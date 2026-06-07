Cientos de coleccionistas intercambian figuritas del Mundial 2026 en Plaza San Miguel

La pasión por el fútbol une a generaciones en la búsqueda de completar el álbum del Mundial. Familias y amigos se dan cita para el tradicional intercambio de figuritas, compartiendo la emoción de encontrar los cromos que les faltan. (Crédito: Canal N)

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cientos de aficionados se congregaron en la boulevard Mantaro, ubicada en el distrito de San Miguel, para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026. La actividad reunió a niños, jóvenes y adultos que buscan completar sus colecciones antes del arranque de la máxima competencia del fútbol.

Según información difundida por Canal N durante un recorrido por la zona, numerosos coleccionistas acudieron con grandes cantidades de figuritas repetidas para encontrar aquellas que aún les faltan. Algunos asistentes señalaron que llevan varias semanas dedicados a completar el álbum y aprovechan estos encuentros para reducir gastos y acelerar el proceso.

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La expectativa por el Mundial ha impulsado la afluencia de personas a estos espacios de intercambio. En declaraciones para el citado medio, varios coleccionistas ya se encuentran cerca de completar sus álbumes luego de adquirir sobres de manera constante y participar en jornadas de canje con otros aficionados.

Fiebre por el Mundial: coleccionistas intercambian cientos de figuritas en San Miguel. (Foto: Captura video: Canal N)

Completar el álbum puede costar más de S/ 500

La inversión económica necesaria para llenar el álbum oficial también se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los coleccionistas. Según informó Canal N, completar la colección puede requerir un desembolso aproximado de entre S/ 550 y S/ 670, dependiendo de la cantidad de sobres adquiridos y de los intercambios realizados.

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Algunos aficionados indicaron que ya han invertido alrededor de S/ 500 en la búsqueda de las figuritas faltantes. Sin embargo, destacaron que el intercambio de repetidas les permite reducir significativamente el gasto y evitar la compra excesiva de nuevos paquetes.

Durante la jornada, varios participantes acudieron con más de cien figuritas repetidas para negociar con otros coleccionistas. Esta práctica se ha convertido en una de las principales estrategias para avanzar en el llenado del álbum sin incrementar demasiado el presupuesto destinado a la colección.

Álbum Panini causa furor en aficionados peruanos. Crédito: Perfil.

Usan QR para intercambiar figuritas

La búsqueda de figuritas también ha incorporado herramientas tecnológicas. Algunos coleccionistas utilizan aplicaciones móviles que permiten registrar las láminas disponibles y las faltantes, facilitando así los intercambios con otros usuarios mediante sistemas de lectura de códigos QR.

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De acuerdo con los testimonios difundidos por Canal N, estas aplicaciones permiten identificar rápidamente qué figuritas pueden intercambiar dos personas, agilizando el proceso y reduciendo el tiempo de búsqueda entre cientos de láminas repetidas.

La actividad también se ha convertido en una experiencia familiar. Padres e hijos participaron juntos en la jornada de intercambio, mientras algunos niños recibieron sobres de figuritas como recompensa por su desempeño académico o deportivo. De esta manera, la colección del álbum del Mundial 2026 continúa generando entusiasmo entre aficionados de distintas edades, quienes buscan completar sus páginas antes del inicio del torneo y mantener viva una de las tradiciones más populares vinculadas a la Copa del Mundo.

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A días del Mundial 2026, crece el intercambio de figuritas entre coleccionistas en Lima. (Foto: Captura video/Canal N)

Se acabaron los albumes Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 generó una demanda sin precedentes por el álbum Panini en Perú, agotando los ejemplares y sobres de figuritas en los principales puntos de venta. Ni la ausencia de la selección peruana en el torneo logró frenar la fiebre por la colección oficial, que desapareció rápidamente tanto en quioscos como en tiendas autorizadas. Distribuidores como Tai Loy reportaron quiebre total de stock, mientras que plataformas digitales y cadenas como Ripley y Tottus tampoco ofrecen disponibilidad, replicando un fenómeno visto en ediciones anteriores. La expectativa de los aficionados se centra ahora en la reposición de nuevos lotes, aunque la búsqueda de figuritas se ha convertido en una carrera contrarreloj.

El agotamiento del álbum Panini también activó alertas por la proliferación de productos falsificados. La Policía intervino locales dedicados a la producción ilegal de figuritas, incautando cerca de 13.000 unidades listas para su venta. Ante este escenario, las autoridades recomiendan adquirir únicamente en establecimientos autorizados para evitar estafas. El interés por el coleccionable se traduce en precios oficiales que van desde S/ 9,90 para la edición tapa blanda hasta S/ 99,90 para la Gold, con sobres a S/ 4,20 y el paquetón a S/ 420,00, consolidando al álbum como uno de los productos más codiciados previos al inicio del Mundial 2026 en Perú.

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