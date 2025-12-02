Dos sismos sacuden Lima y Callao este 2 de diciembre: El último temblor fue de 4.9 en Huaral

El temblor tuvo como epicentro el suroeste del Callao - Crédito: Composición Infobae Perú

Dos temblores sacudieron Lima y Callao este martes 2 de diciembre. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer sismo tuvo una magnitud de 4,6 y se registró a las 11:41 a. m. El epicentro se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista.

La intensidad alcanzó niveles III-IV, lo que provocó que el fenómeno se percibiera con claridad en distintos distritos de Lima Metropolitana. Las coordenadas del evento fueron latitud -12,40 y longitud -77,52, con una profundidad de 44 kilómetros.

El segundo movimiento sísmico ocurrió a las 5:06 p. m., con epicentro a 22 kilómetros al oeste de la provincia limeña de Huaral. Según el IGP, tuvo una magnitud de 4,9 e intensidad III-IV, a una profundidad de 89 kilómetros. Las coordenadas correspondieron a latitud -11,57 y longitud -77,39.

Hasta el momento, no se reportaron daños a la infraestructura ni personas heridas. Las autoridades recomiendan mantener la calma y verificar las rutas de evacuación ante cualquier réplica.

Preocupación del IGP

La respuesta lenta de la población peruana frente a los sismos preocupa a las autoridades especializadas. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, indicó que muchos ciudadanos esperan para comprobar si el temblor aumentará de intensidad antes de buscar protección.

Esta actitud quedó evidenciada tras el sismo de 4,6 que se sintió en Lima y Callao. A juicio de Tavera, el comportamiento contrasta con el de países como Japón, donde la reacción es inmediata, independientemente de la potencia del sismo.

El especialista recordó que durante el terremoto de 2007 en Pisco, el movimiento comenzó leve y se intensificó rápidamente, dejando consecuencias fatales.

En este sentido, alertó sobre el riesgo de minimizar los primeros movimientos sísmicos o permanecer inmóviles. Subrayó que, en el Perú, “la costumbre es esperar”, una actitud que puede ser peligrosa debido a la naturaleza imprevisible de los terremotos.

Aunque el reciente sismo no provocó daños ni víctimas, Tavera señaló que el evento demuestra la necesidad urgente de cambiar la mentalidad y adoptar una reacción automática cada vez que ocurre un temblor.

En comparación, en Japón las personas buscan rápidamente lugares seguros y resguardan a su familia como parte de una cultura de prevención forjada por la educación y la experiencia sísmica.

El IGP advierte que no se puede anticipar la evolución de un evento sísmico —algunos inician levemente y se intensifican de golpe—, por lo que recomienda actuar sin demora.

Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja mantener la calma, conocer las rutas de evacuación, alejarse de objetos peligrosos y preparar una mochila de emergencia. Las autoridades peruanas insisten en que cada segundo es vital para la seguridad en un país de alta sismicidad.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, cuestionó la reacción lenta de la ciudadanía tras el reciente sismo en Lima y Callao, advirtiendo que esperar a que el temblor se intensifique puede ser fatal.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Identifica las zonas seguras y estructuras resistentes donde resguardarte ante una emergencia.

Prepara una mochila de emergencia con insumos básicos.

Participa en simulacros de sismo en tu comunidad.

Enseña a los niños de la casa los pasos a seguir y las pautas de protección.

Solicita la evaluación de la vivienda por parte de un profesional para reforzar la edificación.

La práctica contempla la coordinación de autoridades locales, regionales y nacionales para optimizar los planes de evacuación, identificar riesgos y fomentar la colaboración con la sociedad civil.

Durante el sismo

Conserva la calma, ya que el miedo puede afectar tus decisiones.

Aléjate de ventanas u objetos que puedan caer.

Si no logras salir de inmediato, busca un área protegida en el inmueble.

Evita hacer llamadas para no congestionar las líneas, prioriza los mensajes de texto.

No utilices ascensores.

Después del sismo

Comprueba si existen escapes de gas que podrían causar accidentes.

Llama a los servicios de emergencia si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).

Asiste a personas heridas o a quienes requieran mayor cuidado.

Mantente alerta ante eventuales réplicas y no permanezcas cerca de edificaciones dañadas.

Si te encuentras en la costa, evacúa el área hasta que sea seguro regresar.