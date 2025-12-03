A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga presentan el Primer Damo.

La antesala de las elecciones generales en Perú sumó una nueva propuesta desde el ámbito cultural con el lanzamiento de la comedia musical ‘El primer damo’, creada y protagonizada por Gabriel Calvo y dirigida por Pablo Saldarriaga. El espectáculo utiliza el humor y la sátira para abordar la coyuntura política y ha conquistado al público limeño desde su estreno, realizado el pasado 25 de noviembre en la Peña Del Carajo, ubicada en Barranco.

El éxito del primer show motivó la organización de una segunda fecha, confirmada para el próximo 9 de diciembre. La expectativa en torno al evento aumentó después de que surgieran especulaciones sobre la posible participación de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y actual candidata presidencial, como invitada especial en la función. Hasta la fecha, los organizadores no han confirmado oficialmente la presencia de Fujimori, pero el rumor ha sumado interés entre seguidores y asistentes.

Gabriel Calvo, reconocido actor y empresario, ha ganado notoriedad tanto por sus polémicas opiniones a través de su podcast Nadie se salva. La comedia musical nace como una reacción al ambiente político y se construye a partir de la experiencia de Calvo como observador y participante de debates públicos.

La obra, escrita y dirigida por Pablo Saldarriaga, se presenta como una sátira a los conflictos y dilemas recurrentes de la política peruana contemporánea.

“En los peores tiempos de la política peruana, solo un hombre está dispuesto a sacrificarse y salvar al Perú con sus mejores armas, las de la seducción. Y solo otro hombre, su mejor amigo, sabrá guiarlo, protegerlo y cuidarlo para la misión de su vida, por lo menos, eso dice…”, dice la sinopsis.

La puesta, en clave de humor y musicalidad, introduce a los espectadores a una trama en la que el protagonista se embarca en situaciones absurdas para solucionar viejos problemas nacionales.

El nuevo montaje se integra a la agenda cultural en el contexto de la campaña electoral de 2026, escenario que el propio Calvo abordó en entrevistas recientes. “Hay como cuatro partidos políticos que se me han acercado a hablar. Pero ninguno me parece…“, señaló.

Además, dio a conocer en mal concepto que tiene de los políticos. “Hay mucha gente de bien que no se mete en política por temor a ensuciarse, pero también es cierto que alguien lo tiene que hacer”, expresó.

Su amistad con Keiko Fujimori

El atractivo del show está también en el vínculo personal de Gabriel Calvo con figuras políticas. El actor ha hecho pública en ocasiones anteriores su amistad con Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y una de las personalidades más reconocidas del escenario electoral.

Desde hace años, Calvo bromea en entrevistas y redes acerca de una eventual relación sentimental, real o ficticia, entre ambos. En esta oportunidad, el actor trae a escena ‘El primer damo’, en clara relación a sus constantes mofas.

En medio de la atención que ha generado su reciente proyecto artístico, Gabriel Calvo volvió a pronunciarse sobre uno de los temas que más curiosidad despierta en el público: su amistad de años con Keiko Fujimori. En una breve pero reveladora entrevista, el actor respondió sin evasivas a preguntas sobre política, recuerdos escolares y la naturaleza de su relación con la actual candidata presidencial.

Consultado sobre si se considera fujimorista, Calvo evitó definiciones tajantes, pero sí expresó un reconocimiento puntual. “Soy agradecido del primer gobierno de Alberto Fujimori, que nos sacó del hoyo”, señaló a Trome, dejando entrever su valoración de ese periodo sin adscribirse directamente a una corriente política.

Respecto a su vínculo con Keiko, fue directo: “Es mi amiga”. La relación entre ambos se remonta a su época escolar, donde, según recuerda, coincidieron como compañeros de clase. Ante la pregunta de si ella era una alumna aplicada, respondió sin dudar: “Claro que sí”.

La entrevista también rozó el terreno personal. Cuando le preguntaron si le parecía guapa, Calvo respondió: “Sí, también inteligente e interesante”. Sin embargo, ante la posibilidad de una conquista, fue claro: “Somos amigos”.

Con humor, admiración y límites bien marcados, Calvo dejó clara la naturaleza de una amistad que sigue generando conversación pública.

