Perú

Migrantes varados en frontera de Perú - Chile, ¿autoridades podrían incurrir en delitos por detenciones o devoluciones?

En diálogo con Infobae, el abogado Jonathan Correa se pronunció sobre la situación de personas indocumentadas, en medio de la declaratoria de emergencia por parte de la gestión de José Jerí y la advertencia del candidato José Antonio Kast

Guardar
Chile y Perú evalúan corredor
Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Migrantes de países como Venezuela, Colombia y Ecuador permanecen varados en la Línea de La Concordia, frontera entre Perú y Chile, en medio de la declaratoria de emergencia por parte del gobierno de José Jerí y el anuncio del candidato chileno José Antonio Kast, quien fijó un plazo de 11 días para la salida voluntaria de extranjeros en situación irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, dijo el aspirante presidencial chileno en un video difundido en sus redes sociales.

Frente a la presencia reforzada de efectivos, la supervisión militar y policial constante y las recientes decisiones de endurecer los controles, surgen preguntas clave sobre la legalidad de las acciones que se aplican sobre los migrantes. Sobre todo al haberse informado de personas que burlaron los controles peruanos.

Enfrentamiento de migrantes y agentes
Enfrentamiento de migrantes y agentes de la PNP en la frontera Perú - Chile: ciudadanos insisten en cruzar para volver a sus países. (Foto: Canal N)

Al respecto, Infobae Perú conversó con Jonathan Correa, abogado penalista del Estudio Ugaz Zegarra, quien expuso los límites y consecuencias penales que enfrentan las autoridades en el abordaje de la situación. Explicó que el Código Penal peruano establece con claridad los tipos penales vigentes:

Si los efectivos policiales o militares incurren en detenciones arbitrarias o emplean fuerza excesiva en los controles de identidad o en detenciones sin orden judicial, la sanción es contundente. “Puede incurrirse en abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, por la realización de detenciones arbitrarias o uso excesivo de la fuerza. Si el exceso desemboca en violencia física, humillaciones, amenazas o maltratos, puede configurarse incluso el delito de tortura (artículo 321)”, precisó.

Agregó que “si, además, el plazo de retención se extiende más allá de lo permitido por ley, se incurre en omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, sancionado por el artículo 377”, y que el contexto de emergencia y la presión social no anulan las obligaciones legales, por lo que cada intervención debe estar debidamente documentada y justificada, bajo amenaza de sanción judicial.

Presencia policial en la frontera
Presencia policial en la frontera entre Perú y Chile. | REUTERS/ Alexander Infante

¿Cuáles son las penas?

Consultado por las penas que contempla la legislación peruana, el especialista detalló:

  • Abuso de autoridad: Hasta tres años de prisión para quienes realicen detenciones arbitrarias o utilicen fuerza desproporcionada.
  • Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales: Hasta dos años de prisión ante la retención indebida de personas.
  • Hurto: En casos donde se sustraigan bienes a los migrantes sin violencia ni amenaza.
  • Concusión: Si el agente exige entregas de bienes o dinero bajo amenaza o inducción, el castigo puede alcanzar ocho años de prisión.
  • Cohecho: Cuando se exigen pagos a cambio de no proceder a detenciones o extradiciones, la sanción es también de hasta ocho años de privación de libertad.

Enfatizó que estos delitos pueden presentarse de manera simultánea y agravar aún más la situación legal para policías y militares, sobre todo cuando las víctimas son personas en condición de especial vulnerabilidad, como niños, mujeres embarazadas o adultos mayores.

De esta manera, consideró que la crisis en la frontera sur es “una prueba no solo para la logística y la diplomacia, sino también para el compromiso del Estado con la legalidad y la protección de los derechos de las personas en mayor situación de riesgo”.

Temas Relacionados

ChilePerúTacnaAricamigrantesperu-noticiasJosé Antonio KastJosé Jerí

Más Noticias

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

El humorista peruano oficializó su ingreso a Panamericana TV y sorprendió en la preventa del canal y recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando.

Así fue el ingreso de

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El mediocentro nacional asumió la responsabilidad de cambiar el disparo desde los doce pasos por un gol que desató la euforia de los simpatizantes ‘rimenses’ en el estadio Nacional

Gol de penal de Martín

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El ‘Pirata’ igualó el marcador 1-1 en el Estadio Nacional tras aprovechar un córner y celebró besando el escudo del club ‘íntimo’

Golazo de Hernán Barcos con

El restaurante Kjolle de Pía León gana el premio al ‘Arte de la Hospitalidad 2025′ en los Latin America’s 50 Best Restaurants

El reconocimiento otorgado distingue la manera en que Kjolle convierte cada servicio en un diálogo entre sabores, identidades y personas. Desde Barranco, la chef peruana lidera una propuesta que une arte, territorio y sensibilidad

El restaurante Kjolle de Pía

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara abrió el marcador con penal colocado, pero Hernán Barcos, entrando desde el banco, marcó la paridad con sutil remate tras un tiro de esquina. La vuelta será el sábado 6 de diciembre en Matute

Alianza Lima vs Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Así fue el ingreso de

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

DEPORTES

Gol de penal de Martín

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”