Gabriel Calvo revela que Christian Rodríguez lo desacreditó ante alguien cercano: “Él buscaba un acercamiento con esa persona”

Gabriel Calvo explica por qué criticó al productor Christian Rodríguez. Nadie se salva Podcast

El actor y conductor Gabriel Calvo usó una vez su espacio Nadie se salva, podcast de YouTube, para referirse abiertamente a Christian Rodríguez Portugal, exproductor del programa Arriba mi gente y reciente protagonista de un altercado violento con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla.

Calvo, conocido en el medio por sus opiniones directas, aprovechó la emisión para aclarar las razones de sus críticas y precisar a quién estaba dirigido su controversial mensaje.

Durante su intervención, Gabriel Calvo inició puntualizando que su más reciente “misil” en el programa no iba destinado a Salcedo, sino al exproductor Rodríguez Portugal. El actor explicó que la incomodidad nació a raíz de una situación personal donde, según él, el exintegrante de Arriba Mi Gente se acercó a una persona muy cercana para hablar mal de su persona, generando desconfianza y aspereza en círculos íntimos.

La inesperada agresión en plena vía pública ha puesto en el centro de la conversación a figuras como Maju Mantilla y ha desatado reacciones encontradas entre colegas y seguidores del espectáculo (La Roro Network)

“Ese productor se acercó a una persona que yo quiero mucho, muy cercana, a hablarle de mí sin conocerme…”, indicó Calvo con visible desagrado. Asimismo, sugirió que Rodríguez Portugal preparó el terreno para que esa persona se alejara de él, a pesar de no existir una relación personal previa entre ambos.

En su programa, el conductor evitó menciones directas y optó por apodar a Rodríguez Portugal ‘El aconsejador’, dejando espacio a la libre interpretación de su audiencia sobre las motivaciones detrás del proceder del productor.

“¿Por qué le habló mal de mí?... intérpretalo…”, expresó, recalcando que no se trataba de rumores, sino de información que él considera verídica en su entorno inmediato.

El episodio de ‘Nadie se salva’ también abordó el contexto que rodea la figura pública de Rodríguez Portugal, quien recientemente fue víctima de una agresión física por parte de Gustavo Salcedo. La situación vinculó directamente al productor con la vida personal de Maju Mantilla.

“Sí, pésimo que haya estado involucrado, pésimo todo eso. Pero uno cosecha... lo que siembra”, indicó.

Las opiniones de los presentadores de ‘Nadie se Salva’ dividieron al público luego de que Gustavo Salcedo agrediera a Christian Rodríguez, generando un intenso debate sobre los límites en el mundo del espectáculo (La Roro Network)

Responde a las críticas de Magaly Medina

Gabriel Calvo, conductor del pódcast ‘Nadie se salva’, respondió a las críticas emitidas por Magaly Medina, quien lo cuestionó a él y al músico Jhovan Tomasevich por sus opiniones tras la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez Portugal, exproductor de Arriba mi gente. La periodista, en su programa, había acusado a ambos de justificar indirectamente el ataque y los calificó de “irresponsables” y “machitos”.

Durante la reciente emisión de su pódcast, Gabriel Calvo reafirmó sus declaraciones pasadas sobre Rodríguez Portugal, asegurando que el productor se acercó a una persona cercana para hablar mal de él. “Yo sostengo lo que digo, no lo estoy inventando... yo creo que él estaba buscando tener un acercamiento con esta persona, por eso le habló mal de mí, esa persona me dijo cuáles eran sus intenciones”, sostuvo el actor y conductor, dejando en claro que sus palabras tienen un respaldo personal.

Gabriel Calvo no solo reconoció la gravedad de la agresión, también señaló a Christian Rodríguez como aconsejador, dejando entrever que sus conductas habrían generado tensiones alrededor de él. (La Roro Network)

Sobre la polémica de haber justificado la agresión, Calvo fue tajante. “Yo no he justificado la agresión en ningún momento, al contrario, la repudio, mucho menos aún delante de una criatura... Y por otro lado, parece que mucha gente no tiene mucha capacidad de entendimiento porque lo que dijo Jhovan es un facto, uno en frente de una eventualidad que no te ha pasado, no sabe cómo va reaccionar”, expresó, haciendo referencia a la reacción de las personas ante situaciones de conflicto.

En cuanto a los comentarios de Magaly Medina, Calvo señaló: “Yo creo que primero, para ser el adalid de la paz y contra la violencia, uno debe practicar lo que pregona, hay muchas formas de violencia, no solo la violencia física...”. Finalmente, invitó al público y a la conductora a ver el programa completo antes de emitir juicios sobre sus opiniones, resaltando que rechaza cualquier justificación de la violencia.

Gabriel Calvo hace fuerte acusación contra exproductor de Maju Mantilla.