Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

La conductora volvió al canal con una presentación ovacionada y un mensaje emotivo sobre su retorno. Infobae Perú / Captura: Instarandula

La noche del 2 de diciembre dejó una de las postales más comentadas de la preventa 2026 de Panamericana Televisión: Gisela Valcárcel llegó al evento entre aplausos, música y cámaras, y su presencia generó gran expectativa.

En medio de rumores, tensiones previas y especulaciones sobre quién dejaría o quién se quedaría en el canal tras su ingreso, la conductora protagonizó un gesto que rápidamente se viralizó: su saludo con Karla Tarazona, la presentadora de ‘Préndete’, con quien supuestamente existían diferencias.

Pero frente al público, ambas compartieron un beso en la mejilla y una breve conversación que dejó claro que, al menos por esa noche, reinó la cordialidad.

Karla Tarazona se queda en Panamericana Televisión

Los asistentes no tardaron en reaccionar ante el momento, pues Karla había sido tendencia en días recientes debido a especulaciones sobre su eventual salida del canal ante la llegada de la llamada ‘Señito’. Algunos rumores aseguraban que la productora Susana Umbert, de la mano con Gisela, realizaría cambios profundos en la programación del próximo año.

Incluso se hablaba de que Tarazona sería una de las primeras afectadas. Sin embargo, ella misma afirmó días antes, en una entrevista para Instarándula, que no había sido informada de ninguna decisión, dejando abierta la posibilidad de continuar trabajando en el canal.

La llegada de Gisela a la preventa estuvo marcada por una energía particular. Las luces se apagaron y en las pantallas apareció un video que anunciaba su retorno a la televisión peruana, un mensaje que ella misma narró con un tono emocional y autobiográfico.

Su beso con Karla Tarazona

Cuando finalmente subió al escenario, Gisela apareció con un vestido dorado, elegante, brillante y con un estilo totalmente acorde a la imagen de celebridad que ha construido a lo largo de su carrera. Entre los rostros que la recibieron estuvieron Ric La Torre, Andrés Hurtado “Metiche” y, por supuesto, Karla Tarazona. La ‘Señito’ saludó uno por uno a los talentos presentes; sin embargo, el saludo a Karla fue el que se llevó los reflectores por todo lo que significaba en este nuevo capítulo televisivo.

El público, consciente de los rumores que habían circulado durante semanas, reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio al ver que ambas conductoras se saludaron con cordialidad. No hubo gestos tensos, ni evasivas, ni incomodidades visibles. Gisela se acercó a Karla, sonrió y le dio un beso en la mejilla, mientras Tarazona respondió de la misma manera. El momento fue breve, pero suficiente para despejar —al menos por ahora— la idea de una rivalidad frontal.

Gisela Valcárcel tras abrazar a Susana Umbert y volver a Panamericana Televisión: “Aquí fui muy feliz”

“Aquí aprendí a luchar mientras me caía, a levantarme y a volver a empezar. Aquí fui muy feliz. Hoy soy una mujer distinta, quizá más sensible, pero tengo la misma certeza que ayer. Aún hay mucho por hacer, por crear y por compartir con ustedes”, se escuchó en su presentación, lo que provocó aplausos inmediatos entre el público y las figuras del canal.

Minutos después, Gisela protagonizó otro de los momentos más comentados de la noche: su encuentro con Susana Umbert. Ambas se fundieron en un abrazo largo y efusivo, un gesto que confirmaba el fuerte vínculo profesional que mantienen desde hace años y que fue celebrado con aplausos por parte del público presente. Mientras se abrazaban, la audiencia coreó el nombre de la “Señito”, celebrando su vuelta a la televisión de señal abierta.

Al tomar nuevamente la palabra frente al público, Gisela continuó su mensaje sobre su regreso y los motivos que la impulsaron a volver al canal donde construyó buena parte de su carrera. “La vida siempre nos lleva por muchos lugares. A veces acertamos y a veces no, pero de eso se trata, de vida. Yo le doy gracias a Dios por estar conmigo. Y es verdad, uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz. Panamericana siempre contigo”, afirmó, emocionada, mientras el público la acompañaba con aplausos.

