Elecciones 2026: Así puedes saber si el material electoral llegó a tu local de votación y si tu mesa está instalada

Más de 2 mil locales de votación recibieron material electoral, tras un despliegue iniciado desde la sede de Lurín durante la noche. Difusión

La cuenta regresiva para las Elecciones 2026 ya comenzó y miles de ciudadanos buscan información sobre la organización de la jornada electoral que se desarrollará este domingo 7 de junio. Ante la expectativa por el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una herramienta digital que permite seguir en tiempo real el avance de la logística electoral en todo el país, incluyendo el traslado del material de votación y la instalación de mesas de sufragio.

Se trata de JNE Fiscaliza, una plataforma diseñada para que los electores, periodistas, organizaciones políticas y observadores puedan acceder a información actualizada sobre cada etapa del proceso electoral. Gracias a este sistema, cualquier persona puede comprobar si el material electoral ya llegó a su local de votación, conocer cuántas mesas están habilitadas y revisar información específica de su distrito, provincia o departamento mediante filtros interactivos.

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¿Qué información ofrece la plataforma JNE Fiscaliza?

Captura: JNE

Con el objetivo de fortalecer la transparencia electoral y brindar acceso público a información relevante, el JNE puso en funcionamiento la plataforma JNE Fiscaliza - Información en Línea, que muestra el estado de las diferentes fases relacionadas con la organización de los comicios.

Uno de los apartados más importantes es la línea de tiempo que permite monitorear el recorrido del material electoral desde su impresión hasta su llegada a los centros de votación. De esta manera, los ciudadanos pueden verificar si los documentos, ánforas, cédulas y demás implementos necesarios para la votación ya fueron distribuidos correctamente.

Según la información mostrada por la plataforma hasta el 6 de junio, las etapas de impresión y control del material electoral, ensamblaje, despliegue a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y arribo a las ODPE registran un avance del 100%.

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Por su parte, la fase denominada “Arribo a Local de Votación” continúa en ejecución y presenta un avance superior al 92%, lo que permite conocer en tiempo real el estado de entrega del material en cada punto de votación del territorio nacional.

La herramienta también incorpora un sistema de actualización periódica que renueva la información cada pocos minutos, permitiendo a los usuarios consultar datos recientes sobre el desarrollo de la jornada electoral.

Además, el portal concentra indicadores nacionales relacionados con el despliegue de personal electoral. Entre ellos figura la participación de 28.772 fiscalizadores del JNE distribuidos en distintas regiones del país para supervisar el correcto desarrollo de las elecciones.

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Otro dato relevante es que se han habilitado 90.223 mesas de sufragio, las cuales serán monitoreadas durante toda la jornada para informar sobre su instalación, funcionamiento y posterior escrutinio.

Cómo consultar si tu local de votación ya recibió material electoral y revisar el estado de tu mesa

Una amplia escena muestra mesas de votación y cabinas de la ONPE en un centro electoral durante la jornada nacional en Perú, con votantes y miembros de mesa concentrados en sus labores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las funciones más útiles de JNE Fiscaliza es la posibilidad de realizar búsquedas específicas mediante filtros geográficos. Esto permite que cualquier ciudadano pueda pasar de una visión general del país a la consulta detallada de una sola mesa de sufragio.

Para realizar la búsqueda, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial y utilizar los filtros ubicados en la sección de monitoreo. Allí podrán seleccionar:

Departamento.

Provincia.

Distrito.

Centro poblado.

Local de votación.

Mesa de sufragio.

Tras ingresar los datos, el sistema mostrará la información disponible sobre la ubicación seleccionada y permitirá conocer el estado de las etapas vinculadas al proceso electoral.

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Durante la jornada del 7 de junio, la plataforma también habilitará información relacionada con la instalación de mesas, el desarrollo del sufragio y el avance del escrutinio.

Los ciudadanos podrán verificar cuáles mesas ya fueron instaladas, cuáles permanecen pendientes y los horarios registrados para cada una de las etapas del proceso electoral.

La herramienta incluye además un mapa interactivo del Perú, donde se visualizan los puntos de fiscalización desplegados por el JNE y la concentración de actividades electorales en diferentes regiones del país. Este sistema permite acercar o alejar la vista para obtener una revisión más detallada de cada zona.

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Asimismo, el portal ofrece información sobre los personeros acreditados por las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta presidencial. Los datos permiten conocer cuántos representantes partidarios han sido registrados oficialmente para supervisar el proceso electoral.

El JNE informó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a información pública y fortalecer la confianza ciudadana en el desarrollo de los comicios. Gracias a esta plataforma, cualquier elector podrá verificar desde su computadora o teléfono móvil el avance de la logística electoral, comprobar si el material ya llegó a su local de votación y hacer seguimiento al estado de su mesa de sufragio durante toda la jornada electoral del 7 de junio.

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