DANA ‘Qori’ se acerca al Perú: desde cuándo y cómo impactará en Lima y otras regiones, según el Senamhi

El fenómeno, que se desarrolla a gran altitud, modificará patrones atmosféricos, incrementando la velocidad del viento y elevando las temperaturas en la capital y otras ciudades costeras

La llegada de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ‘Qori’ modificará el clima de varias regiones peruanas durante las próximas horas, alterando patrones meteorológicos y generando precipitaciones, nieve y ráfagas intensas de viento en la sierra centro y sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Aunque el sistema tendrá impacto desde este martes 2 de diciembre no solo en la parte sierra del territorio, sino también en la costa peruana, incluida la capital, con un aumento de las temperaturas que ya es perceptible por la población.

José Mesia, especialista de Senamhi, confirmó hoy a RPP Noticias que la DANA ‘Qori’ se aproximará a territorio nacional durante los siguientes días y tendrá un efecto directo sobre el clima de Lima y otras regiones.

“Ese sistema está dándose desde el día de mañana (hoy) y va a estar vigente hasta el día 5 de diciembre, pero los avisos meteorológicos están vigentes desde el 3 al 5 de este mes”, aclaró Mesia respecto a la ventana de impacto.

La nota de prensa oficial de Senamhi, emitida el pasado 30 de noviembre, ya había anticipado el inicio de los efectos desde el 2 de diciembre. Sin embargo, la proyecciones meteorológicas esperan que este sistema atmosférico se manifieste con mayor influencia sobre el clima desde mañana miércoles.

Extensión del fenómeno

La DANA ‘Qori’ es un sistema cerrado que se desarrolla a más de cinco mil metros de altura y puede extenderse hasta los doce kilómetros sobre la superficie, según explicó Mesia.

Al ingresar al continente, el fenómeno lo hará por la parte norte de Chile, impactando principalmente a la zona andina del Perú.

Mediante avisos meteorológicos, el Senamhi precisó que desde el miércoles 3 al viernes 5 de diciembre se presentarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve de intensidad ligera a moderada en sectores de la sierra central y sur, desde Áncash hasta Tacna y Cusco, con énfasis hacia la madrugada del 4 al 5 de diciembre.

Además, se anticipa un incremento marcado en la velocidad del viento en zonas comprendidas entre Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco y Puno. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades próximas a 45 km/h, señaló el especialista.

“Las precipitaciones pueden ser nieve, granizo, aguanieve y lluvia, entre ligera y moderada intensidad, principalmente en esas regiones”, puntualizó Mesia.

La cobertura geográfica del fenómeno abarca sectores por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde se prevén granizadas, y áreas a mayor altitud, donde la nieve será predominante. También existe la posibilidad de lluvias aisladas en la costa centro y sur del país.

Efectos en Lima y la costa

El impacto de la DANA ‘Qori’ no se limitará a la sierra. “Hacia la parte de la costa los vientos van a cambiar y vamos a tener vientos de componente norte, o sea, de norte hacia el sur”, afirmó Mesia.

Este desplazamiento provoca el incremento de las temperaturas en la franja costera, incluyendo la ciudad de Lima (metropolitana) y regiones como Ica, Tacna, Moquegua y Arequipa.

La tendencia ya se percibe en la capital, donde las temperaturas han empezado a elevarse desde horas recientes. Para distritos como La Molina, se proyectan máximas de entre 26 y 27 grados Celsius en los próximos días. En la zona oeste de Lima Metropolitana, se esperan registros que pueden oscilar entre 22 y 24 grados.

“Ya tenemos ingresos de vientos del norte, debilitamientos del viento del sur y las temperaturas están siendo un poco más elevadas. Se espera que, por ejemplo, para La Molina, las temperaturas estén entre 26 y 27 grados por los próximos días”, enfatizó el especialista de Senamhi.

Pese al aumento de las temperaturas máximas diurnas, las mínimas se mantendrán relativamente estables, de acuerdo con Mesia. El experto explicó que las condiciones oceánicas próximas a la costa peruana siguen dentro de los rangos habituales para la época, por lo que las noches continuarán mostrando valores similares a los registrados en semanas anteriores.

Precauciones y monitoreo

Ante el desarrollo de la DANA ‘Qori’, el Senamhi mantiene el monitoreo constante del evento y recomienda a la población informarse a través de sus canales oficiales para futuras actualizaciones.

El organismo meteorológico aconseja especial atención a quienes residen en la sierra central y sur, así como en los distritos costeros expuestos a variaciones de temperatura y viento.

La combinación de lluvias, descenso de nieve y ráfagas puede incidir en la seguridad de rutas y actividades al aire libre, por lo cual se recomienda extremar precauciones.

¿Qué es una DANA?

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), como la identificada esta vez con el nombre ‘Qori’, corresponde a sistemas meteorológicos que se forman a gran altitud en la atmósfera y suelen ocasionar cambios bruscos en el clima, especialmente a través de precipitaciones intensas y variaciones notables de temperatura y viento.

Estos eventos pueden desarrollarse sobre el océano y cruzar hacia el continente, provocando efectos en zonas montañosas y costeras.

El seguimiento de estos sistemas resulta crucial para la mitigación de riesgos y daños, por lo que instituciones como el Senamhi mantienen vigilancia permanente ante su potencial de provocar eventos extremos.

