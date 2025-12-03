Perú

Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

La ‘Señito’ regresó a la TV con un mensaje emotivo y protagonizó un comentado saludo con la conductora de ‘Préndete’

Guardar
La conductora volvió al canal con una presentación ovacionada y un mensaje emotivo sobre su retorno. Infobae Perú / Captura: Instarandula

La noche del 2 de diciembre dejó una de las postales más comentadas de la preventa 2026 de Panamericana Televisión: Gisela Valcárcel llegó al evento entre aplausos, música y cámaras, y su presencia generó gran expectativa.

En medio de rumores, tensiones previas y especulaciones sobre quién dejaría o quién se quedaría en el canal tras su ingreso, la conductora protagonizó un gesto que rápidamente se viralizó: su saludo con Karla Tarazona, la presentadora de ‘Préndete’, con quien supuestamente existían diferencias.

Pero frente al público, ambas compartieron un beso en la mejilla y una breve conversación que dejó claro que, al menos por esa noche, reinó la cordialidad.

Gisela Valcárcel regresa a Panamericana
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y comparte abrazo con Susana Umbert tras saludo con Karla Tarazona. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Karla Tarazona se queda en Panamericana Televisión

Los asistentes no tardaron en reaccionar ante el momento, pues Karla había sido tendencia en días recientes debido a especulaciones sobre su eventual salida del canal ante la llegada de la llamada ‘Señito’. Algunos rumores aseguraban que la productora Susana Umbert, de la mano con Gisela, realizaría cambios profundos en la programación del próximo año.

Incluso se hablaba de que Tarazona sería una de las primeras afectadas. Sin embargo, ella misma afirmó días antes, en una entrevista para Instarándula, que no había sido informada de ninguna decisión, dejando abierta la posibilidad de continuar trabajando en el canal.

La llegada de Gisela a la preventa estuvo marcada por una energía particular. Las luces se apagaron y en las pantallas apareció un video que anunciaba su retorno a la televisión peruana, un mensaje que ella misma narró con un tono emocional y autobiográfico.

Gisela Valcárcel regresa a Panamericana
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y comparte abrazo con Susana Umbert tras saludo con Karla Tarazona. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Su beso con Karla Tarazona

Cuando finalmente subió al escenario, Gisela apareció con un vestido dorado, elegante, brillante y con un estilo totalmente acorde a la imagen de celebridad que ha construido a lo largo de su carrera. Entre los rostros que la recibieron estuvieron Ric La Torre, Andrés Hurtado “Metiche” y, por supuesto, Karla Tarazona. La ‘Señito’ saludó uno por uno a los talentos presentes; sin embargo, el saludo a Karla fue el que se llevó los reflectores por todo lo que significaba en este nuevo capítulo televisivo.

El público, consciente de los rumores que habían circulado durante semanas, reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio al ver que ambas conductoras se saludaron con cordialidad. No hubo gestos tensos, ni evasivas, ni incomodidades visibles. Gisela se acercó a Karla, sonrió y le dio un beso en la mejilla, mientras Tarazona respondió de la misma manera. El momento fue breve, pero suficiente para despejar —al menos por ahora— la idea de una rivalidad frontal.

Gisela Valcárcel regresa a Panamericana
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y comparte abrazo con Susana Umbert tras saludo con Karla Tarazona. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Gisela Valcárcel tras abrazar a Susana Umbert y volver a Panamericana Televisión: “Aquí fui muy feliz”

“Aquí aprendí a luchar mientras me caía, a levantarme y a volver a empezar. Aquí fui muy feliz. Hoy soy una mujer distinta, quizá más sensible, pero tengo la misma certeza que ayer. Aún hay mucho por hacer, por crear y por compartir con ustedes”, se escuchó en su presentación, lo que provocó aplausos inmediatos entre el público y las figuras del canal.

Minutos después, Gisela protagonizó otro de los momentos más comentados de la noche: su encuentro con Susana Umbert. Ambas se fundieron en un abrazo largo y efusivo, un gesto que confirmaba el fuerte vínculo profesional que mantienen desde hace años y que fue celebrado con aplausos por parte del público presente. Mientras se abrazaban, la audiencia coreó el nombre de la “Señito”, celebrando su vuelta a la televisión de señal abierta.

Al tomar nuevamente la palabra frente al público, Gisela continuó su mensaje sobre su regreso y los motivos que la impulsaron a volver al canal donde construyó buena parte de su carrera. “La vida siempre nos lleva por muchos lugares. A veces acertamos y a veces no, pero de eso se trata, de vida. Yo le doy gracias a Dios por estar conmigo. Y es verdad, uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz. Panamericana siempre contigo”, afirmó, emocionada, mientras el público la acompañaba con aplausos.

Gisela Valcárcel regresa a Panamericana
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y comparte abrazo con Susana Umbert tras saludo con Karla Tarazona. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelKarla TarazonaSusana Umbertperu-entretenimiento

Más Noticias

Kábala Perú: resultados del sorteo del martes 2 de diciembre de 2025 y video completo

Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala Perú: resultados del sorteo

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

El canal anunció un formato con 40 cámaras y 18 famosos que deberán sobrevivir sin lujos y bajo vigilancia 24/7. Dos figuras de Panamericana liderarían el reality, pero el canal mantiene en suspenso sus identidades

Panamericana TV confirma ‘La Granja

Walter Nina se consagró campeón bolivariano en los 10 mil metros con oro y récord incluido en Ayacucho-Lima 2025

El atleta puneño cruzó la meta con cerca de diez segundos de diferencia sobre su más inmediato perseguidor. El podio tuvo doble presencia peruana, pues Jhonatan Molina se colgó la medalla de bronce

Walter Nina se consagró campeón

Qué se celebra el 3 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, justicia y modernidad

La confluencia de hitos históricos, sociales y tecnológicos en esta jornada revela la complejidad de la identidad peruana y los desafíos persistentes en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa

Qué se celebra el 3

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

La conductora criticó duramente que Pamela se hiciera un examen de ETS recién ahora, pese a conocer el historial de infidelidades de Christian Cueva desde hace años

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Panamericana TV confirma ‘La Granja

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

DEPORTES

Walter Nina se consagró campeón

Walter Nina se consagró campeón bolivariano en los 10 mil metros con oro y récord incluido en Ayacucho-Lima 2025

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025