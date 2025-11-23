Perú

Exproductor de Rodrigo González revela su mala experiencia y Sofía Franco afirma: “No hay productor que lo aguante”

Renzo Madrid conversó con Sofía Franco acerca de sus diferencias con el popular ‘Peluchín’. Aseguró que ya no le guarda rencor

Renzo Madrid, quien durante varios años trabajó como productor de Rodrigo González en programas televisivos como ‘Amor, Amor, Amor’ y ‘Amor y Fuego’, decidió contar los motivos de su salida y reflexionar sobre su relación con el popular presentador.

En una reciente entrevista en el programa digital ‘Ellas saben’, de Resurge TV, Madrid se refirió a las dificultades que vivió tras bambalinas y cómo estas experiencias marcaron su trayectoria.

Según relató el propio Renzo Madrid en la conversación con Sofía Franco y Olga Zumarán, su salida de los programas que conducía Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, ocurrió en 2023. Madrid sostuvo que, en muchas ocasiones, el ambiente laboral se tornaba desafiante debido a la personalidad y las exigencias del conductor.

“A Rodrigo en algún momento se le suben los humos y se puso en plan de director”, declaró Madrid en el programa, una afirmación que deja ver el nivel de tensión que existía en el equipo de producción.
De acuerdo con el exproductor, la rutina diaria en el set estaba marcada por la imprevisibilidad, ya que González solía llegar a la emisora apenas un minuto antes de que el programa saliera al aire.

“Rodrigo llegaba 12:59 y el programa empezaba a la 1. Y mientras él caminaba de la puerta al set, venía corriendo, el sonido se ponía y a esa hora a veces quería cambiarme una nota. Ha pasado muchas veces que quería hacerlo y decía: cámaras con Sofía”.

Madrid también compartió con el público el malestar que le causó el distanciamiento tras su salida, en especial por las palabras de Rodrigo González sobre su persona. “En algún momento nos hemos peleado feo porque cuando yo salgo del canal, Rodrigo ha sido muy duro conmigo, me ha criticado, me ha chancado mucho”, confesó el productor.

Testimonios, distanciamiento y una relación sin rencores

En la entrevista, Sofía Franco, excompañera de Madrid y experimentada conductora, participó activamente al preguntar por los motivos que generaban ese ambiente tenso detrás de cámaras.

Madrid explicó que la figura de González imponía dinámicas en las que el conductor buscaba controlar distintos aspectos del programa, lo que dificultaba el trabajo de los productores. Franco sumó su perspectiva: “De repente era su objetivo, expectorarte”.

Pese a estos desencuentros, Renzo Madrid aseguró que, actualmente, no mantiene ningún resentimiento hacia quien fuera su colaborador durante años. “No le guardo rencor, finalmente ha tenido su mérito, se mantiene, su carisma. Es su propio director, su propio jefe, lo que él siempre ha querido”, indicó Madrid.

La declaración final de Sofía Franco no pasó desapercibida en el programa digital: “Es su propio director, su propio jefe. No hay productor que lo aguante”, expresó la conductora, resumiendo en una frase el sentir compartido por parte del equipo que alguna vez trabajó junto a ‘Peluchín’.
Renzo Madrid ya no es
Renzo Madrid ya no es parte de Amor y Fuego. Willax TV / Facebook

La participación de Renzo Madrid en ‘Ellas saben’, transmitido por Resurge TV, ofrece un vistazo a las dinámicas internas de la televisión de entretenimiento peruana, donde los egos, las decisiones de último minuto y las relaciones entre conductores y productores impactan en la continuidad y armonía de los programas.

