paso 3: Envía tu postulación
El envío se realiza por medios digitales (según las bases del puesto). La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre de 2025.
Paso 4: Resultados
La entidad publicará el listado de aptos, entrevistas y resultados finales en la sección de convocatorias institucionales.