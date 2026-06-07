Elecciones 2026: Cancillería monitorea la instalación de 72 de las 104 mesas de votación en el exterior

La Cancillería informó que 72 de las 104 mesas de votación previstas en el exterior ya fueron instaladas. El embajador Pedro Bravo explicó que el proceso aún se encuentra en una fase inicial debido a los husos horarios y confió en que las mesas pendientes se habilitarán en las próximas horas. Fuente: Tu Voto Cruza Fronteras / Cancillería YouTuber

Antes de que el proceso electoral comience en el territorio nacional, los primeros peruanos en acudir a las urnas ya lo hacen desde distintos puntos del mundo. La jornada en el exterior avanza de manera progresiva siguiendo los husos horarios, con Asia y Oceanía encabezando la apertura de los locales de votación habilitados por el Estado peruano.

Hasta las 18:00 en el Perú, el Centro de Monitoreo del Ministerio de Relaciones Exteriores reportó la instalación de 72 mesas de sufragio de las 104 previstas para ese momento, lo que representa cerca del 70% del total programado en esta primera etapa. Los primeros reportes llegan desde Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur, donde miles de connacionales ya ejercen su derecho al voto.

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En una transmisión del canal de YouTube de la Cancillería, el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, precisó que el despliegue todavía se encontraba en su fase inicial por los husos horarios y confió en que las mesas pendientes se completarían durante las siguientes horas.

Un ciudadano peruano deposita su voto en una mesa electoral instalada por la Cancillería en el extranjero, como parte de la jornada electoral para residentes en Asia y Oceanía. (Foto: X / Cancillería)

72 mesas de votación de las 104 previstas en el exterior ya están instaladas

Bravo indicó que, a las 18:10, el balance global era de 72 mesas instaladas de 104 previstas y subrayó que el proceso recién empezaba porque “la hora local allá son siete de la mañana”. Según explicó, el objetivo era que la instalación avanzara “lo más pronto posible” para garantizar que los ciudadanos peruanos acudieran a sus centros de votación.

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El funcionario detalló que, además de Australia y Nueva Zelanda, ya se abrió la votación en Japón y Seúl, en Corea del Sur. En paralelo, señaló que debían comenzar “hace diez minutos” los consulados en China, con mesas en Beijing, Guangzhou y Shanghai, además de Hong Kong.

La lista de aperturas en Asia incluyó también a Singapur, Manila y Kuala Lumpur, en Malasia. Bravo aclaró que se trata de “oficinas consulares con un solo local de votación”, en las que el padrón es más reducido, pero donde la Cancillería buscó garantizar la instalación de mesas con el mismo estándar operativo.

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Funcionarios electorales trabajan en una mesa de votación mientras peruanos residentes en Asia y Oceanía ejercen su derecho al sufragio en los locales instalados por la Cancillería del Perú. (Foto: X / Cancillería)

En Japón, el embajador puso el foco en la magnitud del padrón: 24.000 electores en Tokio y 13.501 en Nagoya, dos jurisdicciones consulares cercanas entre sí. mencionó un reporte parcial: hasta su último corte, se habían instalado 31 mesas en Tokio de 51.

En Oceanía, la transmisión mostró imágenes desde Melbourne, donde se registraron 1.147 electores, y desde Sídney, ciudad que, según el funcionario, concentra el mayor número de electores peruanos en Australia.

Miembros de mesa acudieron desde primeras horas para instalar las mesas

Para Bravo, el ritmo de instalación reflejó un factor: la presencia temprana de quienes integran las mesas. “Eso demuestra el compromiso de los peruanos”, afirmó, al recordar que, para abrir a las 07:00 hora local, los miembros de mesa debían llegar desde las 06:00.

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El embajador enfatizó que la participación de quienes constituyen las mesas es necesaria para el desarrollo del proceso, debido a que su presencia permite abrir los locales y recibir a los votantes desde el inicio de la jornada.

Mesas de votación en un local instalado por la Cancillería en Asia u Oceanía, donde los ciudadanos peruanos residentes ejercen su derecho al sufragio. (Foto: X / Cancillería)

En la misma transmisión, los conductores recordaron que el voto en el exterior abarca 63 países y 119 oficinas consulares, con un universo cercano a 1,2 millones de peruanos habilitados para sufragar a nivel mundial.

También se mencionó que en la primera vuelta votó el 33,8%, equivalente a 411.000 connacionales, una cifra que fue presentada como un récord en comparación con lo registrado en 2021. Bravo coincidió y sostuvo que, de manera tradicional, la segunda vuelta en el exterior tiende a registrar un porcentaje mayor que el de la primera.

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Votar lejos del Perú: los desafíos detrás de la jornada electoral en el exterior

Bravo explicó que, a diferencia de la jornada dentro del país, en el exterior los electores y miembros de mesa enfrentan restricciones adicionales: deben compatibilizar el voto con el trabajo, el envío de remesas y traslados más largos hacia los locales habilitados.

El funcionario destacó la utilización de mecanismos de apoyo para completar mesas a tiempo, con participación de miembros voluntarios. Según afirmó, en algunos casos acudieron miembros sorteados, pero “la mayor parte” de mesas se conformó con voluntarios.

Personal de la Cancillería Perú sonríe detrás de una mesa de votación mientras peruanos residentes en Asia y Oceanía ejercen su derecho al sufragio. (Foto: X / Cancillería)

El despliegue también abarcó puntos donde la apertura se programó más tarde en hora peruana. Bravo indicó que en Dubái y Abu Dabi la apertura estaba prevista “dentro de unas cuatro horas”, a las 22:00, y que los locales ya se encontraban listos, con cabinas instaladas, a la espera del traslado del material electoral.

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El funcionario enumeró, además, aperturas contempladas en Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Jordania, y mencionó otros hitos de la jornada: Yakarta, Hanoi, Bangkok y Nueva Delhi, donde se instaló “una mesa” con 92 peruanos. En Rabat, Marruecos, se programó una mesa con 59 electores y apertura a la 01:00, hora peruana.