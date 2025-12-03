Municipalidad de Huaral lanza 19 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/ 4.500: conoce cómo postular en diciembre 2025

Composición: Infobae Perú

La Municipalidad de Huaral abrió una nueva convocatoria CAS diciembre 2025 dirigida a perfiles técnicos, universitarios y egresados de distintas áreas. En total, se ofertan 19 puestos de trabajo con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 4.500, y con posibilidad de postular hasta el 10 de diciembre de 2025.

La Municipalidad Provincial de Huaral es la entidad encargada de dirigir el desarrollo integral del distrito en coordinación con el sector público y privado, promoviendo la participación ciudadana y la mejora continua de los servicios públicos. Su misión se centra en impulsar un crecimiento sostenible, moderno y transparente, orientado a elevar la calidad de vida de su población.

La oferta laboral incluye oportunidades para quienes cuentan con secundaria completa, así como para técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y profesionales titulados. Los puestos están habilitados para desempeñarse en la provincia de Huaral (Lima), y cada uno cuenta con requisitos específicos que deben revisarse antes de iniciar el registro.

A continuación, te dejamos un resumen claro, ordenado y escaneable con los puestos disponibles, sueldos, perfiles requeridos y los pasos oficiales para postular.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Huaral en diciembre 2025?

Este proceso CAS incluye plazas para Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Sociología, Ingeniería, Trabajo Social, Negocios Internacionales, Computación, Ciencias Políticas, además de puestos operativos como chofer e inspector municipal.

Aquí te dejamos un desglose ordenado según nivel de estudios:

Para secundaria completa

Chofer (3 vacantes) Sueldo: S/ 1.500 Requisitos: Secundaria completa y licencia AIIA o superior.

Inspector Municipal (2 vacantes) Sueldo: S/ 1.500 Requisitos: Secundaria completa.



Para estudiantes universitarios

Técnico Administrativo I Sueldo: S/ 1.800 Requisitos: Estudiantes de los dos últimos ciclos de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.



Para egresados técnicos

Auxiliar Administrativo Sueldo: S/ 1.500 Requisitos: Egresado técnico en Administración, Contabilidad, Economía o afines.



Para titulados técnicos

Técnico Administrativo I Sueldo: S/ 1.800 Requisitos: Título técnico en Contabilidad, Administración, Computación o Negocios Internacionales.



Para egresados universitarios

Analista Administrativo I Sueldo: S/ 2.200 Requisitos: Egresado universitario en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.



Para bachilleres universitarios

Analista Administrativo I Sueldo: S/ 2.200 Requisitos: Bachiller en Derecho, Administración o afines.

Asistente en Procedimiento Administrativo Sancionador Sueldo: S/ 2.200 Requisitos: Bachiller en Derecho, Administración o afines.

Analista Administrativo III Sueldo: S/ 2.200 Requisitos: Bachiller en Sociología, Trabajo Social, Administración o afines.



Para profesionales titulados

Especialista Legal Sueldo: S/ 4.500 Requisitos: Título en Derecho.

Especialista Legal I Sueldo: S/ 4.500 Requisitos: Derecho y Ciencias Políticas.

Auxiliar Coactivo (2 vacantes) Sueldo: S/ 2.000 Requisitos: Tercer año universitario concluido (Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines).

Analista en Procedimiento Administrativo Sancionador Sueldo: S/ 2.400 Requisitos: Título en Derecho y Ciencias Políticas.

Especialista Administrativo Sueldo: S/ 3.500 Requisitos: Título en Ingeniería, Administración o Contabilidad.

Especialista en Contrataciones Públicas Sueldo: S/ 4.500 Requisitos: Título en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o afines.



¿Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Huaral?

El proceso es totalmente virtual y requiere verificar previamente los requisitos específicos, anexos y formatos obligatorios incluidos en las bases.

Paso 1: Revisa las bases

Cada puesto tiene un PDF individual con:

Funciones

Perfil del puesto

Formación obligatoria

Experiencia mínima

Anexos y declaración juradaEs clave descargar y revisar las bases antes de completar cualquier formato.

Paso 2: Completa los anexos

Los documentos suelen incluir:

Ficha de postulación

Declaración jurada de veracidad

Declaración de no impedimento para trabajar en el Estado

Anexo de formación y experienciaTodos deben llenarse correctamente y firmarse.

Paso 3: Envía tu postulación

El envío se realiza por medios digitales (según las bases del puesto). La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre de 2025.

Paso 4: Resultados

La entidad publicará el listado de aptos, entrevistas y resultados finales en la sección de convocatorias institucionales.