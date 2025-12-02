Perú

Rafael López Aliaga afirma que viajó a EE.UU. para pedir intervención en Perú contra el Tren de Aragua: “Más que Bukele”

El líder de Renovación Popular pidió un “tratado” con Estados Unidos para autorizar la intervención directa de agentes extranjeros ante la expansión de la banda transnacional

Guardar
Fuente: Rafael López Aliaga / YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declaró este domingo que viajó a Estados Unidos para buscar un tratado que permita la intervención de ese país en Perú contra el Tren de Aragua, calificado por el presidente Donald Trump como organización terrorista.

“(Es) más que Bukele, más que Bukele. Es traer un tratado. ¿Para qué? Para que pueda intervenir acá Estados Unidos y capturar al enemigo común, a esa cabeza del Tren de Aragua”, afirmó durante un mitin tras concluir las elecciones internas del partido.

“Mejor autorizo que venga Estados Unidos acá una intervención de extracción de un sujeto que es objetivo militar para ellos y que se lo lleven de una buena vez, que aquí no lo queremos, aquí no son bienvenidos”, agregó.

López Aliaga sostuvo que la violencia del Tren de Aragua refleja una “cultura de odio y de desprecio a la vida humana”, al tiempo que prometió restablecer la seguridad en los primeros seis meses de gestión: “Se acaba esto y se acaba rápido. En los primeros seis meses de gobierno recuperamos la paz. Esta es mi promesa para ustedes”, sostuvo.

El dirigente de Renovación Popular
El dirigente de Renovación Popular sostiene que la violencia generada por este grupo refleja una “cultura de odio” y promete recuperar la seguridad nacional en seis meses

El exalcalde de Lima también afirmó que solicitó al presidente interino, José Jerí, reconsiderar los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

“El presupuesto que están aprobando es un mamarracho. El presupuesto lo vamos a revisar completamente. Ese presupuesto lo puede mandar a la basura. Toda la partida que ha puesto lamentablemente el señor Jerí en su propuesta al Congreso de la República ha sido aprobada por toda la panda de partidos que viven de eso, que viven de la política. Nosotros no vivimos de la política”, manifestó.

El presupuesto público para 2026 se cifra en S/ 258 mil millones. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, precisó que a su sector le corresponden S/ 13,748.8 millones, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al año anterior. De ese total, S/ 1,441.5 millones están destinados a combatir el crimen.

Activo

A mediados de noviembre, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), reconoció que la organización criminal internacional Tren de Aragua permanece operativo en Perú.

En diálogo con el programa que conduce la periodista Milagros Leiva en la televisora Willax, el oficial indicó que la banda no está desarticulada “en su totalidad” y que “todavía continúa” su presencia en el país.

Fuente: Willax

A inicios de año, la expresidenta Dina Boluarte había asegurado que el Tren de Aragua estaba “prácticamente desbaratada” gracias al trabajo del Ministerio del Interior y la PNP, al tiempo que invocó a la Fiscalía y al Poder Judicial a no liberar a delincuentes “porque cuando los suelta salen más empoderados y matan inmediatamente”.

De acuerdo con Revoredo, la presencia de esta organización, surgida en la cárcel venezolana de Tocorón, intensificó la violencia dentro de un escenario ya afectado por redes criminales consolidadas, como los hermanos Cruz Arce, líderes de ‘Los Pulpos’.

La estructura criminal amplió su radio de acción hacia Colombia, Bolivia y Chile, países donde las autoridades la responsabilizan por delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaTren de AraguaEstados UnidosDonald Trump

Más Noticias

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

La influencer confirmó el fin de su relación con el músico tras descubrir un comportamiento que, según afirma, quebró la paz familiar y vulneró acuerdos previos. Él negó infidelidades y aseguró que tomó la decisión antes que ella

Samahara Lobatón rompe con Bryan

Chef peruano preparó ceviche, leche de tigre y fusiones para la cantante Aitana: “Esto que hace Álvaro también es un arte”

La artista probó platos que fusionan las cocinas peruana, mexicana y asiática, dialogó con el cocinero y destacó la emoción que le produce una experiencia culinaria creada “con cariño”

Chef peruano preparó ceviche, leche

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

El paradero del burgomaestre sigue desconocido luego de que la justicia confirmara su condena y ordenara su captura. Ese mismo día, presidió una sesión de Concejo de forma virtual

Sin rastro de Ulises Villegas,

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

El líder de Renovación Popular salió en defensa de Javier Bernal, precandidato al Congreso por Puno, y aseguró que su partido no promueve actividades al margen de la ley

Rafael López Aliaga defiende a

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: mitos sobre la transmisión del VIH

La falta de información adecuada fomenta la difusión de mitos sobre la transmisión del VIH, lo que favorece la discriminación y dificulta la prevención

Día Mundial de la Lucha
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin rastro de Ulises Villegas,

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

Asesores, especialistas y directores renuncian al Minsa, ¿quiénes dejaron la cartera liderada por Luis Quiroz?

Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

ENTRETENIMIENTO

Javier Masías desata polémica tras

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

Miguel Valladares estalla contra Macla Yamada y Carlos Orozco por críticas a “Locos de Amor” y Tondero

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

DEPORTES

Jesús Castillo desea marcar una

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?