Batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Atentó contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo

La batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Ha atentado contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo. Video; Amor y Fuego

La controversia entre Sofía Franco y Rodrigo González ha escalado a un plano legal tras la difusión de declaraciones que la conductora considera lesivas para su imagen. La disputa se originó cuando González, durante la emisión de su programa Amor y Fuego, relató una versión sobre el inicio de la relación entre Franco y Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina y expareja de la modelo, que difiere radicalmente de la historia que la pareja ha compartido públicamente.

Según González, Franco habría conocido a Paz de la Barra al verlo salir de una discoteca en Larcomar y, atraída por el automóvil que conducía, lo habría seguido, insinuando así un interés material en el vínculo. La reacción de Sofía Franco fue inmediata y contundente. A través de una carta notarial, cuya existencia y contenido han sido confirmados por Trome, la presentadora exigió a González una rectificación y disculpas públicas.

Sofía Franco exige disculpas públicas a Rodrigo González tras polémica

En el documento, Franco califica las afirmaciones del conductor como “absolutamente falsas y vejatorias”, subrayando que estas buscan “dejar entrever que soy una mujer interesada y aprovechada”, según cita la carta. La misiva, enviada el 1 de diciembre, detalla el profundo malestar de la modelo, quien sostiene que las declaraciones han atentado contra su honor y dignidad, tanto en su calidad de mujer como de madre.

La carta notarial exige a González que presente pruebas que respalden sus afirmaciones, tanto en televisión como en redes sociales. Franco sostiene que el relato difundido por el conductor es “tendencioso, inexacto y dañino”, y le advierte que, de no recibir una respuesta satisfactoria en un plazo de 24 horas, iniciará acciones legales ante el Poder Judicial y solicitará una indemnización por daños y perjuicios.

Rodrigo González critica a Sofía Franco por opinar sobre el caso de Silvia Cornejo. Video: Amor y Fuego

“Le advierto que, de no recibir una respuesta satisfactoria al presente requerimiento, en un plazo no mayor de 24 horas de recibido, me veré obligada a iniciar las acciones legales que la ley me franquea como querellante ante el Poder Judicial, y a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que correspondan”, se lee en la carta citada.

En declaraciones a Trome, Franco enfatizó su decisión de no tolerar más ataques a su reputación: “No voy a permitir que nadie me levante falsos testimonios, menos un ex ‘amigo’. Además, él (Rodrigo) nunca estuvo el día que conocí a Álvaro, entonces mis abogados ya se están encargando de todo”. La conductora remarcó que, tras 33 años de carrera, nunca antes se había visto en la necesidad de defenderse legalmente.

“Después de 33 años de carrera, porque empecé en 1992 como conductora en Latina, nunca, pero nunca me tocó estar en esta situación, de tener que defenderme. Este es mi primer paso, luego ya los abogados se encargarán”, declaró. Franco también manifestó que, en caso de no obtener una rectificación, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias legales. “Ya le pasé varias, ya no. Me defiendo sola, pero hasta el final”, afirmó, reiterando su determinación de proteger su integridad personal y profesional.

¿Cuál fue el comentario que realizó Rodrigo González sobre Sofía Franco?

Por su parte, Rodrigo González defendió la veracidad de su versión en Amor y Fuego, asegurando que la información proviene de primera mano y que la propia Franco se la habría contado cuando trabajaban juntos. “¿Tú sabes cómo conoció Sofía a Álvaro?”, preguntó González a Gigi Mitre en el programa, para luego detallar: “Lo vio saliendo de una discoteca en Larcomar y, por el carro, lo empezó a perseguir. Como le gustó el carro que tenía, lo empezó a perseguir y así lo conoció”.

La batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Ha atentado contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo.

González añadió que la historia romántica que la pareja ha difundido en redes sociales es distinta y que, en su momento, cuestionó a Franco por su comportamiento: “La historia romántica que cuentan es otra, para que se vea políticamente correcta. Yo le dije: ‘¿Cómo se te ocurre salir tomada y empezarlo a perseguir?’”, relató el conductor en Amor y Fuego.

El conductor fue más allá y, en su espacio televisivo, criticó la actitud de la conductora tanto en el ámbito profesional como personal. González la describió como una persona “muy conflictiva, es de las personas que nunca sabes cómo va a reaccionar”, y recordó episodios en los que, según él, Franco habría mostrado falta de profesionalismo durante las transmisiones en vivo.

En una entrevista con Extra, Franco expresó su desconcierto ante la atención mediática que recibe de parte de González, Gigi Mitre y Magaly Medina, señalando que estos “reviven episodios del pasado solo para atacarla y mantenerla en el ojo público”. La conductora pidió que la dejen en paz y afirmó: “Yo no le hago daño a nadie, menos a ellos, vivo mi vida tranquila y deseo salir adelante por mi hijo”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta pública de Rodrigo González a la carta notarial ni sobre la presentación de pruebas que respalden sus declaraciones. La situación permanece abierta, a la espera de una eventual rectificación o del inicio de acciones legales por parte de Sofía Franco.