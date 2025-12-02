Rafael López Aliaga afirma que viajó a EE.UU. para pedir intervención en Perú contra el Tren de Aragua: “Más que Bukele”

Fuente: Rafael López Aliaga / YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declaró este domingo que viajó a Estados Unidos para buscar un tratado que permita la intervención de ese país en Perú contra el Tren de Aragua, calificado por el presidente Donald Trump como organización terrorista.

“(Es) más que Bukele, más que Bukele. Es traer un tratado. ¿Para qué? Para que pueda intervenir acá Estados Unidos y capturar al enemigo común, a esa cabeza del Tren de Aragua”, afirmó durante un mitin tras concluir las elecciones internas del partido.

“Mejor autorizo que venga Estados Unidos acá una intervención de extracción de un sujeto que es objetivo militar para ellos y que se lo lleven de una buena vez, que aquí no lo queremos, aquí no son bienvenidos”, agregó.

López Aliaga sostuvo que la violencia del Tren de Aragua refleja una “cultura de odio y de desprecio a la vida humana”, al tiempo que prometió restablecer la seguridad en los primeros seis meses de gestión: “Se acaba esto y se acaba rápido. En los primeros seis meses de gobierno recuperamos la paz. Esta es mi promesa para ustedes”, sostuvo.

El exalcalde de Lima también afirmó que solicitó al presidente interino, José Jerí, reconsiderar los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

“El presupuesto que están aprobando es un mamarracho. El presupuesto lo vamos a revisar completamente. Ese presupuesto lo puede mandar a la basura. Toda la partida que ha puesto lamentablemente el señor Jerí en su propuesta al Congreso de la República ha sido aprobada por toda la panda de partidos que viven de eso, que viven de la política. Nosotros no vivimos de la política”, manifestó.

El presupuesto público para 2026 se cifra en S/ 258 mil millones. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, precisó que a su sector le corresponden S/ 13,748.8 millones, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al año anterior. De ese total, S/ 1,441.5 millones están destinados a combatir el crimen.

A mediados de noviembre, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), reconoció que la organización criminal internacional Tren de Aragua permanece operativo en Perú.

En diálogo con el programa que conduce la periodista Milagros Leiva en la televisora Willax, el oficial indicó que la banda no está desarticulada “en su totalidad” y que “todavía continúa” su presencia en el país.

Fuente: Willax

A inicios de año, la expresidenta Dina Boluarte había asegurado que el Tren de Aragua estaba “prácticamente desbaratada” gracias al trabajo del Ministerio del Interior y la PNP, al tiempo que invocó a la Fiscalía y al Poder Judicial a no liberar a delincuentes “porque cuando los suelta salen más empoderados y matan inmediatamente”.

De acuerdo con Revoredo, la presencia de esta organización, surgida en la cárcel venezolana de Tocorón, intensificó la violencia dentro de un escenario ya afectado por redes criminales consolidadas, como los hermanos Cruz Arce, líderes de ‘Los Pulpos’.

La estructura criminal amplió su radio de acción hacia Colombia, Bolivia y Chile, países donde las autoridades la responsabilizan por delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.