Matías Zegarra y Bassco Soyer, protagonistas de un emotivo reencuentro que representa la regeneración en la selección peruana

Matías Zegarra abrazando a Bassco Soyer durante la entonación del Himno Nacional del Perú. - Crédito: FPF

Si hay una ley importante en la selección peruana es la de darle entrada a nuevos futbolistas, permitiendo el aclamado recambio generacional de cara al próximo circuito mundialista. Detrás de esa medida se encuentra Mano Menezes, quien no bien arrancó su proceso ha dado muestras de regenerar el plantel.

A la ‘bicolor’ han llegado jugadores nuevos, en su mayoría de clubes del interior del país, pero un par representa el verdadero cambio por juventud, proyección y nivel. Ellos son Matías Zegarra y Bassco Soyer, valores notables de nuestro fútbol que han empezado a recorrer su camino gracias a la atención del DT Menezes.

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Soyer y Zegarra, de rivales a amigos en la selección peruana. - Crédito: FPF

Lo más curioso del caso es que el central de FBC Melgar y el mediocentro del Gil Vicente se conocen desde que eran unos niños cargados de sueños que daban sus primeros pasos en campeonatos interescolares. Pasaron de rivales a compañeros y todo gracias a la selección peruana, que deposita su confianza en el desarrollo de sus cualidades.

Y eso ha quedado demostrado en un alentador mensaje difundido por la disciplina nacional en sus canales oficiales: “Dos niños, un mismo sueño. Matías Zegarra y Bassco Soyer nos recuerdan que los sueños que se trabajan día a día sí se hacen realidad. Resultado del trabajo que se viene construyendo desde nuestras divisiones menores”.

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Matías Zegarra abre el marcador para FBC Melgar con un potente remate de zurda desde fuera del área que se clava en la red. El portero de Macará no pudo hacer nada ante la precisión del disparo.

Ilusionantes realidades

Bassco Soyer, definitivamente, se asoma como una auténtica realidad para la selección peruana. Comprendió que debía salir de su zona de confort en Alianza Lima para crecer. En el camino apareció el Gil Vicente, que le abrió las puertas para que acabase de desarrollar su formación profesional.

Pero lo que nadie vio venir es que su recorrido sería con plenas exhibiciones en la Liga Revelação, donde ofreció una voracidad goleadora impresionante que llevó a los suyos hasta la coronación de la Taça Revelação tras dejar en el camino a Sporting Lisboa, Leixoes y CD Santa Clara.

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Matías Zegarra y Bassco Soyer en los vestuarios durante la previa de un partido de la selección peruana. - Crédito: FPF

Por su lado, Matías Zegarra ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos meses gracias a la confianza plena de Juan Reynoso. Durante su conducción técnica, apostó por el joven zaguero tanto en la pretemporada como en la campaña liguera en Perú.

No pasó desapercibido el central, porque de buenas a primeras demostró mucha fiabilidad y seguridad en la defensa de FBC Melgar toda vez que también mostró un rostro goleador, confirmando que es un futbolista todoterreno que aún no llega a su techo.

Notable desempeño goleador del peruano contra Sporting Lisboa. | VIDEO: Luis Carrillo Pinto

Perú avanza

La gestión de Mano Menezes en la selección peruana avanza con matices diversos desde su asunción al cargo. El debut de esta nueva etapa se produjo con un resultado adverso, ya que el equipo cayó frente a Senegal en el primer partido disputado.

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Posteriormente, la bicolor enfrentó a Honduras y no logró revertir la tendencia, ya que el encuentro finalizó en empate. Estos dos primeros compromisos evidenciaron las dificultades del equipo para alcanzar un funcionamiento sólido bajo la nueva conducción técnica.

Mano Menezes apuesta por los jóvenes. - Crédito: FPF

A pesar de estos resultados, Menezes mantuvo su enfoque en la renovación, apostando por la incorporación de jóvenes futbolistas al plantel. El trabajo realizado encontró recompensa cuando la selección peruana obtuvo un triunfo frente a Haití, lo que permitió al cuerpo técnico sumar confianza y respaldo en el proceso.

En el horizonte próximo, Perú afrontará un desafío de máxima exigencia cuando se mida ante España, en la antesala del Mundial 2026. El partido se presenta como una evaluación determinante para el equipo, que buscará consolidar los avances logrados bajo la dirección de Mano Menezes.

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