Elecciones 2026: Servicios de atención y protección contra la violencia seguirán activos durante la segunda vuelta, confirma el MIMP

Durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, garantizó la continuidad de sus servicios de atención y protección frente a la violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar.

La entidad informó que este domingo 7 de junio se mantendrá la cobertura nacional de los 190 Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM), que funcionan las 24 horas en las 25 regiones del país, con 185 ubicados en comisarías para una intervención articulada con la Policía Nacional.

Los equipos del Servicio de Atención Urgente (SAU) estarán preparados para acudir de inmediato al lugar donde se encuentren las víctimas y brindar protección oportuna en situaciones de alto riesgo.

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El despliegue de estos servicios permitirá que la población acceda a orientación, asesoría legal, gestión social y contención emocional en cualquier momento, incluso durante la jornada de votación.

La Línea 100, teléfono gratuito y confidencial, seguirá disponible para brindar consejería y orientación en castellano, quechua, aimara y awajún, tanto a víctimas como a testigos de hechos de violencia.

De igual modo, los Hogares de Refugio Temporal (HRT) continuarán acogiendo a mujeres y sus hijas e hijos, garantizando protección, alimentación y atención integral.

El Chat 100, herramienta digital del MIMP, se mantendrá activo para ofrecer orientación en tiempo real sobre prevención de violencia y relaciones saludables. El acceso está disponible en este enlace, desde donde se puede solicitar ayuda o información de manera confidencial.

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La Línea 100 y el Chat 100 permite que las víctimas de violencia puedan obtener ayuda de forma anónima y las 24 horas del día - crédito Andina

Coordinación para la protección

El MIMP recordó que la atención y protección frente a la violencia se enmarca en la Ley N.° 30364, que garantiza la respuesta oportuna y especializada a nivel nacional.

El Programa Warmi Ñan reafirmó su compromiso de mantener todos los servicios habilitados, con equipos en alerta para intervenir en cualquier situación que requiera acompañamiento o protección.

Durante la jornada electoral, los servicios se articularán con los planes de seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, que desplegarán más de 53 000 y 44 000 efectivos respectivamente, para asegurar el orden público y la protección de la ciudadanía. Esta coordinación permitirá una respuesta más eficiente en casos de emergencia o riesgo.

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La población podrá acudir a los CEM, activar el SAU, llamar a la Línea 100 o acceder al Chat 100 en caso de requerir orientación o protección. Los equipos mantienen su capacidad de respuesta en todo el territorio, incluso en zonas rurales y de difícil acceso. Los Hogares de Refugio Temporal, por su parte, continuarán brindando un espacio seguro para mujeres e hijos en situación de peligro.

El MIMP enfatizó la importancia de no postergar la solicitud de ayuda en contextos de violencia, incluso durante la jornada electoral, e instó a la ciudadanía a comunicar cualquier situación de riesgo o agresión.

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La atención y el acompañamiento profesional estarán disponibles en todo momento, y el compromiso institucional es asegurar que ninguna víctima quede desprotegida durante el proceso democrático.

Horario de votación

La segunda vuelta del domingo 7 de junio empezará a las 7:00 de la mañana y terminará a las 5:00 de la tarde, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ese día competirán Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Durante la jornada, más de 27 millones de peruanos elegirán al presidente o presidenta de la república y a dos vicepresidentes para un período constitucional de cinco años. La ONPE indicó que los miembros de mesa deben presentarse desde las 06:00 para instalar las mesas y permitir que el sufragio comience puntualmente.

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